Những người đứng sau hướng dẫn an toàn bay 2022 của Vietnam Airlines: Quá trình thực hiện "là trải nghiệm tuyệt vời, không gì có thể diễn tả được"

Vừa mới đây, hãng máy bay “quốc dân” Vietnam Airlines đã cho ra đời một video hướng dẫn an toàn bay mang màu sắc riêng biệt vô cùng ấn tượng, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo người xem. Với lần trở lại này, Vietnam Airlines đã hướng đến một cách nhìn mới lạ và trẻ trung hơn. Nhiều người sau khi xem xong đều “ồ” lên vì bối cảnh được đầu tư vô cùng công phu, tới từng điệu múa, trang phục và cả những địa danh du lịch đặc sắc nhất.

So với những dự án hướng dẫn an toàn bay vào những năm tước, năm nay những thước phim đã gây ấn tượng với công chúng một cách mạnh mẽ bằng việc dùng những điệu múa đương đại để mô phỏng lại những động tác hướng dẫn an toàn trên máy bay. Sự thay đổi lần này đã biến các quy định trở thành những trải nghiệm hấp dẫn về văn hóa du lịch, mang tới cảm nhận mới mẻ và thú vị đối với hành khách. Đó cũng là những trăn trở mà ekip làm nên phim an toàn bay 2022 trăn trở khi xây dựng kịch bản nhằm tạo cảm hứng muốn đi, muốn di chuyển của du khách khi đã bị hạn chế đi lại quá lâu.

Với thời lượng gần 6 phút, phim hướng dẫn an toàn bay 2022 được Heritage - Inflight Magazine of Vietnam Airlines và đạo diễn trẻ Phương Vũ (thành viên của nhóm media Antiantiart) đã lên ý tưởng và sản xuất. Điều đó cho thấy rằng không có giới hạn nào cho sự sáng tạo.

Lý do Heritage tin tưởng vị đạo diễn này chính là tinh thần sẵn sàng thay đỏi và trẻ hoá. Ngoài việc hợp tác với SpaceSpeaker để sản xuất ca khúc độc quyền cho Vietnam Airlines thì Heritage cũng sẽ tin tưởng vào lớp đạo diễn trẻ và khả năng sáng tạo của họ

Ít ai biết để làm được sản phẩm đẹp đẽ đó thì Phương Vũ cùng ekip của mình đã phải “lên rừng xuống núi”, “sáng ở Pleiku, tối ở Hà Giang” để cho ra đời thước phim chính thức để “bay” cùng Vietnam Airlines từ tháng 8 này. Một trong những trải nghiệm không thể quên khi cùng ekip thực hiện những cảnh quay sắc nét như thế này chính là cả đội đã gần như đi hết Việt Nam để tìm bối cảnh. Nhưng cuối cùng đó là trải nghiệm tuyệt vời, không gì có thể diễn tả được và vị đạo diễn trẻ đã được học hỏi rất nhiều về văn hóa dân tộc, về điệu nhảy múa của các vùng miền, về những danh lam thắng cảnh.

“Đây là dự án lớn, khi nhận lời tôi cũng áp lực. Nhưng là một người trẻ, muốn thể hiện mình, được một đơn vị lớn trao cơ hội, không có lý gì mình lại không thử sức. Tôi rất biết ơn và đã có gắng làm tốt nhất vai trò của mình” - đạo diễn Phương Vũ chia sẻ.

Câu hỏi làm thế nào để đáp ứng được cả ba tiêu chí kịch bản: vừa hoàn thành sứ mệnh hướng dẫn an toàn bay, vừa mới mẻ, sáng tạo, thu hút và vừa quảng bá được du lịch Việt Nam là một điều khó khăn nhưng đội ngũ thực hiện phim đã không ngần ngại sáng tạo ra những thứ mới mẻ.

“Luôn tạo ra cái mới, hấp dẫn người xem. Việc đáp ứng cùng lúc cả ba tiêu chí được dựa trên yếu tố đầu tiên là các hướng dẫn an toàn và quảng bá văn hóa, du lịch. Từ hai yêu cầu này về chuyên môn sẽ nghiên cứu đến phương án thể hiện. Sáng tạo là không giới hạn nên Heritage không bao giờ lo lắng về phương án thể hiện phim” - bà Lý Thanh Hương, Phó Tổng biên tập tạp chí Heritage chia sẻ.

Còn với đạo diễn Phương Vũ chia sẻ rằng lý tưởng chính của anh là đưa động tác múa truyền thống của các dân tộc vào thể hiện an toàn bay mà giới trẻ hay kể cả người già đều phải xem được, đều cảm thấy nó hấp dẫn, trong khi vẫn đảm bảo được tính điện ảnh. Tuy nhiên, yếu tố về hướng dẫn an toàn bay thì đương nhiên đây sẽ là yếu tố quan trong nhất, sau đó mới đến văn hóa và sáng tạo.

Sau khi những thước phim dần được hoàn chỉnh, bà Lý Thanh Hương cũng với vai trò là quản lý dự án này cho biết đã gặp phải vô số những thách thức bất ngờ không thể lường trước nhưng khi nhìn lại thành phẩm bà biết rằng mọi cố gắng của ekip đều không uổng phí. Bà tự hào rằng: “Cảm giác của chúng tôi bây giờ là hạnh phúc chào đón đứa con tinh thần của mình sẽ xuất hiện trên các chuyến bay bắt đầu từ tháng 8, hạnh phúc khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của hành khách khi xem phim.”



Còn với người cầm trịch vị trí quan trọng trong Safety 2022, thời gian qua là một áp lực khá lớn đối với vị đạo diễn trẻ khi phải hoàn thành được một bộ phim thông minh và mang lại cảm giác tích cực cho người xem sau thời gian Covid-19 hoành hành. Nhưng khi trải qua vô vàn cảm xúc, đi tới nhiều nơi của Việt Nam thì anh chàng muốn truyền năng lượng tích cực đó đến mọi người thông qua bộ phim này.

"Còn sau khi đã hoàn thành phim, tôi thấy vui vì mình đã làm được" - Phương Vũ.

Từ tháng 8/2022, Vietnam Airlines bắt đầu trình chiếu video hướng dẫn an toàn bay mới, phiên bản năm 2022 trên toàn bộ các chuyến bay nội địa và quốc tế của hãng.



