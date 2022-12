Nước hoa của bộ 3 Gil Lê - Đinh Hương - Kye Nguyễn gây ấn tượng trong chuỗi hoạt động tại Phố đi bộ

Tham dự Hozo Music Festival với cương vị nhà tài trợ chính thức, F Fresh Spray đã hoàn toàn chiếm sóng thành công 2 khu vực tiêu điểm của TP.HCM là Phố đi bộ Nguyễn Huệ và Công viên cầu Thủ Thiêm 2 từ ngày 8-11/12.



Giám đốc Chiến lược Đinh Hương, Founder Kye Nguyễn và Co-Founder Gil Lê bùng nổ visual tại sự kiện

Lần đầu "spoil" New Collection 2023

Là thương hiệu nước hoa phi giới tính tiên phong tại Việt Nam, F Fresh Spray luôn mang đến hình ảnh đa sắc màu như một "signature" tượng trưng tinh thần "Phá bỏ mọi giới hạn - Khai phóng sự sáng tạo" của thương hiệu. Xuất hiện tại Hozo Music Festival 2022, thương hiệu một lần nữa chiếm trọn "spotlight" ở cả 2 khu vực diễn ra lễ hội bởi thiết kế gian hàng vô cùng độc đáo, sáng tạo.

Lấy cảm hứng từ thế giới Metaverse (Vũ trụ ảo), gian hàng được lấp đầy bởi những khối hình cầu lạ mắt với tông màu Hologram chủ đạo. Không gian này đã nhanh chóng trở thành địa điểm tham quan cực hot, thu hút hàng ngàn lượt check-in mỗi ngày tại lễ hội.

Gian hàng lạ mắt của F Fresh Spray trở thành điểm check-in cực hot với Gen Z

Khai màn cho chuỗi hoạt động độc quyền tại Hozo chính là sự xuất hiện của bộ sưu tập 3 mùi hương chưa được ra mắt. Với tinh thần lấy khách hàng làm trọng tâm, F Fresh Spray đã mang đến cho hơn 1000 khách tham dự cơ hội trở thành người trải nghiệm và đánh giá bộ sưu tập mới này. Được biết, đây chính là cơ sở để thương hiệu hoàn thiện New Collection, đồng thời nâng cao hơn nữa trải nghiệm khách hàng trước khi chính thức ra mắt trong năm 2023.

Giám đốc chiến lược - Ca sĩ Đinh Hương "comeback" với set diễn 45p trên sân khấu Hozo

Tiếp nối ngày thứ 2 của lễ hội, ngày 9/12, Giám đốc chiến lược Đinh Hương đã "đốt cháy" sân khấu Hozo với set diễn kéo dài 45 phút tại công viên Thủ Thiêm 2. Được biết, đây chính là "phát súng" mở đầu cho màn trở lại đường đua âm nhạc cực hoành tráng trong năm 2023. Tại đây, 6 ca khúc mới nhất đã được nữ nghệ sĩ nhạc soul văn minh, cá tính Đinh Hương trình diễn lần đầu tiên và dành riêng cho hàng ngàn khán giả Hozo.

Giám đốc chiến lược - Ca sĩ Đinh Hương tái xuất đường đua âm nhạc với hình tượng cá tính cực hút mắt

Đặc biệt, trong khoảnh khắc thăng hoa nhất, nữ ca sĩ bày tỏ niềm tự hào tột bậc khi gọi tên thương hiệu F Fresh Spray, "đứa con tinh thần" đầu tiên mà cô dẫn dắt và đồng hành ở vị trí một người lãnh đạo doanh nghiệp bên cạnh sự nghiệp âm nhạc. Có thể thấy, không phải thương hiệu nào cũng biết nắm bắt cơ hội để công khai gọi tên thương hiệu trước hàng ngàn người tại sự kiện đẳng cấp quốc tế như F Fresh Spray. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên F Fresh Spray cho thấy chiến lược xây dựng thương hiệu cực kỳ chuyên nghiệp và thông minh. Trước đây, thương hiệu đã từng gây bất ngờ khi kết hợp cùng nữ tỷ phú Mimi Morris - Nhân vật chính trong Netflix Series Bling Empire về giới Siêu giàu châu Á.

