Nữ sinh Ngoại thương điểm toàn 9-10 vẫn trượt học bổng: Danh tính chủ nhân gây bất ngờ, từng đại diện Việt Nam tham dự diễn đàn của ASEAN

Thường khi nhắc đến các cô nàng “con nhà người ta” đình đám mạng xã hội, dù không hoạt động nghệ thuật vẫn sở hữu lượng follow khủng, một số ý kiến cho rằng họ chỉ ăn chơi, tiêu tiền bố mẹ, “giỏi sống ảo”. Tuy nhiên, cô nàng đến từ “lò đào tạo Hoa hậu” này đã chứng minh “giỏi sống ảo” cũng là một dạng tài năng và khi biết tận dụng, nó có thể đem đến cơ hội phát triển bản thân.

Mới đây, dân tình được phen xôn xao khi cô nàng lên tiếng chia sẻ chung về thực trạng bảng điểm học kỳ full A, GPA tuyệt đối 4.0 nhưng vẫn trượt học bổng của mình.

Bảng điểm học kỳ ấn tượng của cô nàng GPA 4.0

Video đã tạo nên một luồng tranh cãi khi cho rằng cô nàng trượt học bổng là do điểm quá đại trà hay do điểm rèn luyện thấp. Nhiều bạn cho rằng do đăng ký thiếu tín vì học vượt nhiều và một phần dịch bệnh phức tạp sinh viên phải học online nên thực trạng điểm trung bình cao cũng là điều đương nhiên.

Chủ nhân của bảng điểm này là Đào Trang Nhung, nữ sinh năm 4 khoa Kinh tế Đối ngoại của trường ĐH Ngoại thương

Liên hệ với chủ nhân, cô bạn cho biết “Mỗi người sẽ có cách nhìn nhận riêng, mình đăng video chỉ có mục đích giải trí cũng không có mục đích gì quá cao siêu hay quá nghiêm trọng. Vì trước đó có bạn đăng video Tiktok GPA 3.8 không được nhận học bổng, mình cũng chỉ đăng lại video nhằm mục đích chia sẻ về tình trạng tương tự mà bản thân từng gặp phải.

Câu chuyện của mình đúng là như thế thật, mình cách người đứng cuối danh sách học bổng chỉ 0.02 điểm, điểm rèn luyện kỳ đó của mình cũng đạt 84 điểm. Hiện tại mình đang học ở khoa Kinh tế Đối ngoại, các bạn sinh viên rất giỏi và chăm chỉ nên việc các bạn đạt được điểm cao cũng là điều dễ hiểu. Đợt đó là kỳ 2 năm nhất, hầu hết là các môn đại cương nên mình cũng dễ dàng đạt được điểm cao hơn”.

Thành tích học tập đáng nể nên cô nàng muốn chia sẻ những video giải trí giúp các bạn có cái nhìn mới mẻ hơn về môi trường đại học

Chia sẻ về thành tích học tập hiện tại của mình, Trang Nhung cho biết: “Hiện tại mình vẫn đang học tập tại trường, GPA kỳ vừa rồi của mình tầm 3.8. Mình hi vọng sau khi làm khóa luận vẫn giữ mức GPA ở mức ổn định tầm 3.6 trở lên để có thể ra trường với tấm bằng xuất sắc”.

Khi được hỏi về với tình hình học online ở nhà trong mùa dịch, có khiến thành tích học tập thay đổi không, cô nàng tâm sự: “Việc học tập của mình gần như ko bị ảnh hưởng, vì mình có khả năng tự học và rất thích việc học online. Một phần mình có thể chủ động được thời gian, sắp xếp được những công việc làm thêm bên ngoài. Hoặc có buổi học nào mình nghe giảng chưa hiểu kĩ 100% thì mình có thể nghe lại record buổi học đó. Mức điểm của mình khi học online và offline không chênh lệch quá nhiều nên mình rất vui vì điều đó”

Bí quyết học tập của cô bạn là có kĩ năng tự học và biết phân bổ thời gian hợp lý

Cô nàng từng gây xôn xao trước bảng điểm tổng kết cấp 3 toàn 9 phẩy và điểm trung bình các môn đại học full A. Bằng khen thì được xếp dài cùng đống huy chương đủ thể loại từ cấp thành phố cho đến quốc gia. Thành tích của cô nàng kể đến sáng mai cũng không hết khi giành giải Ba học sinh giỏi Quốc gia môn Anh, 6 huy chương và cúp đủ trong khu vực và quốc gia liên quan đến ngoại ngữ, full A bảng điểm năm nhất đại học, bằng khen "Sinh viên 5 tốt" trường ĐH Ngoại thương…

Bằng khen, huy chương treo đầy góc nhà của cô bạn khi đủ thành tích từ cấp thành phố cho đến quốc gia

Năm 2019, Trang Nhung vinh dự đại diện cho sinh viên Việt Nam tham dự Diễn đàn Đảm bảo chất lượng của ASEAN. Cô còn là đại biểu Hội đồng NATO tại Hội nghị Mô phỏng Liên hợp quốc của thanh niên Việt Nam (VYMUN).

Bên cạnh học tập, nữ sinh Ngoại Thương tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, phát triển kỹ năng mềm. Hiện Nhung đang cộng tác xây dựng nội dung, biên dịch phụ đề cho chương trình IELTS Face-off trên VTV7 và làm đại sứ của tổ chức từ thiện Fly Organization.

Dù sở hữu bảng thành tích khủng nhưng Trang Nhung không phải dân "mọt sách" mà đúng chất nữ sinh năng động. Cô nàng đang làm mẫu ảnh cho một số nhãn hàng, tham gia nhiều hoạt động câu lạc bộ.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Trang Nhung cho hay: “Mình mong muốn có thể học lên cao học, tiếp tục theo đuổi những công việc mình yêu thích và sẽ có sức ảnh hưởng tích cực đến với các bạn trẻ có cùng ước mơ như mình”

