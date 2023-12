Những ứng dụng “đáng sở hữu đến từng xu” trong năm 2024, đặc biệt là nhóm đầu tiên

Ứng dụng giải trí trên TV

Đây được xem là nhóm "must-have" để đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng của người dùng. Đặc biệt trong bối cảnh nội dung ngày càng phát triển, phong phú về cả số lượng lẫn chất lượng, việc sở hữu nhóm ứng dụng này là điều không thể thiếu dù sở thích của bạn là gì, ở độ tuổi nào.

Các ứng dụng giải trí được yêu thích bậc nhất hiện nay như VieON, Galaxy Play, TV360, FPT Play, K+, VTVcab ON, Apple TV plus, ClipTV… đều có trên TV Samsung với nhiều ưu đãi khi sở hữu

Khi sử dụng những ứng dụng này, người dùng được truy cập vào "vũ trụ" phim có bản quyền không giới hạn. Với kho phim thuê của Galaxy Play, khán giả có cơ hội thưởng thức các phim Việt chiếu rạp hoặc các siêu phẩm đình đám của Sony Picture, Walt Disney, Universal Pictures... với đủ thể loại từ tình cảm, lãng mạn, hài đến phim kinh dị, phiêu lưu, hoạt hình.

Những bộ phim Hoa Ngữ như "Hộ Tâm, Bảy kiếp may mắn, Quy lộ" vẫn nằm trong top phim Hoa Ngữ được yêu thích trên FPT Play. Trong tháng 12, Apple TV plus cũng mang đến series phim phiêu lưu "Monarch: Thế Giới Quái Thú", còn trên VieON, "The Masked Singer Vietnam" mùa 2 đang tới hồi kết, lựa chọn siêu ứng dụng giải trí này sẽ giúp bạn theo dõi sớm phần lộ diện của top 3 Voi Bản Đôn, Ong Bây Bi, Cú Tây Bắc. Hàng loạt show ăn khách khác như "2 ngày 1 đêm, Hành trình rực rỡ" cũng được chiếu sớm hàng tuần trên VieON.

Thưởng thức thư viện 8K hang đầu tại Việt Nam của VieON là đặc quyền của người dùng TV Samsung

Ngoài ra, hàng loạt giải đấu thể thao độc quyền như UEFA Champions League, Ngoại hạng Anh, AFC Cup... hấp dẫn được phát trực tiếp trên K+, VTVcab ON, TV360, ClipTV… cũng là lý do khiến người dùng TV không thể bỏ qua các ứng dụng giải trí.

Tất cả ứng dụng trên đều được tặng kèm khi mua TV Samsung trong dịp cuối năm này với trị giá lên đến 7.740.000 đồng. Trong đó, khi sở hữu TV cao cấp như Neo QLED 8K, Neo QLED 4K và OLED, người dùng có thể tận hưởng gói VTVCab ON 2 năm miễn phí (trị giá 1.215.000 đồng), Apple TV plus 3 tháng miễn phí (áp dụng đến 31/1/2024), gói thuê phim Galaxy Play 6 tháng miễn phí (áp dụng từ 1/12/2023 đến 31/3/2024), gói VieON All Access 12 tháng miễn phí (với các dòng TV Samsung cao cấp 2023) hoặc VieON VIP 6 tháng miễn phí (với QLED, TV Lifestyle và UHD từ 55 inch trở lên), gói TV360 3 tháng miễn phí (trị giá 450.000 đồng) và gói FPT Play miễn phí (áp dụng với TV QLED 2023).

Mới đây, Samsung còn tung ra chương trình "Samsung tặng 10 inch và 10 quà – Lên đời TV" mang đến cơ hội lên đời TV cỡ lớn với ngân sách cỡ vừa. Ngoài tặng 10 inch, Samsung còn tặng 10 quà gồm trọn bộ ứng dụng giải trí hàng đầu, trả góp 0%, bảo hành 3 năm, ưu đãi đặc biệt khi mua kèm loa thanh lên đến 46%.

Mang trải nghiệm giải trí vượt chuẩn về nhà với chương trình ưu đãi "Samsung tặng 10 inch và 10 quà - Lên đời TV"

Ứng dụng quản lý nhà thông minh

Các ứng dụng smarthome đang được ưa chuộng trong những năm gần đây giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Trong nhóm ứng dụng này phải kể đến nền tảng SmartThings của Samsung.

Với SmartThings, mọi thiết bị trong nhà như tủ lạnh, máy giặt, TV, điều hòa… đều được kết nối thông qua một ứng dụng này. Khi đó, TV sẽ trở thành thiết bị trung tâm để người dùng theo dõi việc sử dụng năng lượng của các thiết bị trong nhà thông qua bản đồ 3D Map Views, chủ động điều chỉnh phù hợp với nhu cầu sử dụng. Bạn cũng có thể thiết lập chế độ ngữ cảnh theo tâm trạng hay tiết kiệm điện với tính năng AI Energy.

Với SmartThings, người dùng có thể quản lý nhà thông minh ngay trên TV Samsung

Ứng dụng biên tập ảnh, video đến chăm sóc sức khỏe

Canva gần đây đã trở thành ứng dụng không thể thiếu của "nhà nhà, người người". Mọi người ví đây là Photoshop phiên bản đơn giản, giúp hô biến mọi thiết kế trong tích tắc nhờ kho mẫu thiết kế phong phú sẵn có. Ngoài ra Remini và SnapSeed cũng là 2 cái tên được đón nhận đông đảo với nhiều tính năng hữu ích.

Trong nhóm ứng dụng chỉnh sửa video, Capcut cũng đang chiếm ưu thế khi hỗ trợ chức năng quay dựng video, đặc biệt là video ngắn dạng daily vlog để đăng lên mạng xã hội. Các ứng dụng khác như Viva, VideoShow, KineMaster cũng được nhiều người lựa chọn. Để chăm sóc sức khỏe, bạn có thể tham khảo một số app chuyên dụng để theo dõi các chỉ số của cá nhân một cách chi tiết như Flo, MyfitnessPal, Runtastic, Heart Rate Monitor.

Cuộc sống hiện đại với nhu cầu học tập, giải trí, tận hưởng cuộc sống ngày càng cao chính là lý do thúc đẩy người dùng sẵn sàng sử dụng các ứng dụng mang lại nhiều trải nghiệm tiện lợi. Nếu sở hữu 1 chiếc TV Samsung dịp cuối năm nay, bạn vừa có ngay 1 thiết bị nghe nhìn xuất sắc, vừa điều khiển nhà thông minh, lại tận hưởng ngay kho ứng dụng phong phú cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, "nâng cấp" trải nghiệm hay ho này trong năm mới thật xứng đáng phải không?