Tiên phong trong thị trường mùi hương phi giới tính, F Fresh Spray luôn phấn đấu để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần ủng hộ bình đẳng giới cho cộng đồng. Chia sẻ trên sân khấu Hozo, Giám đốc chiến lược Đinh Hương cho biết đây cũng chính là thông điệp đồng điệu về giá trị văn minh và hiện đại với lễ hội đa sắc màu Hozo mà F Fresh Spray lựa chọn sẻ chia rộng rãi đến hàng triệu trái tim yêu nhạc.

Bộ 3 BODs và dàn nghệ sĩ khách mời "đại náo" Phố đi bộ qua Funisex Hozo Festival

Tối ngày 10/12, sự kiện Funisex Hozo Festival của F Fresh Spray cùng lúc chiếm sóng hoàn toàn con đường đắc địa Nguyễn Huệ, lẫn viral rầm rộ mạng xã hội với hơn 3,5 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok, 500K lượt xem trên Facebook Watch, hơn 50K lượt tương tác với bài viết gắn hashtag trên Facebook,...

Bên cạnh bộ ba quyền lực gồm Founder - Stylist Kye Nguyễn, Co-Founder Gil Lê, Giám đốc Chiến lược - Ca sĩ Đinh Hương, Funisex Hozo Festival còn quy tụ dàn khách mời đình đám như: MC Hoàng Oanh, Mai Ngô, K-ICM, Tùng Maru (Uni5), GiGi Hương Giang, Sobe và nhiều gương mặt ca sĩ tài năng trẻ.

Tại đây, bộ 3 BODs gây sốt với màn giao lưu bùng nổ visual, thu hút hàng trăm khán giả vây kín cả con đường Nguyễn Huệ. Chia sẻ về sự hợp tác với Hozo, Co-Founder thương hiệu - Gil Tổng thơm tho cho biết: "Sự đồng điệu về tinh thần khai phóng sự tự do, phá bỏ mọi giới hạn, phi giới tính - đa sắc màu chính lý do khiến nhà F quyết định đồng hành cùng Hozo Music Festival 2022".

Hàng trăm du khách vây kín sân khấu Funisex Hozo Festival

Founder Kye Nguyễn cũng cho biết, anh và đội ngũ ban lãnh đạo vô cùng tự hào vì "đứa con" của mình chỉ sau chưa đầy 1 năm ra mắt, đã đi một chặng đường rất dài, rất xa và hứa hẹn sẽ còn thăng tiến và bùng nổ hơn nữa vào năm 2023.

Ca sĩ Đinh Hương - Giám đốc chiến lược bày tỏ: "Chúng tôi rất tự hào khi F Fresh Spray là một thương hiệu trẻ nhưng được đồng hành cùng một sự kiện đẳng cấp quốc tế như Hozo Music Festival. Điều đó cho thấy rằng F Fresh Spray đã và đang là một thương hiệu có độ tin cậy cao với một tầm vóc nhất định và là một thương hiệu trẻ truyền cảm hứng". Cũng tại đây, cô đã trình diễn ca khúc Mama told me not to come - một sáng tác mới toanh trong album sẽ được ra mắt trong thời gian sắp đến.

GiGi Hương Giang - chủ nhân album #1 BXH Apple Music và iTunes Việt Nam - Du Hành Vào Tâm Trí - xuất hiện với phong cách đầy ấn tượng, đúng chuẩn "đa sắc màu" như chủ đề Funisex của đêm diễn.

Đặc biệt, "Hoa hậu HR - Miss Tuyển Dụng" Mai Ngô góp mặt với vai trò Rapper Mai Corn, "đốt cháy" không khí chương trình với 2 ca khúc đậm chất Âu Mỹ. Trong đó, "Hổng có đâu", ca khúc chưa từng ra mắt đã được Mai Ngô trình diễn lần đầu tiên tại đây.

