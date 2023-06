Nữ ca sĩ bị ném điện thoại vào mặt khi đang hát

Trang CBS News ngày 19-6 thông tin vụ việc xảy ra khi Bebe Rexha đang hát trên sân khấu khu giải trí The Rooftop at Pier 17 ở New York 0 Mỹ. Đây là buổi diễn thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn mang tên Best F'n Night of My Life của Bebe Rexha.

Bebe Rexha bị ném điện thoại vào mặt khi đang trình diễn

Theo video clip được khán giả quay lại đưa lên mạng, trong lúc nữ ca sĩ hăng say trình diễn, khán giả bên dưới cổ vũ cho cô thì bất ngờ một người đàn ông trong đám đông ném điện thoại lên sân khấu. Do bất ngờ, Bebe Rexha không kịp tránh và điện thoại trúng mặt cô.



Ngay sau đó, ê-kíp của nữ ca sĩ có mặt đưa cô vào hậu trường. Phát ngôn viên của Sở Cảnh sát New York xác nhận Bebe Rexha được đưa đến bệnh viện gần đó. Người đàn ông ném điện thoại là Nicolas Malvagna, 27 tuổi, đã bị bắt tại hiện trường, đối mặt cáo buộc hành hung.

Bebe Rexha đã đăng ảnh lên trang mạng xã hội Instagram, mỉm cười, giơ tay để trấn an người hâm mộ. Cô chú thích rằng mình vẫn ổn dù vùng mắt trái bị bầm và có vết cắt dưới chân mày.

Bebe Rexha bị bầm mắt, vết cắt ở chân mày sau khi bị tấn công bằng điện thoại

Nhiều người hâm mộ của nữ ca sĩ bực tức kẻ tấn công. Họ bình luận: "Một buổi diễn tuyệt vời bị phá hỏng bởi kẻ tấn công ném điện thoại vào Bebe Rexha. Tôi mong cô ấy sẽ không bị nặng bởi vụ việc"; "Tôi thấy bức xúc cho cô ấy. Cô ấy cùng các nghệ sĩ khác đến để biểu diễn, phục vụ khán giả nên đừng đối xử với họ như thế"…