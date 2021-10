Nữ ca sĩ tham gia The Heroes bức xúc lên tiếng về tin đồn dàn thí sinh đố kị ganh ghét lẫn nhau, nhắn nhủ: Đi tới chặng này ai cũng mệt lả!

Có thể nói The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng là một trong những show truyền hình thực tế đáng tiếc nhất trong năm 2021. Bất chấp việc sở hữu dàn thí sinh khủng, đa phần là các ca sĩ đã có không ít hit trên thị trường (Thanh Duy, Erik, Quân A.P, JSol, Cara, Han Sara, Orange, Ali Hoàng Dương, Uni5,...) hay những cái tên đầy tiềm năng (Mỹ Anh, Lona Kiều Loan) thì The Heroes vẫn chưa đạt được hiệu ứng như kì vọng vì nhiều lí do. Thậm chí có thể nói càng vào các vòng trong, sự quan tâm của khán giả đại chúng lại càng thưa thớt.

Tối 27/10, trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Orange đã đăng tải dòng trạng thái khá dài để bày tỏ nỗi lòng của cô khi đã đồng hành cùng chương trình đi đến những ngày cuối cùng.

Orange cho biết đến chặng đường này, tất cả mọi người đều đã mệt mỏi, một phần vì đã đi một chặng đường kéo dài nhiều tháng, một mặt do phải vừa trải qua 4 tháng dịch ở nhà "cầm cự". Thế nên, việc gặp nhau và thi đấu tiếp cũng đã là một kì tích. Cô bày tỏ sự trân trọng đến tất cả những thí sinh cùng tham dự The Heroes.

Orange cũng cho biết đến giai đoạn này, tất cả hãy nên vui vẻ và xem với tinh thần giải trí, tránh các khẩu chiến không đáng có. Hết cuộc thi vẫn tiếp tục lao vào cuộc đời với sự nghiệp của riêng mỗi ca sĩ. Nữ ca sĩ cũng ngầm cho biết không hề có chuyện dàn thí sinh tham dự The Heroes ganh ghét, đố kị lẫn nhau vì ai cũng có chặng đường và "cuộc chiến" của riêng mình.

Ở dưới phần bình luận, nam ca sĩ Thanh Duy cũng tiết lộ tiến độ quay của The Heroes sau khi nới lỏng giãn cách xã hội rất căng thẳng. Tất cả phải được thực hiện trong 1 tuần với khối lượng công việc kinh hoàng. Anh cũng thể hiện sự tự hào cũng như kêu gọi khán giả tôn trọng tất cả các team, không gây nên tranh cãi.