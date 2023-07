Nước về hồ thủy điện tăng nhanh, hết cảnh thấp thỏm lo cắt điện luân phiên

Lượng nước về nhiều, mực nước tại các hồ thủy điện lớn ở phía Bắc đã cao hơn từ 10 - 25 m so với mực nước chết, sự cố các nhà máy nhiệt điện được sửa chữa kịp thời, huy động năng lượng tái tạo tăng cao đã cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu điện ở miền Bắc hiện nay.

Huy động các nguồn điện đều tăng

Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), trong 2 ngày 7 - 8/7, phụ tải toàn hệ thống điện tiếp tục tăng cao so với những ngày trước đó, bình quân mỗi ngày đạt 904,8 triệu kWh tăng 29,4 triệu kWh so với ngày 6/7.

Trong đó miền Bắc nhu cầu điện ước khoảng 465,5 triệu kWh, tăng khoảng 23,6 triệu kWh so với ngày 6/7, miền Trung khoảng 79,9 triệu kWh giảm 0,3 triệu kWh so với ngày 6/7, miền Nam khoảng 385,9 triệu kWh tăng 33,1 triệu kWh so với ngày 6/7.

Huy động các nguồn điện những ngày qua đều tăng đáng kể (Ảnh EVN).

Về cơ cấu huy động nguồn điện, A0 cho biết, tổng sản lượng huy động từ thủy điện đạt khoảng 253,9 triệu kWh (miền Bắc là 151,6 triệu kWh). Nhiệt điện than huy động 458,3 triệu kWh (miền Bắc đạt 287,7 triệu kWh). Tuabin khí huy động 84,7 triệu MW. Điện năng lượng tái tạo đạt 60,3 triệu kWh, trong đó điện gió là 7,9 triệu kWh, công suất cao nhất lúc 16h30 đạt 794,3 MW, điện mặt trời Farm huy động 52,4 triệu kWh, công suất cao nhất lúc 11h30 đạt 6.766,8MW.

Nguồn nhiên liệu than cho sản xuất đủ. Các sự cố ngắn hạn của một số tổ máy dự kiến 18/7 đưa vào dự phòng gồm: Tổ máy S2 của Nhiệt điện Thăng Long sự cố bục ống sinh hơi, Lò 2B Tổ máy S2 của Nhiệt điện Mông Dương.

Cùng với đó, Bộ Công Thương đã yêu cầu các nhà máy nhiệt điện tập trung nhân lực, vật tư và các điều kiện cần thiết khắc phục ngay các sự cố vừa phát sinh, có tính chất ngắn hạn. Khẩn trương xử lý, khắc phục các tổ máy phát điện đang bị sự cố dài ngày, đồng thời thực hiện duy tu bảo dưỡng các nhà máy điện để đảm bảo vận hành an toàn và nâng cao độ khả dụng các tổ máy trong thời gian còn lại của năm 2023.

Đáng chú ý, từ ngày 14/6/2023, Bộ Công Thương đã thường xuyên tổ chức các đoàn công tác làm việc trực tiếp tại một số nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc để đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nội dung nêu trên… đã cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu điện ở miền Bắc diễn ra gay gắt thời gian vừa qua.

Lượng nước về nhiều, hết cảnh lo cắt điện

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) cho biết, tính đến sáng 9/7, lưu lượng về các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ nhiều, dao dộng nhẹ; Khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ thấp, dao động nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ lưu lượng về thấp, giảm nhẹ so với hôm qua.

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ tăng nhẹ; Khu vực Tây Nguyên dao động nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực miền núi phía Bắc mực nước cao (Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng).

Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đang nâng cao mực nước hồ chứa, phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành. Các hồ thủy điện nhỏ khu vực Bắc Bộ đang tăng công suất phát điện do lượng nước về nhiều.

Cụ thể, các hồ thủy điện lưu lượng về hồ tăng nhẹ so với ngày hôm qua: hồ Lai Châu: 1008 m3/s; hồ Sơn La: 1774 m3/s; hồ Hòa Bình: 580 m3/s; hồ Thác Bà: 152 m3/s; hồ Tuyên Quang: 526 m3/s; hồ Bản Chát: 214.5 m3/s.

Tình hình mực nước tại các hồ thủy điện lớn như sau (nực nước hồ/lưu lượng nước về hồ): Hồ Lai Châu: 287.38 m/265 m ; hồ Sơn La: 191.34/175 m ; hồ Hòa Bình: 96.49/80m ; hồ Thác Bà: 48.32/46 m ; hồ Tuyên Quang: 102.37/90m ; ồ Bản Chát: 449.69/431m ; hồ Bản Vẽ: 155.60/155.0 m; hồ Thác Mơ: 201.69/198 m; hồ Trị An: 54.45/50 m; hồ Sông Ba Hạ: 102.39/101 m; hồ Sông Hinh: 203.06/196 m…

Mực nước các hồ thủy điện tăng nhanh, cơ bản khắc phục tình trạng thiếu điện (Ảnh Báo Công Thương).

Theo nhận định của A0, thời gian tới, khu vực miền Bắc được dự báo sẽ bước vào giai đoạn lũ chính vụ, lưu lượng nước về các hồ thủy điện dự kiến sẽ tăng cao hơn so với thời gian qua.

Vì vậy, các nhà máy thủy điện miền Bắc cần phải được điều chỉnh huy động cao, vừa để đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện miền Bắc, đồng thời hạ dần mực nước hồ để tạo dung tích đón lũ, phòng lũ theo quy định.

Bên cạnh đó, khu vực miền Nam cũng đã chuyển hẳn sang mùa mưa, thời tiết không còn nắng nóng gay gắt kéo dài tiêu thụ điện ở miền Nam không còn tăng cao, đồng thời mức nước các hồ thủy điện ở miền Nam đã có nhiều cải thiện.

Vì thế, trong giai đoạn lũ chính vụ, các nhà máy nhiệt điện than và tuabin khí trong hệ thống điện Quốc gia cần điều chỉnh công suất phát ở mức phù hợp diễn biến thủy văn thực tế các hồ thủy điện, đồng thời đảm bảo theo quy định vận hành thị trường điện.

Mặc dù vậy, để đảm bảo an ninh cung cấp điện trong thời gian tới, đồng thời dự phòng cho tình huống nắng nóng cực đoan bất thường, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia đề nghị các đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện than và tuabin khí vẫn phải đảm bảo khả dụng tổ máy và sẵn sàng nhiên liệu để đảm bảo đáp ứng khi hệ thống có nhu cầu huy động.