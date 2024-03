Nữ sinh lớp 12 đâm tử vong nữ sinh lớp 11

Ngày 7-3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Khê (Gia Lai) đã bàn giao hồ sơ vụ việc nữ sinh P.N.N.H (17 tuổi, học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) bị đâm tử vong cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho nữ sinh P.N.N.H - Ảnh An Phát/BGL

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 20 giờ 30 phút tối 6-3, em P.N.N.H và em T.T.M.Th (19 tuổi, học sinh lớp 12, Trường THPT Y Đôn, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) đã hẹn gặp nhau tại khu vực trước cổng Trường mầm non Sơn Ca, thị xã An Khê để giải quyết mâu thuẫn.



Tại điểm hẹn, giữa nhóm của nữ sinh P.N.N.H và nhóm nữ sinh T.T.M.Th đã xảy ra xô xát, đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, em T.T.M.Th đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người khiến em P.N.N.H tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê.

Ngay sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức tang lễ.

Theo nguồn tin phóng viên Báo Người Lao Động, không lâu sau khi xảy ra vụ việc nữ sinh T.T.M.Th đã đến cơ quan công an đầu thú.

Đến chiều 7-3, rất nhiều bạn học, thầy cô giáo của em P.N.N.H đã tới thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân. Theo các bạn học nhận xét, em P.N.N.H là học sinh có học lực khá, tích cực tham gia các hoạt động phong trào, văn nghệ của trường, lớp.