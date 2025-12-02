Nữ phụ nổi tiếng khắp châu Á chỉ sau một bộ phim, style U40 không thể tìm thấy 1 set đồ xấu

Năm 2020, bộ phim Tầng lớp Itaewon nổi tiếng khắp châu Á, từ đó, giúp nhiều gương mặt trong dàn diễn viên từ mờ nhạt bỗng vụt sáng. Trong đó, nữ phụ Kwon Nara nhận được nhiều lời khen cho nhan sắc xinh đẹp, mỹ miều, thậm chí có phần nổi bật hơn cả nữ chính lúc bấy giờ. 5 năm trôi qua nhưng Kwon Nara vẫn giữ vững phong độ nhan sắc. Nét đẹp tươi trẻ, ngọt ngào vẫn y nguyên dù cô đang ở độ tuổi U40.

Bên cạnh nhan sắc nổi bật, style ở độ tuổi U40 của Kwon Nara cũng cuốn hút tới từng bộ trang phục, dù chỉ toàn diện màu trung tính:

Diện set đồ mang tông màu nâu làm chủ đạo nhưng Kwon Nara không hề bị cộng tuổi. Cô khéo léo kết hợp áo sơ mi kẻ với chân váy len mềm mại, từ đó tạo nên bộ cánh nổi bật nhưng vẫn hài hòa. Đôi giày màu nâu nâng tầm vẻ sang xịn mịn của cả outfit. Chiếc túi xách tông màu đất ăn nhập hoàn hảo với tổng thể.

Style mùa lạnh không thể thiếu đi áo phao. Nhiệm vụ của item này là giữ ấm nhưng vẫn có thể tạo nên những outfit sành điệu nếu lựa chọn, phối đồ khéo léo. Kwon Nara ưu tiên áo phao tông màu trắng tươi tắn, hiện đại. Kết hợp item này với quần jeans xanh, hiệu quả hack tuổi được nhân đôi, vẻ tinh tế vẫn giữ nguyên.

Áo cardigan và quần jeans xanh kết hợp với nhau rất ăn ý. Bộ đôi này quen thuộc nhưng luôn đúng vì mang tới nét trẻ trung xen lẫn vẻ nữ tính, dịu dàng. Chiếc áo khoác da tô điểm bên ngoài lập tức nâng tầm vẻ sang chảnh, cá tính. Bộ cánh trên phù hợp với mọi độ tuổi, mọi phong cách và không bao giờ lỗi mốt.

Cách đơn giản nhất để chinh phục những chiếc áo tank top chính là khéo léo từ khâu lựa chọn. Kwon Nara ưu tiên áo màu trắng vì độ nhã nhặn nhưng vẫn trẻ trung. Áo tank top trắng và quần jeans xanh tạo nên combo trang phục hoàn hảo, mang lại vẻ đẹp tinh tế cho người mặc. Tổng thể trang phục thêm phần phóng khoáng, cuốn hút nhờ túi tote và đôi sandal đế bệt.

Muốn tiết kiệm thời gian mà vẫn có được vẻ ngoài sành điệu, thời thượng, chị em hãy tham khảo outfit của Kwon Nara. Công thức áo thun màu nâu và quần denim đen rất thoải mái, đồng thời ghi điểm trẻ trung nhưng không "sến" nhờ tông màu trầm làm chủ đạo. Một đôi giày tông màu trắng hoặc be sẽ giúp thắp sáng cả outfit.

Áo thun trắng và quần jeans xanh là sự kết hợp không bao giờ sai. Đặc biệt, mẫu áo ôm nhẹ giúp tôn lên nét nữ tính, quyến rũ của người mặc. Thao tác sơ vin rất hữu ích vì tôn dáng cao ráo, đồng thời cộng thêm nét tinh tế, thanh lịch cho outfit của phụ nữ U40. Chiếc túi ánh bạc giúp outfit trông "xịn" hơn rất nhiều.

Áo khoác dạ dáng dài luôn là một phần không thể thiếu trong tủ đồ mùa lạnh. Kwon Nara chọn áo màu đen và đây chính là "bảo chứng" cho vẻ ngoài sang trọng, trầm lắng. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã khéo léo hack tuổi bằng cách kết hợp mẫu áo khoác này cùng quần jeans xanh ống đứng, giày thể thao. Kết quả, bộ cánh của cô toát lên sự trẻ trung, năng động nhưng vẫn chuẩn thanh lịch.

Bộ cánh của Kwon Nara rất độc đáo, lạ mắt nhưng không hề lạc điệu với độ tuổi. Tâm điểm của outfit chính là áo khoác viền trắng, có chi tiết tua rua bắt mắt. Sự kết hợp giữa item này với các món đồ basic như áo cổ lọ màu trắng, quần jeans xanh, boots cao cổ giúp vẻ ngoài của người mặc thêm trẻ trung, phóng khoáng nhưng vẫn có độ hài hòa.

Muốn hoàn thiện vẻ ngoài sành điệu và thanh lịch trong tích tắc, chị em nên áp dụng ngay công thức gồm áo sơ mi trắng kết hợp với quần denim xuyệt tông. Thao tác sơ vin, túi xách màu đỏ nâu hay đôi loafer màu nâu đã hoàn thiện tổng thể trang phục sang trọng, nhưng không làm giảm độ trẻ trung, tươi sáng của bộ đồ.

Áo len mỏng và quần jeans xanh là công thức rất lý tưởng cho những ngày đông có nắng ấm áp. Combo này hội tụ rất nhiều ưu điểm như sự trẻ trung, tươi tắn xen lẫn nét nữ tính. Thiết kế áo xẻ tà, dài ngang hông còn mang lại hiệu quả tôn dáng cao ráo.

Ảnh: Instagram của nhân vật