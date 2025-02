Ninh Anh Bùi đang livestream, phụ huynh của fan trực tiếp vào “đối chất”, nhắc nhở về giờ giấc

Sự cố bất ngờ trong livestream của Ninh Anh Bùi

Sau khoảng 1 năm viral trên MXH, Ninh Anh Bùi (SN 1994) giờ đã là gương mặt triệu view, được đông đảo bạn trẻ yêu thích. Anh chàng cũng từ bỏ công việc văn phòng trước đây để trở thành KOL, nhà sáng tạo nội dung toàn thời gian. Hiện tại, Ninh Anh Bùi sở hữu 1,4 triệu người theo dõi trên TikTok.

Bên cạnh những video clip đời thường cùng với “đồng nghiệp” Nguyễn Tùng Dương (SN 1997), Ninh Anh Bùi còn thu hút fan nhờ những buổi livestream, trò chuyện rất gần gũi, thân mật. Nhiều người nhận xét, Ninh Anh Bùi có lối nói chuyện duyên dáng, hài hước và cũng rất truyền cảm hứng.

Tuy nhiên, trong buổi livestream vào tối ngày 26/2 mới đây, Ninh Anh Bùi gặp sự cố bất ngờ khiến bản thân anh chàng và những ai đang theo dõi đều “xịt keo”.

Tối 26/2, Ninh Anh Bùi livestream giao lưu, mời các fan vào cùng trò chuyện, tâm sự (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, trong phiên livestream của mình, Ninh Anh Bùi gọi vui là “lớp học” khi anh chàng đóng vai trò thầy giáo và các bạn fan sẽ là học sinh. Mỗi tiết học, Ninh Anh Bùi sẽ mời khoảng 7 bạn fan ngẫu nhiên lên livestream cùng mình và thảo luận về những chủ đề được đề ra. Cách làm mới lạ này của nam TikToker được người hâm mộ hưởng ứng nhiệt tình bởi rất hiếm khi được trò chuyện một cách thân thiết, gần gũi cũng như giãi bày tình cảm với thần tượng như vậy.

Song, sự cố bất ngờ ập vào khoảng 10h tối khi phụ huynh của một bạn fan trực tiếp vào livestream “đối chất” với Ninh Anh Bùi. Theo đó, khi fan nữ xem livestream của Ninh Anh Bùi, mẹ có ngồi cạnh và theo dõi một số câu chuyện. Tuy nhiên vì đã quá trễ so với giờ đi ngủ thường ngày nên mẹ của fan nữ đặt ra nhiều câu hỏi, thắc mắc về livestream.

Do đó, bạn fan đã đem luôn câu chuyện này lên live để chia sẻ với Ninh Anh Bùi, bày tỏ bị mẹ càu nhàu do đã quá muộn, ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt và cho rằng nội dung livestream vô bổ. Ninh Anh Bùi có an ủi fan rằng: “Bố mẹ đôi khi sẽ có những sự trách móc với con cái nhưng cuối cùng đều xuất phát từ sự quan tâm”.

Fan nữ tâm sự khi bị mẹ càu nhàu về việc xem livestream với Ninh Anh Bùi

Sau đó, phụ huynh của bạn nữ cũng đã trực tiếp vào livestream để bày tỏ thái độ không đồng tình

Tuy nhiên chưa kịp nói hết câu, mẹ của fan nữ đã ngay lập tức vào livestream để bày tỏ cảm xúc, thái độ không hài lòng: “10h rồi nói ít thôi để cho các cháu còn đi ngủ. Chị hiểu ý của em nói rồi, từ nãy giờ chị đã theo dõi câu chuyện của em và các bạn, cũng hiểu phần nào giúp được các bé. Nhưng vấn đề bây giờ là 10h rồi, ngày mai các cháu còn phải đi học. Cái này có lợi cho các bé không hay đang làm mất thời gian của các bé? Thứ nhất là không tập trung học, thứ hai là muộn rồi, không rõ cái livestream này có mục đích gì nhưng đến giờ các bé đi ngủ rồi”.

