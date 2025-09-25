Ở Việt Nam có mẫu xe máy bền đẹp, 'ăn xăng như ngửi' chỉ 1,56L/100km, giá chỉ hơn 20 triệu

Trên thị trường xe máy Việt Nam, xu hướng tiêu dùng thân thiện môi trường ngày càng thấy rõ hơn. Bên cạnh các mẫu xe điện, các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong cũng được các nhà sản xuất chú trọng hơn tới mức tiêu hao nhiên liệu.

Trong số các xe đang có mặt trên thị trường, Honda Wave RSX FI 110 là một trường hợp tiêu biểu khi phiên bản mới được ra mắt với động cơ tinh chỉnh, mang lại hiệu quả sử dụng nhiên liệu tốt hơn, tức là tiêu thụ nhiên liệu tốt hơn.

Phiên bản đời mới của Honda Wave RSX FI 110 ra mắt cách đây khoảng 2 tháng.

Honda Wave RSX FI 110 đời mới vẫn sử dụng khối động cơ 110cc, nhưng qua tinh chỉnh với hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, xe đạt mức tiêu hao chỉ 1,56 lít cho 100 km, thấp hơn so với thế hệ trước.

Động cơ của xe vẫn duy trì cấu hình 4 kỳ, dung tích 110cc, cho công suất tối đa 6,46 kW (8,66 mã lực) tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,7 Nm tại 6.000 vòng/phút. Những thông số này giúp Wave RSX FI đảm bảo khả năng vận hành ổn định trong điều kiện di chuyển hằng ngày.

Động cơ có một số tinh chỉnh giúp xe tiêu thụ ít xăng hơn.

Ngoài động cơ tiết kiệm xăng, Honda cũng bổ sung thêm hai màu tem mới lấy cảm hứng từ xe đua. Các chi tiết này giúp tăng tính nhận diện mà không thay đổi quá nhiều tổng thể thiết kế vốn quen thuộc. Xe tiếp tục được trang bị đèn chiếu sáng luôn bật, ổ khóa đa năng 4 trong 1 và cốp để đồ dưới yên.

Wave RSX FI được phân phối với ba phiên bản khác nhau: Tiêu chuẩn (vành nan hoa, phanh tang trống), Đặc biệt (phanh đĩa trước) và Thể thao (vành đúc, phanh đĩa kèm cùm phanh sơn đỏ). Giá bán lẻ đề xuất khởi điểm từ khoảng 22 triệu đồng, tạo thêm lựa chọn cho người dùng ở phân khúc xe số phổ thông.

Đèn chiếu sáng của xe luôn bật để gia tăng tính an toàn.

Việc Honda đưa ra phiên bản động cơ tinh chỉnh, giảm tiêu hao nhiên liệu diễn ra trong bối cảnh tiêu chuẩn khí thải ngày càng được siết chặt tại Việt Nam. Các quy định về khí thải Euro 3 đã được áp dụng cho xe máy sản xuất mới, và trong tương lai có thể tiến tới mức cao hơn. Điều này khiến vấn đề tiết kiệm nhiên liệu không chỉ mang ý nghĩa kinh tế cho người dùng mà còn liên quan trực tiếp đến việc tuân thủ chính sách môi trường.

Sự ra mắt của Honda Wave RSX FI 110 đời mới cho thấy nhà sản xuất tiếp tục duy trì định hướng cải tiến dòng xe số phổ thông, nhấn mạnh yếu tố tiết kiệm nhiên liệu và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải. Đây được xem là bước đi phù hợp trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc chi phí vận hành cũng như tác động môi trường khi lựa chọn phương tiện di chuyển.