Nông dân xót xa nhìn vườn thanh long để bán Tết chìm trong “biển nước”

Thái Lâm, Theo tienphong.vn 08:08 07/12/2025
Sau lũ lớn, hàng trăm hec-ta thanh long ở Lâm Đồng bị chìm trong "biển nước". Nhiều vườn đang chong đèn vào vụ Tết đứng trước nguy cơ mất trắng, khiến nông dân không khỏi xót xa, khóc ròng.

Nông dân xót xa nhìn vườn thanh long để bán Tết chìm trong “biển nước”- Ảnh 1.

Hai ngày sau trận ngập lụt đêm ngày 3 và sáng 4/12, nước lũ đã rút nhưng nhiều vườn thanh long tại xã Hàm Liêm, Hàm Thuận và phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng﻿) vẫn ngập trong "biển nước".

Nông dân xót xa nhìn vườn thanh long để bán Tết chìm trong “biển nước”- Ảnh 2.

Theo thống kê của UBND xã Hàm Thắng, trận lũ vừa qua gây ngập hơn 520ha cây trồng, trong đó có hơn 100ha thanh long bị thiệt hại nặng.

Nông dân xót xa nhìn vườn thanh long để bán Tết chìm trong “biển nước”- Ảnh 3.

Phần lớn là diện tích thanh long đang chong đèn và chuẩn bị cho vụ Tết 2026. Hiện các vườn vẫn bị ngập khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Nông dân xót xa nhìn vườn thanh long để bán Tết chìm trong “biển nước”- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Sỹ (56 tuổi, trú thôn Kim Bình, phường Hàm Thắng) cho biết: Tuần trước vừa bón phân thúc cho gần 400 trụ thanh long để chuẩn bị chong đèn cho vụ Tết.

Nông dân xót xa nhìn vườn thanh long để bán Tết chìm trong “biển nước”- Ảnh 5.

"Chỉ một ngày sau khi ngập, rễ thanh long đã xuất hiện dấu hiệu hư rễ", ông Sỹ giọng nghẹn ngào nói.

Nông dân xót xa nhìn vườn thanh long để bán Tết chìm trong “biển nước”- Ảnh 6.

Cách đó không xa, vườn thanh long hơn 350 trụ của bà Lê Thị Lài đến chiều 6/12 vẫn còn ngập khoảng một phần ba thân trụ.

Nông dân xót xa nhìn vườn thanh long để bán Tết chìm trong “biển nước”- Ảnh 7.

"Gia đình đang cải tạo đất để chuẩn bị chong đèn cho vụ Tết, không ngờ lũ lại về thêm lần nữa”, bà Lài xót xa nhìn vườn thanh long nói.

Nông dân xót xa nhìn vườn thanh long để bán Tết chìm trong “biển nước”- Ảnh 8.

Người dân dùng máy bơm nước cứu vườn thanh long.

Nông dân xót xa nhìn vườn thanh long để bán Tết chìm trong “biển nước”- Ảnh 9.

Người dân lội nước hái thanh long còn sót lại sau lũ.

Nông dân xót xa nhìn vườn thanh long để bán Tết chìm trong “biển nước”- Ảnh 10.

Một vườn thanh long tại phường Hàm Thuận vẫn còn ngập sâu trong nước.

Nông dân xót xa nhìn vườn thanh long để bán Tết chìm trong “biển nước”- Ảnh 11.

Theo thống kê của UBND tỉnh Lâm Đồng, đợt mưa lũ từ đầu tháng 12 đã làm hơn 4.100ha diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập lụt.

