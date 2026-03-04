Nóng: Một công ty giao hàng tuyên bố dừng hoạt động tại Việt Nam

Theo thông báo đề ngày 2/3/2026 tại TP.HCM, doanh nghiệp cho biết việc dừng cung cấp dịch vụ là một phần trong định hướng chiến lược mới, nhằm tập trung nguồn lực vào các mảng dịch vụ thế mạnh khác.

Cụ thể, LEX sẽ chính thức dừng cung cấp dịch vụ giao hàng chặng cuối (last-mile delivery) trên LEX từ ngày 31/3/2026 (Ngày Dừng Dịch Vụ). Theo quy định tại Điều 1.3 của Điều Khoản Sử Dụng (bản cập nhật ngày 27/11/2025), doanh nghiệp có quyền ngừng cung cấp toàn bộ hoặc một phần nền tảng LEX hoặc bất kỳ dịch vụ nào nếu phù hợp với quy định pháp luật.

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, doanh nghiệp công bố lộ trình vận hành cụ thể. Theo đó, thời điểm cuối cùng tạo đơn trên hệ thống là hết ngày 14/3/2026; việc thực hiện lấy hàng tại kho/cửa hàng được duy trì đến hết ngày 15/3/2026. Mọi hoạt động vận hành sẽ chấm dứt hoàn toàn vào hết ngày 22/3/2026, trước khi dịch vụ chính thức kết thúc từ ngày 31/3/2026.

"Chúng tôi đang chủ động thay đổi mô hình vận hành giao hàng chặng cuối, nhằm hỗ trợ chiến lược tăng trưởng và định hướng phát triển dài hạn của công ty. Các hoạt động logistics khác của LEX sẽ vẫn tiếp tục được duy trì, với trọng tâm là dịch vụ hoàn tất đơn hàng và nâng cao năng lực quản lý chuỗi cung ứng", đại diện LEX chia sẻ thêm.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đảm bảo các hoạt động của khách hàng diễn ra thông suốt cho đến Ngày Dừng Dịch Vụ.

Theo thông tin giới thiệu trên website, LEX được thành lập năm 2012. Doanh nghiệp tự giới thiệu là nhà cung cấp dịch vụ logistics với giải pháp B2B2C tích hợp, cung cấp các dịch vụ như giao hàng nhanh, thực hiện đơn hàng đa kênh, logistics theo hợp đồng và logistics xuyên biên giới.

Website của doanh nghiệp cho biết LEX cung cấp dịch vụ cho nhiều nhóm khách hàng, từ nền tảng thương mại điện tử, cửa hàng trực tuyến đến doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực Đông Nam Á. Hình ảnh trên website cũng thể hiện một số đơn vị từng được LEX hỗ trợ như Maison Retail Management International, Fahasa, CellphoneS, Lemonade và Vinamilk...

LEX được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có mã số doanh nghiệp 0315695388, trụ sở tại Tầng 20, Saigon Centre, Tháp 2, 67 Lê Lợi, Phường Sài Gòn, TP.HCM. Thông báo dừng dịch vụ được ký bởi ông Phạm Nguyễn Thanh Quang, Tổng Giám đốc công ty.

Tại Việt Nam, các sàn thương mại điện tử lớn hiện triển khai mô hình hợp tác logistics theo hai hướng: tự xây dựng hệ thống nội bộ và kết hợp với đơn vị vận chuyển bên thứ ba. Shopee vận hành đội giao hàng riêng mang tên Shopee Express (SPX Express), đóng vai trò xử lý phần lớn đơn hàng trên nền tảng, đồng thời vẫn hợp tác với một số doanh nghiệp vận chuyển độc lập.

LEX là một trong những đối tác logistics phục vụ hoạt động lưu kho, xử lý và giao nhận đơn hàng của nhiều sàn thương mại điện tử bao gồm TikTok Shop và Lazada. Được biết, TikTok Shop không xây dựng đội giao hàng riêng mà chủ yếu hợp tác với các doanh nghiệp vận chuyển độc lập; trong đó J&T Express được ghi nhận là một đối tác lớn tại Đông Nam Á. Ngoài ra, các công ty như Ninja Van cũng cung cấp dịch vụ cho nhiều sàn cùng lúc.

Theo báo cáo từ nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, TMĐT Việt Nam năm 2025 chứng kiến sự tăng trưởng về tổng doanh thu 4 sàn thương mại điện tử (TMĐT), cán mốc 429,7 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng gần 35%. Tuy nhiên, tính theo thị phần, hiện tại 2 "ông lớn" là Shopee và TikTok Shop đã chiếm tới 97%, Lazada nắm giữ 3% thị phần, tập trung vào đẩy mạnh hàng chính hãng trong nước và quốc tế. Tiki đang ngày càng trở nên "mờ nhạt" trên thị trường với thị phần không đáng kể.