Trước phản ứng gay gắt từ mẹ, fan nữ của Ninh Anh Bùi cũng gửi lời xin lỗi vì đã làm gián đoạn và xin phép thoát khỏi livestream. Về phía nam TikToker, anh chàng cũng tỏ ra khá “sượng” và bất ngờ vì sự cố không ai nghĩ đến.

Tranh cãi livestream ảnh hưởng đến việc học là lỗi của ai?

Hiện tại, đoạn clip ghi lại sự cố này trong livestream của Ninh Anh Bùi đang được chia sẻ trên MXH, trở thành chủ đề để cộng đồng mạng tranh luận.

Phần đông các ý kiến đều cho rằng, cha mẹ nào cũng đều quan tâm đến học tập và sức khoẻ của con cái nhưng cách xử lý tình huống của người mẹ trong livestream này chưa thực sự khéo léo. Bởi trong livestream hầu hết toàn người lạ và có cả ngàn mắt xem, việc phụ huynh trực tiếp vào “đối chất”, thể hiện sự trách móc phần nào có thể khiến con cái trở nên tự ti, mặc cảm với mọi người.

Ngoài ra, nhiều người cho rằng, việc sử dụng điện thoại xem thần tượng gây ảnh hưởng đến việc học hoặc sinh hoạt cá nhân, lỗi đầu tiên là do bạn fan nữ đã không biết quản lý, sắp xếp thời gian của mình. Thứ hai, không ít dân tình cho hay cha mẹ nên là người định hướng, nhắc nhở con cái của mình về việc sử dụng điện thoại thay vì đổ lỗi, trách móc người ngoài.

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng cho hay việc Ninh Anh Bùi livestream và tâm sự với fan mang mục đích vui vẻ và cũng là nơi để nhiều bạn giãi bày chuyện học tập, công việc thường ngày. Song, để cẩn thận hơn trong những lần livestream tới, nhiều người bày tỏ mong muốn Ninh Anh Bùi có thể thêm yêu cầu về giới hạn độ tuổi để tránh những sự cố tương tự xảy ra.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Thực ra chuyện này không có đúng sai. Phía phụ huynh có thể không biết con mình đang nói chuyện với ai, cũng có ý tốt thôi nhưng có thể cách cư xử chưa được tế nhị. Còn về phía Ninh Anh Bùi cũng không có lỗi gì nhưng sẽ thêm được kinh nghiệm để tổ chức những buổi livestream sau chỉn chu hơn”.

- “Mình thích Ninh Anh Bùi nhưng đúng là xem live đôi khi vẫn sẽ có những bạn còn mới đang học cấp 2. Tuổi này hay lén bố mẹ để làm những gì mình thích nên mình cũng hiểu được phần nào phản ứng của phụ huynh. Nhưng đây sẽ là một câu chuyện dài về cách giáo dục của từng gia đình, nên mọi người hoan hỉ, rút ra kinh nghiệm cho cá nhân mình thôi ạ”.

- “Mỗi người một công việc mà, cũng không thể trách người livestream hay idol được. Theo mình thì bạn fan nữ nên hoàn thành mọi bài vở, có thể xem livestream giờ sớm và đi ngủ đúng giờ quy định. Ngoài ra, có thể tâm sự với mẹ để hiểu nhau hơn vì khoảng cách thế hệ cũng là lý do xảy ra những điều như này”.

- “Biết là cô nói vì lo cho con nhưng cách ứng xử như vậy có thể khiến con tổn thương thêm nhiều. Mong rằng các phụ huynh bình tĩnh hơn, lắng nghe và chia sẻ với con cái mình nhiều hơn thay vì cấm đoán hay kiểm soát”.

- “Quản lý và thấu hiểu con cái luôn là điều khó mà không phải cha mẹ nào cũng đủ kiên nhẫn để làm được. Hi vọng sau sự cố này hai mẹ con bạn fan nữ kia có thời gian ngồi lại, chia sẻ với nhau nhiều hơn”.