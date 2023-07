Nữ diễn viên sinh năm 2001 nổi tiếng sau một đêm, lấn át Địch Lệ Nhiệt Ba

Sina đưa tin bộ phim An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính sau khi phát sóng không đạt hiệu quả như mong muốn. Diễn xuất kém của cặp đôi chính và kỹ xảo phim thiếu chỉn chu trở thành tâm điểm bị khán giả chê bai. Tuy nhiên, màn múa của nữ diễn viên trẻ Vương Dịch Đình lại là điểm sáng của phim.

Cụ thể, trong tập 3, Vương Dịch Đình xuất hiện với vai Lâm Lang - hoa khôi của Linh Tương Lâu. Cảnh Lâm Lang bước ra được quay đặc tả với điệu múa uyển chuyển, quyến rũ. Phân cảnh múa được chau chuốt cùng tạo hình nhân vật đẹp giúp tên tuổi Vương Dịch Đình nổi tiếng sau một đêm, được nhiều khán giả tìm kiếm.

Trong cảnh múa này có phân đoạn đánh trống bằng dải lụa giống với Chương Tử Di trong Thập Diện Mai Phục. Vương Dịch Đình được đánh giá thể hiện tốt không kém gì đàn chị. Thậm chí, cô còn được nhận xét là có vẻ đẹp cổ điển, mỏng manh, trang nhã phù hợp với tạo hình cổ trang hơn nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba.

Vương Dịch Đình xuất hiện quyến rũ, nhờ đó cô nổi tiếng chỉ sau một đêm

Thực tế, Vương Dịch Đình vốn xuất thân là nghệ sĩ múa, luyện tập vũ đạo từ nhỏ. Người đẹp sinh năm 2001 từng là thủ khoa với điểm năng khiếu đứng đầu cả nước khi thi vào chuyên ngành Múa của Học viện Sân khấu Thượng Hải vào năm 2017. Bên cạnh đó, năm 2017, Vương Dịch Đình còn nhận Huy chương vàng tại cuộc thi múa chuyên nghiệp toàn quốc. Đến năm 2018, cô lấn sân sang làm diễn viên.



Vương Dịch Đình từng tham gia các phim như Vân Tịch Truyện, Gia Nam Truyện, Như Ý Phương Phi, Tương Tư Lệnh, Thủy Nguyệt Kính Hoa, Tình Yêu Gặp Darwin. Trong đó, nữ diễn viên chỉ đóng vai phụ không có nhiều đất diễn nên chưa có cơ hội bật lên.

Tuy nhiên, với màn thể hiện trong An Lạc Truyện, Sina cho rằng Vương Dịch Đình đã bắt đầu có danh tiếng. Nữ diễn viên trẻ sở hữu nhan sắc thanh thuần trong sáng, khả năng múa tốt, sẽ có nhiều vai diễn phù hợp trong tương lai.

Vương Dịch Đình trẻ tuổi và tài năng

An Lạc Truyện kể về hành trình tìm kẻ thù và trả thù cho gia đình của nữ chính Đế Tử Nguyên (tên khác Nhậm An Lạc). Trong quá trình đó, nàng gặp gỡ thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn) và nảy sinh tình cảm. Diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê có nhiều biểu cảm khoa trương, làm màu. Cung Tuấn thể hiện nhạt nhòa, thậm chí không cuốn hút bằng nam phụ do ca sĩ Lưu Vũ Ninh đóng.



Bên cạnh đó, điểm yếu lớn của phim là kỹ xảo sơ sài, lộ rõ cảnh giả, cùng màu phim chói xấu. Nam nữ chính dù đều có ngoại hình nổi bật nhưng thiếu ăn ý, không tạo tương tác tốt với nhau. Do đó, thành tích của An Lạc Truyện không cao.