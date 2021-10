Những mối tình biến thái nhất màn ảnh giữa người và... không phải người: Cả dàn Disney còn chưa gớm bằng cảnh nóng ở phim cuối!

Những nhà làm phim ở Hollywood luôn chăm chỉ tìm tòi, khám phá ra những chủ đề mới lạ để thu hút khán giả. Khi những câu chuyện tình yêu đã dần trở nên nhàm chán, khán giả lại được giới thiệu tới những mối tình độc lạ. Thậm chí có những lần dưới đây, các couple này đã yêu nhau say đắm cho dù 1 trong 2 còn... không phải là người.

1. Beauty and the Beast cho dù có lãng mạn đến đâu vẫn không "lấp liếm" được vấn đề làm nhiều người nhăn mặt

Cho dù Disney có "che che đậy đậy" câu chuyện tình cảm này bằng tòa lâu đài lộng lẫy hay váy áo kiêu sa, thì bản chất nó vẫn là một mối quan hệ kỳ dị, độc hại. Nữ chính vốn luôn bị nghi ngờ dính phải hội chứng Stockholm (nạn nhân bị bắt cóc đem lòng yêu kẻ bắt cóc). Bên cạnh đó, việc đối phương là một... con quái thú cũng khiến khán giả khó đồng cảm.

2. Chàng gấu bông cũng "cưa" được cả cô nàng nóng bỏng, không biết họ ân ái kiểu gì đây?

Phải làm sao để gìn giữ, "hâm nóng" một mối quan hệ khi đối phương của bạn là... một con gấu bông? Chuyện "yêu đương" của hai người sẽ được giải quyết như thế nào? Bộ phim Ted 2 hài hước không đả động đến chuyện này khi để chàng gấu bông trở thành "tay chơi sát gái" thứ thiệt, khiến khán giả càng hoang mang.

3. "Gần gũi" hơn thì có nụ hôn người - vượn gây kinh ngạc trong Planet of the Apes

Trong bom tấn kinh điển này, anh chàng phi hành gia đã đem lòng yêu một nàng vượn. Sau đó, hai người này còn dành cho nhau một nụ hôn nồng cháy làm bao người câm nín.

4. Quá đáng sợ thì phải nhắc tới Howard The Duck - nhân vật Marvel làm khán giả phải câm nín vì cảnh giường chiếu cùng nữ chính

Là một nhân vật "thiếu chính chuyên" trong vũ trụ Marvel, anh chàng vịt Howard The Duck đã từng có cảnh giường chiếu cũng mỹ nữ trong bộ phim riêng của mình ra mắt năm 1986. Cho đến bây giờ, đây vẫn là một trong số những cảnh phim khó hiểu, "khó tiêu" nhất với khán giả.

5. Trẻ em thì mê, người lớn thì ghê Bee Movie - bộ phim quái đản khi người yêu... ong

Bộ phim hoạt hình Bee Movie dành cho trẻ em sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như về sau, nhân vật chính là chú ong không... yêu luôn nữ chính. Cả hai hẹn hò, thậm chí còn có một vài hành động vô cùng khêu gợi, sexy khiến người lớn đi xem phim cũng phải sửng sốt. Về sau, nam chính của Bee Movie cũng phải lên tiếng xin lỗi vì sự thiếu-tế-nhị của phim.

6. Hãi hùng nhất chắc chắn là The Shape of Water, nghe nữ chính miêu tả "cái ấy" của thủy quái mà đỏ cả mặt!

Tương tự như Beauty and the Beast, bom tấn The Shape of Water cũng ghi dấu ấn khi để nữ chính đem lòng mê mẩn một con quái vật gớm ghiếc. Lần này, đó là một con thủy quái kỳ dị. "Nặng đô" hơn phim Disney, The Shape of Water còn cho khán giả chiêm ngưỡng cảnh nóng của hai nhân vật này. Về sau, nữ chính còn có hành động miêu tả "cái ấy" của người tình khiến ai nhìn cũng câm nín.

Nguồn ảnh: Tổng hợp