Ngày 14/11, tờ QQ đưa tin Xa Khải Luân, được biết đến là em họ xa của chồng cũ Triệu Vy - tỷ phú Huỳnh Hữu Long - đã bị cảnh sát bắt giữ và dẫn độ từ Thái Lan về Trung Quốc để tiếp nhận điều tra và xét xử. Xa Khải Luân bị cáo buộc cầm đầu đường dây cờ bạc, lừa đảo viễn thông, buôn người và nội tạng người xuyên quốc gia ở Myanmar. Được biết Xa Khải Luân đã tạo lập và vận hành 239 trang web cờ bạc bất hợp pháp, trục lợi từ hoạt động làm ăn phi pháp với số tiền lên đến 2,77 nghìn tỷ NDT (hơn 10.240 tỷ đồng).

Xa Khải Luân được cảnh sát Thái Lan áp giải ra sân bay để dẫn độ về Trung Quốc điều tra, xét xử

Theo tờ 163, Xa Khải Luân ban đầu tên thật là Xa Trí Giang, sinh năm 1982, tại thôn nghèo Thiệu Đông, Hồ Nam (Trung Quốc). Năm 14 tuổi, Xa Trí Giang bỏ học, rời quê đến Quế Lâm (Quảng Tây, Trung Quốc) làm thuê kiếm sống. Trong 1 năm, Xa Trí Giang làm 20 công việc khác nhau từ học việc ở tiệm cắt tóc, bưng bê rửa bát trong nhà hàng đến rửa xe. Năm 2000, dưới sự lôi kéo của bạn bè, Xa Trí Giang đến Philippines và các nước Đông Nam Á khác để gia nhập băng nhóm đánh bạc lừa đảo, rồi sau đó chuyển sang làm ông trùm điều hành đường dây. Nhờ hoạt động làm ăn phi pháp, Xa Trí Giang tích lũy được khối tài sản ròng lên đến 2,1 tỷ NDT (hơn 7.200 tỷ đồng).

Năm 2012, cảnh sát Trung Quốc triệt phá đường dây đánh bạc lừa đảo và ra lệnh truy nã Xa Trí Giang. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không thể bắt được Xa Trí Giang để đưa về nước xét xử, do y bỏ trốn sang Philippines. Năm 2017, Xa Trí Giang trốn qua Campuchia. Y nhập tịch Campuchia và đổi tên thành Xa Khải Luân để tránh sự truy vết của cảnh sát. Sau đó, Xa Khải Luân mở công xưởng lừa đảo ở KK Park - công viên lừa đảo viễn thông khét tiếng ở Myawaddy, Myanmar để trục lợi từ những hoạt động phi pháp.

Xa Khải Luân làm giàu bất chính từ hoạt động lừa đảo, buôn người. Em họ của tỷ phú Huỳnh Hữu Long là kẻ cầm đầu công xưởng lừa đảo ở KK Park ở Myanmar

Nguồn: Sina, QQ