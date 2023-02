Mùa xuân năm 1468, vua Lê Thánh Tông dẫn quân đi tuần vùng biển An Bang, đóng quân dưới núi Truyền Đăng. Xúc cảm trước cảnh nước non, nhà vua cho khắc vào phía Nam của vách núi một bài thơ, trong đó có câu “Thiên nam vạn cổ hà sơn tại/ Chính thị tu văn yển vũ niên” (Muôn thuở trời Nam, non sông bền vững/ Bây giờ chính là lúc giảm việc võ, tu sửa việc văn), không chỉ ngợi ca cảnh sắc mà còn tuyên ngôn về hòa bình, việc xây dựng đất nước lúc bấy giờ.