Ocean Vương - Tác giả cuốn "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" là ai?

Ocean Vương là một nhà văn người Mỹ gốc Việt nổi tiếng, trong các tác phẩm nổi tiếng của anh, "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" - tựa gốc On Earth We're Briefly Gorgeous được nhiều độc giả quan tâm. "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" được Phó tổng biên tập tạp chí Elle - Lauren Puckett-Pope đánh giá đây là một trong 15 tiểu thuyết hay nhất năm 2022. Tác phẩm này cũng nằm trong danh sách 10 cuốn sách hay về tình cảm gia đình của báo Anh.

Ocean Vương là ai?

Ocean Vương sinh ngày 14/10/1988 tại TP. HCM. Khi được 2 tuổi, anh cùng gia đình di cư từ Việt Nam đến Hartford, Connecticut, Mỹ sau hơn một năm ở trại tị nạn ở Philippines. Khi đến Mỹ, không ai trong gia đình anh nói được tiếng Anh. Mẹ của anh, người sau này là nguồn cảm hứng cho phần lớn các bài viết của anh, làm việc trong một tiệm làm móng và là người kiếm thu nhập chính của gia đình. Trong một lần trò chuyện với khách, khi nói về mong muốn đi biển, vị khách nói đến từ ocean - "đại dương" - kết nối các đất nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam và Mỹ. Chính vì thế mẹ anh đã đổi tên cho anh từ Vương Quốc Vinh trở thành Ocean Vương. Vương bắt đầu học tiếng Anh từ mẫu giáo và bắt đầu làm thơ ở trường tiểu học.

Vương và mẹ tại Công viên Elizabeth ở Hartford, Conn., khoảng năm 1992. Ảnh: Time

Sau khi tốt nghiệp trung học, Vương đăng ký vào trường Cao đẳng Cộng đồng Manchester gần đó và sau đó chuyển sang Đại học Pace ở Thành phố New York, dự định học tiếp thị quốc tế. Tuy nhiên, trong học kỳ đầu tiên, anh đã bỏ ngang để theo học tại Cao đẳng Brooklyn và nhận bằng Cử nhân văn học Mỹ vào năm 2012. Năm 2016, anh lấy được bằng MFA về thơ tại Đại học New York (NYU).

Các tác phẩm nổi tiếng của Ocean Vương

Anh là nhà thơ, nhà tiểu luận và tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Việt. Năm 2014, Vương nhận được học bổng Ruth Lilly/Sargent Rosenberg từ Poetry Foundation. Đến năm 2016, anh nhận được Giải thưởng Whites. Năm 2017, Night Sky With Exit Wounds đã đưa chàng trai trẻ trở thành nhà thơ thứ hai giành Giải thưởng TS Eliot ngay với tập thơ đầu tiên.

On Earth We're Briefly Gorgeous với tựa Việt "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" nhận được nhiều phản ứng tích cực của độc giả ngay từ khi ra mắt. Ảnh: Wiki

Ra mắt với tư cách một nhà thơ, một trong những tập thơ của Vương khắc sâu cảm xúc trong lòng độc giả là Bầu trời đêm với những vết thương xuyên thấu năm 2016. Tập thơ đã nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình và nhanh chóng thu hút được sự chú ý trong giới văn học, giành được Giải TS Eliot, Giải Whiting, Giải Forward cho tuyển tập đầu tiên hay nhất và một số danh hiệu khác.

On Earth We're Briefly Gorgeous với tựa Việt "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" - cuốn tiểu thuyết đầu tay của Vương phát hành vào năm 2019 ngay lập tức nhận được nhiều lời khen ngợi và trở thành cuốn sách bán chạy nhất của Sunday Times cùng Giải thưởng Sách New England cho tiểu thuyết. Được Max Porter ca ngợi là cuốn "Tiểu thuyết tuyệt vời của Mỹ", Lauren Puckett-Pope đánh giá đây là một trong 15 tiểu thuyết hay nhất năm 2022.

Ocean Vương và mẹ. Ảnh: CBC

Cuốn tiểu thuyết này nói về các vấn đề tổn thương, giới tính, nghiện ngập và cả tình dục dưới dạng bức thư của cậu con trai người Mỹ gốc Việt Little Dog gửi cho người mẹ không biết đọc của mình. Câu chuyện tập trung vào quá trình trưởng thành của Little Dog trong một gia đình người Việt nhập cư ở bối cảnh rộng lớn hơn của Hartford vào những năm 1990. Được viết bằng văn xuôi trôi chảy đến mức gần như hòa vào thơ ca, tiểu thuyết ghi lại những trải nghiệm thời niên thiếu của Little Dog, từ việc vật lộn với lịch sử gia đình cho đến vấp ngã trong mối quan hệ đồng giới đầu tiên, tất cả đều được vẽ khéo léo trên bối cảnh khắc nghiệt của đại dịch. Theo Vương, cuốn tiểu thuyết tựa như tự truyện, vẽ ra các chi tiết từ cuộc đời anh và nâng cao chúng bằng tiểu thuyết.

Ảnh: Time

Cuộc đời anh có rất nhiều nỗi đau, một trong số đó là trải qua sự đau đớn khi mẹ mất. Mẹ Vương nhận thông báo bị ung thư vú giai đoạn IV - đối với anh lúc đó "Không có câu nói mạnh mẽ nào có tác dụng gì khi mẹ bạn sắp chết chỉ cách bạn vài bước chân".

Vương thực hiện tập thơ mới Time Is a Mother (Thời gian là một người mẹ) trong khi đang để tang, trong một thế giới đang bị đại dịch tàn phá: "Tôi đau buồn, thế giới đau buồn, và điều duy nhất tôi thực sự có là quay trở lại với những bài thơ". Tập thơ là những thanh âm cảm xúc sâu lắng làm chứng cho tình yêu, sự mất mát và tổn thương theo cách có thể gây được tiếng vang đặc biệt đối với độc giả hiện nay.

Ảnh: Time

Không chỉ soi rọi vào những khía cạnh phong phú và đa dạng của thực tại mà con người phải đối diện, tác phẩm còn đượm nặng tâm tư và chất chứa niềm đau khôn nguôi từ trái tim tác giả khi ôm trọn mất mát to lớn của mình: Sự ra đi vĩnh viễn của người mẹ thân yêu.

Giữa năm 2023, anh trở thành giảng viên có nhiệm kỳ cho chương trình Viết sáng tạo tại khoa Nghệ thuật và Khoa học của Đại học New York. Đồng thời, anh cũng đã hoàn thành kịch bản bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian".

Ở tuổi 35, "gia tài" của Vương là rất nhiều giải thưởng về văn học như Academy of American Poets University and College Poetry Prize (2010), Stanley Kunitz Prize for younger poets (2012), The Elizabeth George Foudation Fellowship (2013), Chad Walsh Prize, Beloit Poetry Journal (2013), Pushcart Prize (2014), Ruth Lily/Sargent Rosenberg Fellowship (2014), The Narrative Prize (2015), Whiting Award for Poetry (2016), Forward Prize for Poetry Felix Dennis Prize for Best First (2017).

Cuốn sách mới nhất của Ocean Vương có tên là The Emperor of Gladness (tạm dịch: Quân vương của niềm hoan lạc), dự kiến xuất bản vào tháng 6.2025. Được biết, cuốn sách xoay quanh một chàng thanh niên ương ngạnh sinh sống ở New England, bằng những nút thắt số phận đã trở thành người chăm sóc cho một góa phụ 82 tuổi và mắc chứng mất trí nhớ.