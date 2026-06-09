“Những góc thành phố thú vị nhất thường không nằm ngoài mặt đường lớn”

Từ những quán cà phê vợt trong hẻm nhỏ ở Sài Gòn, sân thượng săn máy bay giữa khu dân cư Đà Nẵng đến các khoảng sân cũ nằm sâu trong ngõ Hà Nội, ngày càng nhiều người trẻ thích len vào bên trong thành phố để tìm những trải nghiệm “local” hơn, gần gũi hơn.

Từ những quán cà phê vợt trong hẻm nhỏ ở Sài Gòn, sân thượng săn máy bay giữa khu dân cư Đà Nẵng đến các khoảng sân cũ nằm sâu trong ngõ Hà Nội, ngày càng nhiều người trẻ thích len vào bên trong thành phố để tìm những trải nghiệm "local" hơn, gần gũi hơn. Và trong những hành trình ấy, xe điện hai bánh đang dần trở thành cách di chuyển phù hợp để vừa dễ dàng đi sâu vào các ngõ nhỏ, vừa giữ được cảm giác êm và nhẹ của đô thị.

Khoảng hơn 4 giờ sáng, Phạm Việt Anh Minh, một nhiếp ảnh gia trẻ, ghé vào quán cà phê vợt nhỏ nằm sâu trong con hẻm trên đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận. Sài Gòn lúc ấy còn chưa thức hẳn. Trong hẻm chỉ có tiếng nước sôi va vào thành vợt cà phê, vài người giao hàng chạy ngang và ánh đèn vàng hắt xuống nền xi măng còn đọng hơi sương sớm.

Anh Minh ngồi ở đó nhiều giờ chỉ để chụp lại những khoảnh khắc rất đời thường: một cô bán hàng kéo cửa sắt lúc trời còn tối, người đàn ông đọc báo bên ly cà phê nóng hay tiếng gọi nhau í ới của mấy tiệm ăn bắt đầu mở cửa.





Nhiều năm lang thang qua các con hẻm và góc phố Sài Gòn, điều giữ anh Minh gắn bó với chiếc máy ảnh chưa bao giờ chỉ là những khung hình đẹp. Với anh, đó là cảm giác được nhìn thấy phần đời sống chân thật và gần gũi nhất của thành phố. "Điều khiến mình yêu Sài Gòn chưa bao giờ nằm ở những thứ hào nhoáng. Nhiều khi chỉ là ngồi trong một con hẻm nhỏ, nghe tiếng người ta gọi nhau mở hàng buổi sáng cũng thấy thương thành phố này rồi", anh nói.

Ở Đà Nẵng, Hùng Nguyễn, 32 tuổi, lại dành nhiều năm để săn ảnh máy bay quanh sân bay thành phố.









Ở Đà Nẵng, Hùng Nguyễn, 32 tuổi, lại dành nhiều năm để săn ảnh máy bay quanh sân bay thành phố.

Ban đầu, anh thường đứng ở những góc quen thuộc ngoài mặt đường lớn. Nhưng càng chụp lâu, Hùng càng cảm thấy mọi bức ảnh bắt đầu giống nhau. "Một thời gian mình gần như hết hứng vì ảnh ai cũng giống nhau", Hùng kể.





Một lần tình cờ, trong lúc trò chuyện với một bác tài Green SM trên đường đi quanh khu vực sân bay, anh được chỉ cho vài quán cà phê sân thượng nằm sâu trong các con hẻm nhỏ, nơi có góc nhìn rất gần đường băng mà ít người biết tới. Từ đó, Hùng bắt đầu những chuyến len sâu vào các khu dân cư quanh sân bay để tìm "bản đồ bí mật" của riêng mình.

Có quán nằm cuối hẻm nhỏ, phải gửi xe rồi đi bộ qua vài tầng cầu thang cũ. Có nơi nhìn bên ngoài rất bình thường, nhưng vừa bước lên sân thượng, máy bay đã sà xuống gần tới mức nghe rõ tiếng động cơ rung cả lan can. "Đi kiểu này giống khám phá thành phố hơn là chỉ đi tìm chỗ chụp ảnh", anh nói.

Xe hai bánh vốn luôn là một phần rất tự nhiên của đời sống đô thị Việt Nam. Nhưng với nhiều người trẻ, xe điện đang khiến những hành trình quen thuộc trở nên dễ chịu hơn, đặc biệt khi len qua các khu dân cư nhỏ, nơi những điều thú vị nhất thường không nằm ngoài mặt đường lớn.

Điểm chung trong hành trình của anh Minh, anh Hùng là họ đều phải đi thật sâu vào thành phố để nhìn thấy những điều mà nhiều người thường lướt qua giữa nhịp sống vội vã.





Có những con hẻm ở Sài Gòn chỉ vừa đủ hai xe tránh nhau. Có những ngõ nhỏ ở Hà Nội ngoằn ngoèo tới mức ô tô gần như không thể vào. Còn ở Đà Nẵng, nhiều quán cà phê săn máy bay nổi tiếng với dân chơi ảnh lại nằm sâu trong các khu dân cư quanh sân bay.

Anh Minh cho biết anh thích cảm giác ngồi trên Green SM Bike vào sáng sớm khi Sài Gòn còn chưa thức giấc. "Xe chạy khá êm nên mình cảm nhận được nhiều thứ hay ho hơn. Tiếng nước sôi trong quán cà phê đầu hẻm, tiếng người bán hàng mở cửa hay cả tiếng chim buổi sáng. Những điều rất nhỏ đó khiến mình thêm yêu thành phố và gắn bó với công việc này", anh nói.

Trong khi đó, Hùng Nguyễn lại thích cảm giác ngồi phía sau xe để quan sát thành phố. "Nhiều hẻm nhỏ nếu tự lái xe thì mình chỉ lo nhìn đường. Nhưng khi ngồi sau xe, mình dễ nhìn thấy những ban công cũ, sân thượng hay góc view rất lạ mà bình thường sẽ đi lướt qua mất", anh kể.

Với nhiều người trẻ hôm nay, Green SM Bike dần xuất hiện khá tự nhiên trong những hành trình khám phá đô thị. Không chỉ bởi sự linh hoạt quen thuộc của xe hai bánh, mà còn bởi cảm giác yên tĩnh hơn, sạch hơn và phù hợp hơn với những khu dân cư đông đúc, nơi người ta muốn đi thật gần để cảm nhận thành phố rõ hơn.