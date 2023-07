Nữ chính gây sốc nhất hiện tại: U70 vẫn đóng thiếu nữ, còn làm con của bạn diễn kém 15 tuổi

Màn ảnh gần đây tiếp tục đón nhận thêm một màn "cưa sừng làm nghé" của nữ diễn viên, khiến khán giả phải lắc đầu. Hiện tại, nhân vật nữ chính của bộ phim được sản xuất ăn theo dự án trực tuyến từng thu về hơn 11 triệu NDT (hơn 36 tỷ đồng) bị chê bai hết lời vì có nhiều chi tiết gắng gượng, gây sốc.

Cụ thể, bộ phim Băng Tuyết Thư Kích 2 đã lên sóng các nền tảng mạng trong thời gian vừa qua và khiến khán giả vô cùng bất ngờ và hoang mang. Lý do là bởi phim có nữ chính làm nhân vật trung tâm, và do ngôi sao sinh năm 1955 Lưu Hiểu Khánh thể hiện. Trong phim, Lưu Hiểu Khánh thủ vai cô gái trẻ có tên Đan Nương - thủ lĩnh một nhóm "nữ quái" bị phe chính diện truy lùng và tiêu diệt.

Lưu Hiểu Khánh đóng thiếu nữ ở tuổi 68

Điều đáng nói ở đây là vào độ tuổi U70, Lưu Hiểu Khánh vẫn tự tin đóng thiếu nữ đôi mươi, làm "chị em đồng niên" của các bạn diễn nữ tân binh trẻ tuổi. Thế nhưng, nhan sắc tuổi "xế chiều" của Lưu Hiểu Khánh khó lòng đáp ứng được yêu cầu của vai diễn. Theo trang QQ, nhan sắc của cô đã có dấu vết thời gian rõ rệt, nhiều biểu cảm trở nên sống sượng và thiếu chân thật. Đã vậy, diễn xuất của Lưu Hiểu Khánh vẫn "mì ăn liền" như vậy, nhất là trong bộ phim có nhiều cảnh hành động khó nhằn như Băng Tuyết Thư Kích 2 này.

Nhan sắc lẫn diễn xuất của nữ chính bị chê

Thế nhưng những ồn ào về vai nữ chính Băng Tuyết Thư Kích 2 chưa dừng lại ở đó. Trong phim, băng "quái nữ" của Đan Nương bị vây bắt bởi một nhóm điệp vụ, dẫn đầu là nam chính Dương Kiến Phong (do Vương Tân Quân thể hiện). Sau khi phải đầu hàng do thua cuộc, nhân vật Đan Nương này bất ngờ bị Kiến Phong... ép cưới do Kiến Phong quá say mê nhan sắc của cô. Thế nhưng sau đó, dù bị ép uổng nhưng Đan Nương vẫn nhất quyết cự tuyệt.

Hai nhân vật ở tuổi U60 - U70 đóng các cảnh ngôn tình "nổi da gà"

Sau đó, một tình tiết gây sốc hơn xuất hiện. Đan Nương đã gặp cha của mình, nhân vật được đóng bởi nam diễn viên Nhậm Thanh An. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu như ngoài đời, Nhậm Thanh An kém Lưu Hiểu Khánh đến 15 tuổi. Sự rối loạn tuổi tác diễn viên, cộng thêm việc nữ chính "cưa sừng làm nghé" quá trớn khiến khán giả không khỏi hoang mang và nhức đầu.

Con gái hơn cha đến 15 tuổi khiến người xem hoang mang

Hiện tại, Băng Tuyết Thư Kích 2 đang nhận về nhiều lời chê do nội dung kém chất lượng, từ một bộ phim mang tính hành động, thế giới ngầm chuyển sang... ngôn tình lãng mạn. Lưu Hiểu Khánh bị chê bai về diễn xuất, đồng thời đã quá tuổi để có thể "hồi xuân" làm thiếu nữ đôi mươi. Việc nữ diễn viên 68 tuổi chấp niệm với kiểu vai diễn thế này khiến người xem ngày càng chán ngán, không khỏi né xa các tác phẩm có tên của cô.