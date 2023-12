Những ứng dụng giải trí không nên bỏ qua khi lên đời TV

Đặc biệt một số ứng dụng còn có nội dung độc quyền đặc sắc mà chỉ người dùng app đó mới được thưởng thức.

Ứng dụng Galaxy Play TVOD (phim thuê)

Galaxy Play ghi điểm nhờ kho phim thuê khủng, được cập nhật nội dung mới liên tục. Thay vì phải ra rạp, người dùng có thể thuê phim xem trên TV tại nhà thông qua ứng dụng Galaxy Play với chi phí thấp. Những bộ phim thuê của Galaxy được chọn lọc kỹ lưỡng, chủ yếu là các phim bom tấn trong nước và quốc tế đang hot, từ phim Việt, phim Hollywood tới những phim châu Á đình đám.

Phí thuê phim giao động từ 19.000 đồng đến 70.000 đồng tùy bộ. Hoặc có những gói xem phim không giới hạn lên tới 10 nghìn giờ xem mà không bị gián đoạn bởi quảng cáo. Đặc biệt, khi sắm TV Samsung Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, OLED trong thời gian từ 1/12/2023 đến 31/3/2024, người xem không phải bỏ tiền mua app, mà vẫn có thể tận hưởng kho phim thuê đặc sắc của Galaxy Play trị giá đến 954.000 đồng, với 6 tháng xem phim thỏa thích.

Với TV Samsung, người xem được trải nghiệm cảm giác xem phim hành động sắc nét, âm thanh sống động chẳng khác nào đang xem phim chiếu rạp

Kho phim thuê là sự lựa chọn lý tưởng để quây quần xem cùng gia đình, người thân khi chưa có điều kiện cùng nhau ra rạp thường xuyên.

Ứng dụng Apple TV+

Apple TV+ đã thành công khi mua bản quyền phim "CODA" - bộ phim giành giải Phim hay nhất tại Oscar 2022. Thừa thắng xông lên, năm nay 2023, Apple tiếp tục chi hàng tỉ USD để bắt tay với các hãng phim phục vụ người dùng trực tuyến như Killers of the Flower Moon, Argylle, Napoléon.

Chỉ có trên Apple TV+, bạn mới được thưởng thức những phim đoạt giải, đình đám như Ted Lasso, Bản Tin Sáng (The Morning show), Giai Điệu Con Tim cùng loạt nội dung Apple Original mới, được cập nhật hàng tháng. Đặc biệt, "Monarch – Thế giới quái thú" - phim hot được nhiều người trông chờ đã có mặt trên Apple TV+.

Nhân dịp Giáng sinh, Apple TV+ cũng mới phát hành "Hannah Waddingham: Home for Christmas". Nữ diễn viên đạt giải Emmy cùng dàn cast của Ted Lasso và các khách mời đặc biệt khác biểu diễn một đêm hoành tráng với sự kết hợp của của âm nhạc, khiêu vũ, kịch và những màn trò chuyện chỉ trên sân khấu này mới có.

Từ nay đến ngày 31/01/2024, khi mua TV Samsung, bạn có cơ hội xem Apple TV+ miễn phí 3 tháng. Show nếu được xem bằng TV Samsung sẽ tạo cho khán giả cảm giác chân thật như đang được hòa mình vào sân khấu tráng lệ tại Đấu trường La Mã nhờ công nghệ nâng cấp hình ảnh AI Upscaling.

Xem phim hot bằng TV Samsung giúp mọi chi tiết ẩn sâu được hiện lên siêu thực

Bất kể nội dung gốc của bạn là gì, khi xem chương trình bằng TV Samsung, vi xử lý Neural Quantum ứng dụng AI sẽ tự động tìm hiểu từng phân cảnh để tối ưu những gì bạn đang xem, giúp chiêm ngưỡng thế giới hình ảnh ở chất lượng tối thượng với mọi sắc độ. Công nghệ Quantum Matrix giúp người xem mãn nhãn với từng chi tiết hình ảnh qua việc điều khiển ánh sáng từ hệ thống đèn LED Mini lượng tử.