Miss Tuyển Dụng Mai Ngô bùng nổ sân khấu với chất nhạc mang đậm màu sắc Âu Mỹ

Tương tự, Tùng Maru - mảnh ghép Uni5 cũng lần đầu "trình làng" ca khúc solo tự sáng tác - Mưa trong lòng. Nói về thương hiệu nước hoa của Đinh Hương, Gil Lê và Kye Nguyễn, nam ca sĩ cho biết: "Em không dùng nước hoa nào khác ngoài F Fresh Spray". Câu trả lời như một minh chứng xác đáng cho sức hút mãnh liệt của thương hiệu này. Tiếp nối Tùng Maru, nam ca sĩ - Hot TikToker điển trai Sobe cũng chiêu đãi người hâm mộ sáng tác mới toanh "Missing You" và "Chơ vơ".

Kết chương trình chính là Set DJ đến từ DJ - Producer K-ICM. Không gian phố đi bộ bùng nổ với sức nóng của âm nhạc EDM, thu hút hàng trăm khán giả đồng loạt "quẩy" hết mình suốt 45 phút.

K-ICM kết màn cực cháy với Set DJ kéo dài 45p

Call Me Duy lần đầu livestream - Chốt đơn thần tốc tại Phố đi bộ

Kết lại chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Nhà Tài Trợ lễ hội Hozo Music Festival chính là hoạt động livestream, kết hợp giao lưu trực tiếp cùng du khách tham gia lễ hội tại Phố đi bộ của Quán quân "KOC Việt Nam 2022", Beauty Blogger - Call Me Duy.

Là thương hiệu nước hoa được dẫn dắt bởi những nhà lãnh đạo trẻ tài năng, sáng tạo, F Fresh Spray không ngại thử thách với những bước đi khác biệt. Trong chuỗi hoạt động thuộc khuôn khổ Hozo lần này, thương hiệu tiếp tục gây ấn tượng khi tiên phong trong việc mang livestreamer ra không gian mở để tương tác trực tiếp với hàng ngàn người tại trung tâm Phố đi bộ thay vì livestream trong không gian kín truyền thống như tại studio. Không ngại những rủi ro về đường truyền, âm thanh trong không gian rộng và đông người như Phố đi bộ Nguyễn Huệ, F Fresh Spray đã nhanh chóng khuấy đảo MXH TikTok với hơn 6000 người xem online và hơn 100 người tham gia offline.

Chiến thần Livestream Call Me Duy "đại náo" Phố Đi Bộ, chốt đơn với tốc độ chóng mặt

Chuỗi hoạt động tại Activation Booth ấn tượng và độc đáo của Lễ hội Hozo Music Festival, cùng lượng traffic đột phá thu về bên trên chính là bằng chứng cho sức trẻ và sự nhiệt huyết của bộ 3 Nhà sáng tạo tài năng Kye Nguyễn - Gil Lê - Đinh Hương. Nhìn lại 8 tháng sau khi ra mắt, F Fresh Spray đã thật sự thành công trong việc khiến giới Thời trang và Làm đẹp bất ngờ không ngừng với những bước đi thần tốc nhằm phủ sóng thương hiệu trên mọi mặt trận. Sau màn kết hợp với siêu lễ hội âm nhạc quốc tế Hozo, thương hiệu nước hoa phi giới tính tiên phong của Việt Nam hứa hẹn sẽ càn quét thị trường nước hoa nội địa với loạt hoạt động đón chào màn ra mắt Bộ sưu tập mùi hương mới trong năm 2023.

Hozo Music Festival là siêu lễ hội âm nhạc lớn bậc nhất TP.HCM 2022, quy tụ hơn 250 nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới. Lễ hội diễn ra liên tục 4 ngày từ ngày 8-11/12/2022.

F Fresh Spray là thương hiệu nước hoa phi giới tính tiên phong được Gil Lê, Kye Nguyễn, Đinh Hương "thai nghén" gồm 3 mùi hương theo phong cách unisex (phi giới tính). Thông qua việc sử dụng công nghệ vi hạt lưu hương, các dòng sản phẩm của 3 nhà sáng lập trẻ giúp mùi hương bám tỏa suốt 12 giờ trên quần áo và đặc biệt không làm ố vàng hay ảnh hưởng đến chất liệu vải, nước hoa nhà F có lẽ là sự lựa chọn thích hợp nhất cho các cửa hàng thời trang.