Nữ trợ lý của Huỳnh Hiểu Minh gây bão: Body bốc lửa hơn cả Angela Baby, chơi thân với hội thiên kim quyền lực nhất Cbiz

Huỳnh Hiểu Minh được nhiều người mến mộ bởi có sự nghiệp ổn định, cuộc sống gia đình có vợ đẹp, con khôn. Bà xã Angela Baby của nam tài tử là người đẹp hạng A Cbiz, sở hữu nhan sắc và vóc dáng bao người ngưỡng mộ. Vậy nhưng, mới đây, trang Sohu khiến Cnet bất ngờ hơn khi tiết lộ, bên cạnh Huỳnh Hiểu Minh còn có một "bóng hồng" khác quyến rũ không kém, đó chính là nữ trợ lý của anh - An Châu Lệ.

Trang Sohu chia sẻ, thông tin về An Châu Lệ không có nhiều, tuy nhiên khi tìm từ khoá này trên Baidu, có vô số kết quả chia sẻ cô chính là nữ trợ lý thuộc ekip của Huỳnh Hiểu Minh. An Châu Lệ sở hữu nhan sắc sắc sảo, tuy nhiên lại bị nhận xét là đã trải qua quá trình "dao kéo". Trên MXH, An Châu Lệ từng đăng ảnh chụp chung cùng Angela Baby, chứng minh cô và nữ diễn viên có mối quan hệ khá thân thiết.

Cận cảnh nhan sắc của An Châu Lệ - trợ lý của Huỳnh Hiểu Minh. Cô sở hữu gương mặt thon nhỏ, sống mũi cao, đôi môi căng mọng cùng đôi mắt to. Nhiều người nhận xét, An Châu Lệ mang vẻ đẹp giống nhiều hotgirl MXH

Tấm hình An Châu Lệ khoe trên MXH. Cô và Angela Baby từng chụp chung khung hình rất thân thiết

An Châu Lệ nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng không chỉ bởi là trợ lý của Huỳnh Hiểu Minh mà còn bởi vóc dáng cực kỳ nóng bỏng, "ăn đứt" Angela Baby. Trên Weibo, cô nàng từng khoe một vài tấm hình sang chảnh, mặc những trang phục xẻ ngực, tôn lên vòng một căng đầy gợi cảm.

An Châu Lệ sở hữu vóc dáng bốc lửa hơn cả Angela Baby

Cô nàng rất biết cách tạo dáng, khoe trọn lợi thế ngoại hình và nhan sắc

Người đẹp chẳng hề kém cạnh bà xã Huỳnh Hiểu Minh

Tấm hình cực hiếm của An Châu Lệ từng được chia sẻ

Một trong số ít những chi tiết mà netizen tìm ra được về An Châu Lệ chính là cô chơi thân với nhóm thiên kim quyền lực và thị phi nhất nhì Cbiz là Vương Văn Dã - con gái của CEO công ty Hoa Nghị Huynh Đệ và Kỳ Mỹ Hợp - con gái của ông chủ tập đoàn Diệu Lai. Kỳ Mỹ Hợp cũng là bạn gái tin đồn của 2 mỹ nam Trần Phi Vũ và Vương Nhất Bác.

An Châu Lệ (ở giữa) chụp ảnh chung cùng 2 thiên kim thị phi nức tiếng Cbiz

Cô nàng không ngại ngần khoe những tấm hình nóng bỏng, sexy ngút ngàn

Nguồn: Baidu, Weibo