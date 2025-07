Nóng: Blackmores Super Magnesium+ bị người dùng tố cáo gây biến chứng thần kinh, rối loạn thị giác, co cơ… sau khi sử dụng

Hai sản phẩm thực phẩm chức năng nổi tiếng của hãng Blackmores (Australia) – Super Magnesium+ và Ashwagandha+ đang vấp phải loạt cáo buộc liên quan đến các tác dụng phụ nghiêm trọng về thần kinh.

Một người đàn ông cho biết ông đã gặp hàng loạt biến chứng về sức khỏe sau khi sử dụng hai sản phẩm này nhằm tăng cường thể lực và chuẩn bị cho kế hoạch sinh con.

Theo phản ánh, người đàn ông đã bắt đầu dùng sản phẩm từ tháng 5/2023 và sau khoảng 3 tháng, ông xuất hiện nhiều triệu chứng bất thường như mệt mỏi kéo dài, đau đầu dữ dội, co thắt cơ, đau dây thần kinh, rối loạn thị giác, đánh trống ngực, mất ngủ, khó tập trung và thậm chí là cảm giác mất an toàn về mặt tâm lý.

Sau khi đi khám, bác sĩ xác định ông mắc các bệnh lý thần kinh ngoại biên do hàm lượng vitamin B6 trong cơ thể vượt ngưỡng cho phép. Kết quả phân tích cho thấy, trong sản phẩm Blackmores Super Magnesium+ mà ông sử dụng có chứa hàm lượng vitamin B6 cao hơn gấp 29 lần so với liều khuyến cáo hằng ngày, gây ra tình trạng ngộ độc vitamin B6. Dù đã ngưng sử dụng sản phẩm từ tháng 2/2024, các triệu chứng vẫn tiếp diễn với các cơn đau dây thần kinh, co thắt cơ và rối loạn thị giác xuất hiện theo từng ngày.

Trước tình trạng này, Cơ quan Quản lý Hàng hóa Trị liệu của Australia (TGA) đã vào cuộc và công bố một báo cáo tạm thời vào tháng 6/2025. Theo báo cáo, TGA thừa nhận hiện chưa có sự đồng thuận rõ ràng trong giới chuyên gia về mức vitamin B6 tối đa có thể sử dụng an toàn để tránh gây tổn thương thần kinh. Đáng chú ý, nhiều người tiêu dùng không nhận thức được rằng họ đang nạp thêm vitamin B6 khi sử dụng các sản phẩm bổ sung magnesium.

Trên cơ sở này, TGA đã quyết định siết chặt quy định: các sản phẩm chứa hơn 50mg vitamin B6 sẽ không được bày bán công khai, mà phải để trong quầy thuốc và chỉ được bán khi có sự tư vấn của dược sĩ chuyên môn. Đồng thời, cơ quan này cũng đã điều chỉnh liều khuyến cáo vitamin B6 tối đa hàng ngày dành cho người lớn từ 200mg xuống còn 100mg nhằm giảm thiểu nguy cơ ngộ độc.

Không chỉ dừng lại ở một trường hợp cá biệt, TGA ghi nhận đến tháng 6/2025 đã có tổng cộng 174 báo cáo về các ca tổn thương thần kinh liên quan đến ngộ độc vitamin B6 do sử dụng thực phẩm chức năng. Điều này làm dấy lên lo ngại sâu sắc trong cộng đồng người tiêu dùng tại Australia – nơi vốn có thói quen sử dụng thực phẩm bổ sung như một phần trong lối sống lành mạnh.

Trước làn sóng phản ứng, công ty luật Polaris hiện đang tích cực thu thập thêm hồ sơ và tiếp nhận thông tin từ các cá nhân bị ảnh hưởng để tiến hành khởi kiện tập thể đối với Blackmores. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm đặc biệt không chỉ tại Australia mà còn từ các thị trường quốc tế – nơi Blackmores là thương hiệu được tin dùng trong nhiều năm qua.