Ứng dụng VTVcab ON

Sở hữu 134 kênh Việt Nam và quốc tế, 3 kênh K+, dịch vụ VTVcab ON tập trung mạnh vào các nội dung thể thao độc quyền. Người dùng lựa chọn VTVcab ON để xem trực tiếp hàng loạt giải thể thao trong nước và quốc tế hấp dẫn nhất như Ngoại hạng Anh, Champions League, Next Gen ATP Finals, Davis Cup…

Gói VTVcab ON VIP+ 2 năm cơ bản và 1 tháng VIP trị giá 885.000 đồng sẽ được tặng kèm khi mua TV Samsung QLED, UHD, máy chiếu Freestyle, còn gói Premium 2 năm cơ bản và 3 tháng VIP trị giá 1.215.000 đồng sẽ dành tặng khách hàng mua TV Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, OLED

Ngoài ra, khán giả cũng được cập nhật liên tục các series phim ăn khách khác, kho phim bom tấn Hollywood, phim Châu Á đặc sắc đến từ các thương hiệu phim đình đám thế giới. Khán giả cũng được mãn nhãn với các series phim ăn khách độc quyền, phim bom tấn, phim Châu Á đặc sắc đến từ thương hiệu phim đình đám thế giới được cập nhật liên tục. Bên cạnh đó, nhiều nội dung giải trí đặc sắc, đặc biệt là phim Việt trong nước cũng được cập nhật từ nhóm kênh VTVcab, VTV, SCTV, HTV, VTC, THVL…

Ứng dụng VieON

Nhắc đến VieON, phải kể đến các bộ phim độc quyền làm mưa làm gió một thời như Gạo nếp Gạo tẻ, Giấc mơ của mẹ, Nữ chủ. Mới đây nhất là "Yêu trước ngày cưới" với sự xuất hiện trở lại của cặp đôi em út từng gây sốt trong "Cây táo nở hoa" là Song Luân và Minh Trang. Ngoài ra phim còn có sự tham gia của Nhã Phương, Quốc Anh, Bi Max, Sĩ Thanh.

VieON còn thành công với các chương trình truyền hình thực tế đang nằm trong top trending hiện nay như Ca sĩ giấu mặt, 2 Ngày 1 đêm, Hành trình rực rỡ cùng hàng loạt chương trình được yêu thích khác.

Xem phim hay thể thao trên TV Samsung Neo QLED 8K đều mãn nhãn bởi trải nghiệm đẳng cấp về chất lượng hình ảnh

VieON có những ưu đãi đặc biệt cho người dùng TV Samsung, đó là khi mua các mẫu TV cao cấp 2023 như Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, OLED bạn cũng có thể tận hưởng gói nội dung VieON All Access lên tới 12 tháng. Khách hàng mua các mẫu TV cao cấp 2022 hoặc QLED, Lifestyle, UHD 55 inch trở lên sẽ nhận được gói 6 tháng VieON VIP, thay vì 3 tháng như trước đây.

Thời khắc chào năm cũ, đón năm mới gần kề, TV Samsung là món quà ý nghĩa, thiết thực, kinh tế dành tặng cho bản thân, gia đình sau một năm lao động hăng say. Nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, Samsung còn tung ra hàng loạt ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài Galaxy Play, VieON, VTVcab ON, Apple TV+, người dùng sở hữu TV Samsung còn được hưởng trọn bộ ứng dụng giải trí khác bao gồm FPT Play, K+, Clip TV, TV360… trị giá lên đến 7.470.000 đồng.

Ngoài quà tặng kèm là trọn bộ ứng dụng giải trí hàng đầu, Samsung còn có chương trình "Samsung tặng 10 inch và 10 quà - Lên đời TV" để người dùng có cơ hội trải nghiệm giải trí vượt chuẩn với TV Samsung. Trong đó, tặng 10 inch để người dùng sở hữu TV lớn với chi phí vừa phải, trả góp 0%, bảo hành 3 năm, ưu đãi đặc biệt khi mua kèm loa thanh lên đến 46%.