Norbreeze Collective Asia ra mắt thiết kế trang sức khắc họa nét đẹp Việt Nam

Vinh danh dân tộc - rạng ngời nước Việt



Mang theo niềm tự hào dân tộc, thiết kế lấy cảm hứng từ nét đẹp đằm thắm của áo dài, nón lá, hoa sen và nét cổ kính nguy nga của Kinh thành Huế - di tích lịch sử gắn liền với vùng đất địa linh nhân kiệt. Sản phẩm được hoàn thiện từ chất liệu Bạc Sterling cao cấp, với chi tiết tinh xảo được khắc họa tỉ mỉ bởi đôi tay của các nghệ nhân tạo tác trang sức từ Pandora đã tái hiện cả một trang sử hào hùng của dân tộc, nơi ngự trị của những tấm lòng sắt son hướng về quê hương Việt Nam.

Hình ảnh VietNam Charm

Khắc họa tinh hoa dân tộc

Tự hào, tỉ mỉ, tinh tế là 3 yếu tố quy tụ để các nhà Thiết kế tạo nên những nét vẽ sắc xảo trên viên Charm mang biểu tượng Việt Nam. Mỗi chi tiết trong thiết kế đều là câu chuyện nối tiếp nhau, khi nhớ đến vùng đất Huế thương, ta sẽ nhớ ngay hình ảnh áo dài, hoa sen và nón lá. Tất cả hài hòa, tạo thành một khối gắn kết để khoác lên Viên Charm một bề dày lịch sử đầy hào hùng bao đời nay của dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt hơn cả khi 2 mặt charm có sự liên kết mật thiết với nhau với 2 chủ thể chính để tạo nên dấu ấn riêng cho tác phẩm mang đậm dấu ấn Việt.

Biểu tượng kinh thành Huế, là nơi do chính con người và văn hóa Việt Nam tạo nên, được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới cùng loại hình văn hóa nghệ thuật nhã nhạc cung đình Huế được công nhận là kiệt tác phi vật thể.

Và hơn nữa chỉ có người Việt Nam mới thể hiện hết được nét đẹp của chiếc áo dài và cũng chỉ có chiếc áo dài mới thể hiện hết được khí chất của con người Việt Nam.

Hình ảnh hai thành viên sáng tạo thiết kế trang sức và Mrs. Quỳnh Nguyễn - Giám đốc vận hành và kinh doanh khu vực Đông Dương tại sự kiện

Ông Nam Huynh – Tổng giám đốc Tập đoàn Norbreeze Collective Asia chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng tự hào khi tạo ra sân khấu cho những nhân viên của mình tỏa sáng. Và chúng tôi vinh hạnh khi chính người Việt Nam được tự tay vinh danh dân tộc mình qua tạo tác trang sức từ Thương hiệu quốc tế Pandora".

Ban lãnh đạo của Tập đoàn Norbreeze Collective Asia và Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê

Hành trình mở lối khám phá dòng lịch sử Việt

Trong không gian lấp lánh của muôn vàn tạo tác trang sức, tại cửa hàng Pandora Flagship, 11-13 Huỳnh Thúc Kháng, TP. Hồ Chí Minh, sự kiện ra mắt bộ trang sức Việt Nam diễn ra đầy hào hứng, bất ngờ xen lẫn cảm xúc thân thương và tự hào về những nét đẹp văn hóa Việt Nam.

Sự kiện có sự góp mặt của hai thành viên sáng tạo thiết kế và các khách mời đặc biệt: H’Hen Nie - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Thiên Ân - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Mạc Trung Kiên - Quán quân The Face Việt Nam 2018, Huỳnh Tú Anh - Quán quân The Face Việt Nam 2023, Minh Toại - Á Quân The Face Việt Nam 2023 , Xuân Hạnh - Á Quân The Face Việt Nam 2023... Với đầy niềm hân hoan, Norbreeze Collective Asia – Tập đoàn phân phối thương hiệu trang sức Pandora rất tự hào khi giới thiệu bộ trang sức Việt Nam với những ý nghĩa sâu sắc ẩn sau từng chi tiết gắn liền với cội nguồn dân tộc.

Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam Đoàn Thiên Ân

Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam H’Hen Niê tham gia hoạt động tại sự kiện

Mạc Trung Kiên - Quán quân The Face Việt Nam 2018, Huỳnh Tú Anh - Quán quân The Face Việt Nam 2023, Minh Toại - Á Quân The Face Việt Nam 2023, Xuân Hạnh - Á Quân The Face Việt Nam 2023

Tuyền Tăng tham dự sự kiện

Với những tiết mục hấp dẫn, Pandora đã dẫn dắt từng khách mời đến với những vẻ đẹp huyền bí xuyên suốt sự kiện với những câu chuyện chưa từng được kể từ những người làm nên tuyệt phẩm mang tính biểu tượng dân tộc. Trái tim chạm đến trái tim, tạo nên những khoảnh khắc kỳ diệu để để phản chiếu niềm yêu quê hương trong từng con người Việt Nam.

Sở hữu ngay phiên bản độc quyền của thiết kế trang sức chỉ có mặt tại Việt Nam tại: https://pandora.norbreeze.vn/products/vietnam-charm

Norbreeze Collective Asia là nhà phân phối của thương hiệu trang sức Pandora tại Việt Nam và khu vực Đông Dương, với hệ thống 17 cửa hàng tại 2 thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng trang thương mại điện tử Pandora.norbreeze.vn. Với trọng tâm là "Khách hàng", Norbreeze Collective Asia luôn hướng đến những trải nghiệm lý tưởng bên cạnh những món trang sức giàu cảm xúc, chứa đựng câu chuyện mang tính cá nhân hóa của mỗi khách hàng.

Pandora là thương hiệu trang sức với những thiết kế đặc sắc, được sản xuất và hoàn thiện thủ công với chất liệu cao cấp và mức giá hợp lý. Mỗi thiết kế của những mẫu trang sức đều có một câu chuyện riêng và truyền tải ý nghĩa để viết lên câu chuyện của mỗi cá nhân. Khởi đầu từ một cửa hàng trang sức nhỏ tại

Copenhagen, Đan Mạch, với lịch sử hơn 40 năm hiện nay Pandora đã có mặt trên 100 quốc gia.

Đặt mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bển vững là ưu tiên hàng đầu, đến năm 2025, Pandora chỉ sử dụng bạc và vàng tái chế để chế tác trang sức và hướng đến giảm 50% lượng khí thải nhà kính trên toàn chuỗi giá trị của mình vào năm 2030.