Nữ ứng viên Giáo sư duy nhất ngành IT của Việt Nam năm 2025: Từ cựu sinh viên ĐH Bách khoa đến Phó Hiệu trưởng trường, chỉ mất 4 năm để có bằng Tiến sĩ

Theo danh sách ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư từ Hội đồng Giáo sư Nhà nước năm 2025, bà Huỳnh Thị Thanh Bình là nữ ứng viên Giáo sư duy nhất của ngành Công nghệ thông tin (IT).

Theo đó, bà Bình sinh năm 1975, tại tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai. Bà theo học và tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học máy tính tại ĐH Bách khoa Hà Nội vào năm 1997. Năm 1999, bà tiếp tục được cấp bằng tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh của ĐH Ngoại ngữ.

Bà Huỳnh Thị Thanh Bình là thành viên và là Phó Chủ tịch của Hội đồng khoa học ngành Khoa học thông tin và Máy tính, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia – NAFOSTED (nhiệm kỳ 2019-2022, 2023-2024)

Chỉ mất 4 năm kể từ khi tốt nghiệp ĐH Bách khoa HN, bà tiếp tục được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính tại chính ngôi trường này. Đến ngày 20/1/2015, bà được công nhận chức danh Phó Giáo sư.

Hiện tại, nữ ứng viên này đang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Tuyên truyền, ĐH Bách khoa HN. Song song với vai trò quan lý, bà Bình vẫn tham gia giảng dạy và là Trưởng nhóm nghiên cứu Tính toán thông minh và tối ưu.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, bà Thanh Bình đã hướng dẫn chính 5 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ và đã nhận bằng. 26 học viên cao học đã được bà hướng dẫn để bảo vệ thành công luận văn Ths.

Bên cạnh đó, vị Phó hiệu trưởng này đã hoàn thành 3 đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên, công bố 88 bài báo khoa học. Trong đó, 49 bài được đăng trên tạp chí quốc tế. Bà cũng là tác giả của 3 cuốn sách đã xuất bản. Ngoài ra, bà tham gia phản biện ở nhiều tạp chí, hội thảo đầu ngành như Transactions on Evolutionary Computation, Swarm and Evolutionary Computation, Applied Soft Computing, Information Sciences, Memetic Computing, Congress on Evolutionary Computation (CEC), The Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO), NeurIPS…. Theo Google scholar, nữ ứng viên có chỉ số h-index là 25, chỉ số trích dẫn là 2.588.

Với những đóng góp của mình, bà Bình đã nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (11 lần), Chiến sỹ thi đua cấp BGDĐT (2 lần), Bằng khen của BGDĐT (3 lần), khen thưởng Giảng viên tiêu biểu của BGDĐT, khen thưởng của ĐH Bách khoa HN cho cán bộ có công trình khoa học có ảnh hưởng năm 2021, nhiều lần nhận khen thưởng của Đảng uỷ ĐH Bách Khoa HN, Đảng uỷ khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội.