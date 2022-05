NÓNG: Sơn Tùng không có mặt, ủy quyền cho Giám đốc M-TP Entertainment làm việc tại Bộ VHTTDL

Sự việc MV There's No One At All của Sơn Tùng M-TP có cảnh kết chứa nội dung tiêu cực đã dấy lên những chỉ trích trong dư luận suốt những ngày vừa qua. Ngày 4/5, ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL xác nhận đã mời Sơn Tùng M-TP lên làm việc vào ngày 5/5. Ngay sau khi có kết luận của cuộc làm việc, Thanh tra Bộ VHTTDL sẽ thông tin với truyền thông.

Sơn Tùng M-TP có thư mời làm việc với Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào ngày 5/5

Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, trong buổi làm việc vào chiều ngày 5/5, Sơn Tùng M-TP đã không có mặt tại Bộ VHTTDL mà uỷ quyền cho đại diện là ông Nguyễn Trần Dương - Giám đốc Phát triển và Kinh doanh của công ty M-TP Entertainment có mặt để làm việc theo giấy mời của Thanh tra Bộ.

Ông Nguyễn Trần Dương - Giám đốc Phát triển và Kinh doanh của công ty M-TP Entertainment có mặt tại Bộ VHTTDL để làm việc theo lời mời của Thanh tra Bộ

Bên ngoài Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Hà Nội

Trước đó, sau khi nhận những thông tin chỉ trích, Sơn Tùng M-TP đã lên tiếng trên trang fanpage cá nhân. Sau khoảng 2/3 bài viết tâm sự về thông điệp MV, nam ca sĩ gửi lời xin lỗi và khẳng định sẽ chủ động ngưng phát hành MV There’s No One At All. Thế nhưng, MV chỉ được ngừng phát hành tại Việt Nam. Khi truy cập vào đường link MV với địa chỉ IP ở quốc gia khác, MV There's No One At All vẫn xem được bình thường.

Bài đăng lên tiếng của Sơn Tùng M-TP trên fanpage cá nhân

Sơn Tùng M-TP và MV mới vi phạm khoản 4 điều 3 Nghị định 144/2020/NĐ-CP về quy định biểu diễn nghệ thuật: "Sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội". Hành vi này có thể phải chịu sự xử lý theo Nghị định 38 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo có nội dung "buộc tháo gỡ phim, bản ghi âm, ghi hình, văn hóa phẩm có nội dung độc hại dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số". Không những thế, Sơn Tùng M-TP còn đi ngược lại với Bộ Quy tắc ứng xử dành cho nghệ sĩ do Bộ VHTTDL ban hành ngày 13/12/2021.

