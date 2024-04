Nóng kinh hoàng, review nhanh 3 phụ kiện hạ nhiệt được đánh giá 5 sao trên chợ mạng: Đáng tiền hay phí tiền?

Không chỉ riêng miền Nam mà miền Bắc những ngày này cũng đang phải chịu những trận nắng “đổ lửa”. Ở trong nhà còn đỡ, hễ bước ra đường là ai nấy đều phải trang bị đồ chống nắng kín người, bôi kem chống nắng, đeo kính râm ngăn tia UV. Tuy nhiên, những món đồ này chủ yếu chỉ hỗ trợ người dân chống tác hại từ ánh nắng chứ không thể giúp giảm bớt những cơn nóng hầm hập.

Vì vậy, nhiều người không ngần ngại sắm thêm những món phụ kiện giúp hạ nhiệt tức thì, có thể mang theo bên người để chống nóng mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là khi phải di chuyển trên đường. Nổi bật phải kể đến các loại xịt lạnh quần áo, đến quạt đeo trên người hay quạt tích hợp trong áo khoác.., đây đều là những sản phẩm có lượt mua rất cao trên các sàn TMĐT và nhận về nhiều đánh giá tích cực.

Tuy nhiên, liệu những sản phẩm này có thật sự làm mát hiệu quả như quảng cáo? Cùng ngó qua review nhanh dưới đây để tìm ra món đồ đáng tiền, phù hợp nhu cầu chống nóng của bạn dễ dàng hơn.

Xịt lạnh quần áo

Đầu tiên là dung dịch xịt lạnh quần áo. Theo các shop bán hàng hướng dẫn, bạn chỉ cần xịt 2-3 lần dung dịch lên quần áo (tại vị trí dễ ra mồ hôi như cổ áo, lưng áo, dưới cánh tay, hai bên mạng sườn) là có thể cảm nhận được hơi mát dễ chịu tỏa ra, kèm theo đó là hương thơm dễ chịu duy trì suốt ngày dài.

Theo các shop bán hàng khuyến cáo, bạn không nên sử dụng sản phẩm cho các loại quần áo có chất liệu da (kể cả da thuộc và da nhân tạo), lông thú, đồng thời nên thận trọng khi sử dụng cho quần áo có chất liệu lụa, tơ tằm. Lưu ý không xịt trực tiếp trên da.

Trải nghiệm thực tế của một số người dùng cho thấy quả thực sản phẩm có thể tạo cảm giác the mát lạnh tức thì, đặc biệt khi xịt vào quần áo ôm sát cơ thể, hương bạc hà tươi mát. Tuy nhiên nếu xịt lên da sẽ có cảm giác như bôi dầu gió, cảm giác hơi the và rát, do đó chỉ nên xịt lên quần áo.

Một số người dùng còn chia sẻ, lúc mới xịt sẽ có mùi khá nồng, nên chờ khoảng 1-2 phút sau khi xịt rồi hãy mặc quần áo. Với những người nhạy cảm với mùi thì hương thơm của sản phẩm sẽ hơi nồng.

Thời gian giữ lạnh thì không kéo dài như quảng cáo, phần lớn người dùng cho biết sản phẩm chỉ giúp tạo cảm giác mát lạnh trong một khoảng thời gian ngắn khoảng 30 phút. Do đó nếu bạn chỉ ra đường trong thời gian ngắn thì có thể cân nhắc mua, còn nếu hoạt động ngoài trời trong thời gian dài thì sản phẩm e là khó đáp ứng được nhu cầu chống nóng liên tục cho bạn.

Áo điều hòa

Áo điều hòa hè nào cũng “gây sốt”, dù mức giá khá cao so với nhiều sản phẩm hạ nhiệt khác trên thị trường. Trung bình, loại của Trung Quốc sẽ có giá từ 500.000đ, loại của Nhật sẽ có giá cao hơn từ 1,3 triệu đồng trở lên. Trên thực tế, chúng chỉ đơn giản là 1 chiếc áo chống nắng thông thường, tích hợp thêm quạt gió và pin dự phòng để thổi gió mát vào người mặc.

Ảnh minh họa

Tùy mức giá mà chất lượng áo cũng chênh lệch nhiều. Ví dụ, có loại giá rẻ (khoảng từ 600.000đ) thì vải có thể sẽ hơi mỏng, thiết kế không đẹp lắm, mức gió chỉ “tạm chấp nhận được”. Một số nhà bán hàng thường tặng kèm túi gel đá bỏ túi để dùng kết hợp với quạt trên áo, từ đó nâng cao hiệu quả làm mát.

Với những loại áo điều hòa giá rẻ này, nếu bật nấc to sẽ dễ gây ồn, pin dùng được khoảng 5 - 8 tiếng tùy chế độ gió và tần suất sử dụng. Một số loại còn không thể tháo rời quạt nên rất khó vệ sinh sau mỗi lần dùng.

Còn các loại áo điều hòa cao cấp hơn của Nhật Bản (giá từ 1,3 - 2 triệu đồng/chiếc) thì được nhiều người dùng nhận xét là quạt khỏe hơn, dung lượng pin cũng cao hơn (có thể hoạt động liên tục từ 14 - 36 tiếng tùy chế độ quạt và tần suất sử dụng). Tính thẩm mỹ của loại áo này cũng cao hơn, đa dạng thiết kế cho người dùng lựa chọn. Với loại này, phần lớn quạt có thể tháo rời để vệ sinh tiện lợi.

Quạt đeo thắt lưng

Ngoài xịt làm lạnh hay áo điều hòa, quạt đeo thắt lưng cũng là một trong những phụ kiện chống nóng được nhiều người lựa chọn. Loại này không ghi điểm về mặt thẩm mỹ nhưng bù lại có mức giá dễ chịu hơn áo điều hòa, thời gian làm mát lâu hơn so với xịt làm lạnh.

Theo review từ người mua trên các sàn TMĐT, quạt đeo thắt lưng tuy nhỏ nhưng cầm nặng như pin dự phòng, khi mới dùng sẽ hơi có mùi nhựa. Quạt có 3 tốc độ cho bạn lựa chọn, khả năng làm mát tốt hơn so với quạt điện cầm tay. Tuy nhiên đa số người dùng nhận xét nên bật từ mức 2 trở lên mới cảm nhận được rõ hơi mát.

Phần pin tháo rời tiện lợi, nếu bạn bật quạt mức 3 (mức mạnh nhất) thì có thể dùng liên tục 4 - 5 tiếng, tuy nhiên lúc quạt chạy sẽ hơi ồn. Với các mức nhẹ hơn thì thời gian sử dụng có thể lên tới 1 ngày - rất thích hợp cho những ai cần hoạt động lâu ngoài trời.

Một điểm cộng nữa của sản phẩm này là có thể linh hoạt đeo cổ hoặc cầm tay khi cần, đáp ứng được đa dạng nhu cầu hạ nhiệt của người dùng.