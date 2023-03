Nữ nghệ sĩ USUK gốc Việt kết hợp cùng ca sĩ có nhiều MV 100 triệu view nhất Việt Nam

Sau thành công của Girls Like Me Don't Cry trên các nền tảng MXH, nữ ca sĩ gốc Việt thuy đã quyết định ra mắt phiên bản mới cho ca khúc này,kết hợp cùng nghệ sĩ Việt. Cuối năm 2022, thuy trở về quê hương, tham gia một số sân khấu tại TP.HCM và thu hút lượng fan cứng đông đảo. Theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp dòng RnB, âm nhạc của thuy gây ấn tượng và có tiếng vang nhất định với khán giả quốc tế.

thuy là chủ nhân ca khúc Girls Like Me Don't Cry

thuy khiến dân tình vô cùng trông đợi khi công bố kết hợp với Min - nữ ca sĩ sở hữu nhiều MV 100 triệu view nhất Việt Nam. Trong poster được công bố, thuy và Min hé lộ hình ảnh tấm hộ chiếu Passport cùng dòng chữ “girls like me don’t cry” the remix. Đây là bài hát làm mưa làm gió cuối năm 2022, được giới trẻ yêu thích bởi giai điệu bắt tai, thông điệp sâu sắc.

thuy khiến dân tình vô cùng trông đợi khi công bố kết hợp với Min

Màn hợp tác này cũng đánh dấu lần đầu Min collab cùng nghệ sĩ nữ. Trước đó, cô nàng đã có loạt hit ấn tượng kết hợp cùng JustaTee, Đen nhưng chưa bao giờ góp giọng cùng ca sĩ nữ nào. Girls Like Me Don't Cry như một lời chúc 8-3 mà Min và thuy muốn gửi đến khán giả.

Min có nhiều sự kết hợp thành công với các nghệ sĩ nam, điển hình là Đen

Girls Like Me Don't Cry bản gốc nằm trong danh sách nhạc yêu thích của nhiều khán giả trẻ. thuy là nghệ sĩ đa tài, tự sáng tác và biểu diễn. Cô ra mắt với EP đầu tay có ca khúc Universe nhận về hàng chục triệu stream, hoạt động chủ yếu tại Mỹ. Với khán giả Việt, Girls Like Me Don't Cry là ca khúc phổ biến nhất. Dù sinh sống ở Mỹ từ nhỏ, nhưng thuy luôn hướng về Việt Nam khi lấy nghệ danh từ tên thật Thu Thuỷ.

Nhạc của thuy còn được Jungkook để ý và yêu thích

Hai cá tính âm nhạc mới lạ kết hợp, khán giả đặt nhiều “ngôi sao hi vọng" cho màn hợp tác này. Album 50/50 phát hành năm ngoái của Min cũng thử nghiệm nhiều chất liệu âm nhạc mới, tiệm cận quốc tế. Cà Phê trở thành xu hướng vẫn chưa hạ nhiệt. thuy cùng chất RnB được đánh giá cao hợp cùng Min chắc chắn mang đến sản phẩm âm nhạc chất lượng. Mới đây, ca khúc 111 của nữ ca sĩ gốc Việt thuy cũng được Jungkook (BTS) giới thiệu đến các fan Kpop. Sản phẩm hợp tác này chính xác là cơ hội lớn giúp lan toả âm nhạc, nghệ sĩ Việt ra thế giới.