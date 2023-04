Niêu cháo sườn đặc biệt, chinh phục thực khách TP.HCM suốt những năm qua

Nếu bạn là một trong số những tín đồ của cháo sườn, chắc hẳn không thể không biết đến Cháo Sườn Chú Chen. Ba điểm nổi bật của thương hiệu này chính là niêu cháo nóng hổi, nghi ngút khói khi trao đến tay; các món ăn không bột ngọt chuẩn vị Đài Loan (Trung Quốc) và mở cửa mỗi ngày từ 7h sáng đến tận 3h sáng hôm sau. Chính vì thế, thực khách sẽ có cơ hội thưởng thức cháo sườn tại nhà hàng Chú Chen bất kỳ thời điểm nào trong ngày kể cả những cuộc vui thâu đêm suốt sáng mà không lo rỗng bụng.

Chi nhánh 111 Tân Sơn Nhì, Tân Phú và 281 Nguyễn Trãi, Quận 1 là hai địa điểm được nhiều bạn trẻ lưu lại và ghé đến

Mỗi niêu cháo nhà Chú Chen khi trao tay khách đều luôn có câu chuyện tâm huyết mà người đầu bếp muốn truyền tải. Với kinh nghiệm gia truyền nhiều năm, cháo có sườn mềm vị đậm đà, hạt cháo vừa chín tới mà không bung nát, màu cháo nâu sẫm vị the the có lẽ là một điểm ấn tượng khác lạ so với bất kì nơi nào khác. Điểm đặc biệt trong hương vị nhà Chú Chen bao năm qua rất được chú trọng đó là "không sử dụng bột ngọt" vào tất cả món ăn của mình. Sự cẩn trọng trong từng khâu chế biến đến việc chuẩn xác về nhiệt độ khi nấu, tạo nên một niêu cháo chuẩn vị Đài Loan vừa thơm ngon tự nhiên lại vừa có công dụng tẩm bổ.

Niêu cháo trao tay thực khách phải thật nóng hổi, thật thơm ngon, sườn mềm thấm vị, cháo phải dẻo sánh mịn. Đấy chỉ là 50% độ ngon mà Chú Chen gửi gắm vào niêu cháo, 50% còn lại nằm ở món gan xào ăn kèm không thể cưỡng lại. Hơn 80% thực khách ghé đến nhà hàng đều không nỡ rời đi cũng chỉ vì dĩa gan xào quá cuốn, sự kết hợp tưởng chừng như nhạt nhẽo lại trở nên hoàn hảo đến lạ lùng.

Cháo Sườn Chú Chen mở cửa đến tận 3h sáng, là địa điểm tụ tập quen thuộc của những bạn trẻ.. Chẳng còn lo đêm về bụng đói hay bỏ bữa tối, việc của bạn là vui chơi thỏa thích, bữa khuya cứ để Chú Chen lo! Vì là nhà hàng ngay trung tâm thành phố, nên Chú Chen cũng là nơi được rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giới Showbiz Việt ghé đến. Một suy nghĩ táo bạo lóe lên, nếu bạn muốn gặp idol của mình, sao không thử vận may đến nhà hàng Chú Chen nhỉ?

Nhiều thực khách đã đến trải nghiệm và u mê không lối thoát món cháo sườn, còn bạn thì sao, liệu có dám để Chú Chen chinh phục không?