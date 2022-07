“Nữ hoàng ngành giấy”: Biến từng mẩu giấy vụn thành doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc và triết lý “kiên trì quan trọng, chí hướng còn quan trọng hơn”

Khác với nhiều doanh nhân công nghệ, vị nữ tỷ phú này chọn khởi nghiệp từ ngành công nghiệp tái chế giấy phế liệu. Bà đã bỏ ra suốt 35 năm tập trung vào ngành công nghiệp giấy này, rồi dựa vào công việc "kinh doanh nhỏ" khiêm tốn ban đầu này để trở thành người phụ nữ giàu có nhất ở Trung Quốc. Bà chính là "Nữ hoàng ngành giấy" của Trung Quốc, Trương Nhân.

Tỷ phú Trương Nhân sinh năm 1957 tại Thiều Quan, Quảng Đông, Trung Quốc, trong thời đại khan hiếm vật chất và chủ trương "tri ​​thức thay đổi vận mệnh". Sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học được khôi phục lại tại Trung Quốc, Trương Nhân đã đỗ đại học bằng chính nỗ lực của mình. Đối với những người thuộc thế 5X mà nói, đó là một bước ngoặt về vận mệnh. Sau khi ra trường, bà làm kế toán cho một công ty liên doanh được trả lương cao ở Thâm Quyến, nhờ sự chăm chỉ và năng lực vượt trội, bà nhanh chóng trở thành giám đốc công ty.

Tuy nhiên, vào năm 1985, ở 27 tuổi, Trương Nhân đã từ bỏ công việc đang làm và rời đi để theo đuổi sự nghiệp riêng. Tình cờ, bà nhận thấy sự thiếu hụt giấy ở đại lục và tiềm năng thị trường khổng lồ, và bắt đầu đặt chân vào ngành công nghiệp giấy.

Nữ tỷ phú Trương Nhân

Năm 1987, bà bắt đầu tìm kiếm một nhà máy giấy ở đại lục với tư cách là đối tác, và nhanh chóng liên doanh với nhiều nhà máy giấy khác nhau, khoảng thời gian đó, bà tích lũy được cả kinh nghiệm và sự giàu có.

Thông qua việc đổi mới và chuyển đổi công nghệ tái chế giấy phế liệu, công việc kinh doanh của bà dần được mở rộng, hai vợ chồng cũng bắt đầu đặt mục tiêu sang Hoa Kỳ, nơi giàu tài nguyên rừng, giá giấy phế liệu thấp và hệ thống tái chế giấy thải rất phát triển. Tháng 2/1990, hai vợ chồng bà Trương Nhân thành lập Công ty giấy Zhongnan Holding. Trong vòng 10 năm, hai vợ chồng bà đã thành lập 7 nhà máy đóng gói và công ty vận tải tại Hoa Kỳ.

Bên trong một xưởng sản xuất giấy

Bằng cách này, bà Trương Nhân vận chuyển giấy phế liệu giá rẻ mua tại Hoa Kỳ mua về Trung Quốc, rồi tái chế thành giấy có thể sử dụng được tại công ty giấy Zhongnan và bán ra thế giới. Thu gom giấy phế liệu từ Mỹ, vận chuyển về Trung Quốc rồi đem bán sau khi xử lý có vẻ là một "công việc kinh doanh" hơi vất vả, nhưng tất cả thực tế đều đã nằm trong tính toán của bà.

Năm 1996, Trương Nhân đầu tư 110 triệu đô la Mỹ để thành lập Nine Dragons Paper Holdings LTD. Những năm sau đó, Nine Dragons tiếp tục cải tiến việc xây dựng dây chuyền sản xuất và nhanh chóng chiếm lĩnh hơn 70% thị trường nguyên liệu giấy tái chế. Cho đến năm 2006, Nine Dragons Paper bước vào thời kỳ đỉnh cao của sự phát triển, ở giai đoạn này, mô hình quản lý tập đoàn được triển khai, cùng năm đó, bà Trương Nhân trở thành chủ tịch tập đoàn.

Công ty Nine Dragons Paper (Holding) LTD.

Tháng 3 năm 2006, Nine Dragons Paper (Holding) LTD. được phát hành công khai lần đầu tại Hồng Kông. Cũng trong năm đó, Bà Trương Nhân đã vượt qua Hoàng Quang Dụ (cựu Chủ tịch Tập đoàn GOME, nhà bán lẻ điện tử tiêu dùng lớn nhất ở Trung Quốc) với khối tài sản 27 tỷ nhân dân tệ và trở thành người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc đầu tiên trên bảng xếp hạng những người giàu có nhất của tờ Hurun.

Trương Nhân - người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc đầu tiên trên bảng xếp hạng những người giàu có nhất của tờ Hurun.

Nine Dragons Paper (Holding) LTD. tiếp tục từng bước phát triển thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành, 3 năm sau đã thành công lọt vào top 500 doanh nghiệp sản xuất hàng đầu Trung Quốc.

Cuối năm 2005, năng lực sản xuất của Nine Dragons Paper (Holding) LTD. đạt 3,3 triệu tấn, đứng thứ nhất cả Trung Quốc, thứ hai châu Á và thứ tám thế giới, công ty cung cấp sản phẩm cho các công ty nổi tiếng như Coca-Cola, Nike, Haier. Năm 2018, doanh thu của Nine Dragons Paper đã vượt qua con số 50 tỷ NDT.

Vào ngày 26/2/2020, bà Trương Nhân xếp thứ 368 trong danh sách người giàu toàn cầu của Hurun với khối tài sản 42 tỷ nhân dân tệ (khoảng 150 nghìn tỷ). Bằng chính đôi tay của mình, bà Trương Nhân đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ với khởi điểm là những trang bìa tờ giấy rồi trở thành người phụ nữ giàu nhất. Thực tế này cũng chứng minh một điều rằng mọi ngành dù lớn hay nhỏ đều có thể khiến bạn công thành danh toại.

Bà Trương Nhân hiện đang sở hữu trong tay khối tài sản trị giá hàng ngàn tỷ đồng

Kiên trì đã quan trọng, chí hướng còn quan trọng hơn! Con đường thành công không phân biệt nam nữ, cũng không phân biệt ngành nghề, mong rằng tất cả chúng ta đều sẽ tìm được một hướng đi thích hợp cho mình và luôn đủ nhiệt huyết để kiên trì nó đủ lâu!

(Sohu)

https://cafebiz.vn/nu-hoang-nganh-giay-bien-tung-mau-giay-vun-thanh-doanh-nghiep-lon-nhat-trung-quoc-va-triet-ly-kien-tri-quan-trong-chi-huong-con-quan-trong-hon-20220705165323981.chn