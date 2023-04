Nữ ca sĩ người Mỹ phải hủy buổi biểu diễn do lo ngại đánh bom

Sabrina Carpenter là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên người Mỹ. Cô nổi tiếng với các vai diễn trong một số chương trình của Disney Channel và từng góp giọng trong bản hit On my way của Alan Walker. Hiện tại, cô đang thực hiện chuyến lưu diễn quảng bá album Email I Can’t Send ở Bắc Mỹ. Vào tối hôm 10/4, nữ ca sĩ bắt buộc phải hủy concert của mình tại thành phố Portland vì bị đe dọa đánh bom.

Cục Cảnh sát Portland tiết lộ với tờ Rolling Stone rằng nhân viên của Crystal Ballroom đã nhận được “một cuộc điện thoại từ một người ẩn danh tuyên bố rằng họ sẽ cho nổ tung địa điểm” vào thứ Hai.

Sabrina phải hủy concert do lo ngại đánh bom

Người hâm mộ của Sabrina ở Portland đã được yêu cầu về nhà trước khi cô ấy lên sân khấu tại Thính phòng Keller. AEG Presents, bên tổ chức của buổi diễn, chia sẻ rằng concert tại Thính phòng Keller đã bị hủy để đảm bảo an ninh sau khi có mối đe dọa đánh bom tiềm ẩn được đưa ra đối với một địa điểm khác cùng thành phố Portland cũng là địa điểm ban đầu mà nữ ca sĩ có kế hoạch trình diễn.

Cảnh sát cho biết Sabrina trước đó đã thông báo thay đổi địa điểm trình diễn để nhiều người có thể tham dự hơn. Nhưng bất chấp điều này, ban tổ chức của AEG Presents và nữ ca sĩ vẫn quyết định không tiếp tục concert vì sự an toàn của khán giả. “Mặc dù mối đe dọa không nhắm cụ thể vào Thính phòng Keller nhưng Sabrina và các nhà tổ chức sự kiện đã đồng ý rằng để thận trọng, buổi biểu diễn sẽ bị hủy bỏ. Các bước đã được thực hiện để đảm bảo rằng khán giả rời khỏi địa điểm một cách bình tĩnh, nhanh chóng và an toàn”.

Sau thông báo, nữ diễn viên đã gửi lời nhắn tới người hâm mộ. Cô chia sẻ việc hủy bỏ buổi biểu diễn là “do tình huống không lường trước được”. Sabrina gửi xin lỗi và hy vọng những người tham gia buổi hòa nhạc “hãy trở về nhà an toàn”. Những khán giả mua vé sẽ được hoàn tiền và nữ ca sĩ cũng hứa hẹn về việc trở lại đây biểu diễn trong tương lai.

Sabrina gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ

Cảnh sát Portland cho biết thêm họ đã tiến hành tuần tra xung quanh cả 2 địa điểm nhưng không phát hiện đối tượng khả nghi và cũng không có vụ nổ nào xảy ra.

Nguồn: Rolling Stone