Nữ ca sĩ đình đám nói Phương Ly "không có cửa so với mình" về nhan sắc, còn tự nhận "lợi dụng tên tuổi" đàn em!

Không ai khác ngoài người chị gái hài hước của Phương Ly là... nữ ca sĩ Phương Linh!

Mới đây, Phương Linh được netizen bắt gặp đang đi dạo ở Hà Nội nên có đôi dòng giao lưu. Giọng ca Cơn mưa tình yêu đã biến tấu lại ca khúc They said của Binz và đổi lời thành: "Nghe nói Phương Ly đẹp tự nhiên không có sửa nhưng mà Phương Ly không có cửa so với Phương Linh".

Phương Linh tự nhận "lợi dụng tên tuổi" em gái Phương Ly

Bên cạnh đó, Phương Linh còn tranh thủ tự nhận đang mượn tên tuổi của em gái: " Thông cảm nha, tại vì tôi có một cô em gái cũng hot trên MXH nên tôi hơi lợi dụng tên tuổi một tí. Chứ các em biết đấy, chị có bao giờ nhắc đến tên ai trên mạng đâu ".

Từ trước đến nay, Phương Linh được biết như một cô chị gái hài hước, cứ có dịp là lại trêu em gái Phương Ly. Trước đó, nữ ca sĩ sinh năm 1984 khiến cộng đồng mạng thích thú khi đăng ảnh fan ghép hai chị em đứng cạnh nhau, đùa vui rằng muốn vin vào nữ ca sĩ Phương Ly để kiếm tương tác. Màn gấp đôi visual của cặp chị em đình đám đang nhận được lượng tương tác lớn từ cộng đồng mạng.

Ngoài ra, Phương Linh còn khẳng định em gái không đụng chạm dao kéo: " "Nhiều quý vị hay bị cái bệnh thấy người ta đẹp cái kêu sửa. Mũi của Phương Ly không sửa, tự nhiên đấy, chính vì tự nhiên nên mới không hoàn hảo, mới có cớ cho nhiều quý vị chê. Chiếc mũi hình trái tim này quan trọng nó hợp góc mặt kim cương, đôi môi 1:1, vầng trán rộng vuông vức, đôi mắt 2 mí nâu nhạt – hoàn hảo hài hoà". Có thể nói, 2 chị em Phương Linh - Phương Ly đều xinh đẹp, hát hay như nhau!

Phương Linh nổi tiếng từ rất sớm nhưng lại ở ẩn một thời gian dài, mãi gần đây mới trở lại