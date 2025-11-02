Nổ tại Trường Y Harvard, không có thương vong

Theo thông tin từ cảnh sát Đại học Harvard, vụ việc được phát hiện vào khoảng 2 giờ 48 phút sáng. Chuông báo cháy vang lên tại tòa nhà Goldenson nằm trong khuôn viên Longwood Campus.

Tòa nhà Trường Y Harvard ở thành phố Boston. Ảnh: Getty Images

Nhân viên cảnh sát có mặt đầu tiên tại hiện trường cho biết có hai người chưa rõ danh tính chạy ra khỏi tòa nhà trước khi tiếp cận khu vực báo cháy.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy Boston nhanh chóng có mặt, tiến hành kiểm tra và xác nhận vụ nổ mang tính chất cố ý. Sau khi rà soát toàn bộ khu nhà, cơ quan chức năng không phát hiện thêm thiết bị nổ nào khác.

Cảnh sát đã công bố hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, cho thấy hai người khả nghi mặc áo khoác tối màu và che kín mặt, được cho là có liên quan đến vụ việc. Hiện danh tính của họ vẫn chưa được xác định.

Cơ quan điều tra cho biết họ đang phối hợp xử lý với cảnh sát Đại học Harvard, cảnh sát thành phố Boston và các cơ quan liên bang. Nhà chức trách kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan liên hệ ngay với đường dây nóng điều tra của trường để hỗ trợ làm rõ vụ việc.

Hiện Harvard Medical School chưa đưa ra bình luận chính thức. Các lớp học và hoạt động tại khuôn viên Longwood được cho là vẫn diễn ra bình thường trong ngày 2/11.