Những đứa trẻ có mẹ mạnh mẽ, bố nhu nhược lớn lên thường bị 4 kiểu tính cách này, kiểu nào cũng không ổn!

Mô hình gia đình mẹ mạnh mẽ, bố nhu nhược không phải là lỗi của riêng ai, nhưng nó để lại những "vết hằn" sâu sắc lên tính cách đứa trẻ.

Gia đình là vạch xuất phát của đời người, và tính cách của cha mẹ chính là thứ định hình nên lớp nền tương lai của một đứa trẻ.

Trong nhiều gia đình hiện đại, mô hình mẹ mạnh mẽ, bố nhu nhược xuất hiện khá phổ biến: người cha có tính cách ôn hòa, ngại va chạm và chọn cách nhẫn nhịn; ngược lại, người mẹ quyết đoán, sắc sảo và gánh vác mọi việc lớn nhỏ. Bản chất của mô hình này không có đúng hay sai, mà là sự mất cân bằng trong các mối quan hệ gia đình.

Sự mất cân bằng đó sẽ âm thầm định hình nên 4 nhóm tính cách điển hình dưới đây của đứa trẻ khi trưởng thành.

1. Nhạy cảm, tự ti và có xu hướng lấy lòng người khác

Sống trong môi trường mẹ quá áp đặt còn bố lại luôn im lặng, đứa trẻ từ nhỏ đã phải học cách "nhìn sắc mặt" người lớn để sống. Vì sợ xảy ra xung đột, chúng chọn cách kìm nén suy nghĩ và nhu cầu thực tế của bản thân.

Khi bước ra xã hội, những đứa trẻ này thường tự hạ thấp vị trí của mình, vô thức phục tùng ý kiến của người khác. Chúng thà chịu thiệt thòi chứ không dám từ chối, lòng tự ti luôn đeo bám dai dẳng.

Lời khuyên: Hãy học cách đối diện với cảm xúc thật, ngừng việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Từ chối những yêu cầu vô lý và đặt trải nghiệm của bản thân lên hàng đầu không phải là ích kỷ, mà là yêu thương chính mình.

Ảnh minh họa

2. Quá độc lập, không dám dựa dẫm vào ai

Khi mọi việc trong nhà đều do một tay người mẹ gánh vác, còn người cha mờ nhạt và thiếu trách nhiệm, đứa trẻ sẽ sớm nhận ra thực tế: không thể trông cậy vào ai.

Dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn đến mấy, chúng cũng cắn răng chịu đựng để tự giải quyết thay vì mở lời cầu cứu. Kiểu người này có lòng tự tôn rất cao, luôn giữ khoảng cách với mọi người vì tin rằng "dựa vào núi, núi sẽ sụp; dựa vào người, người sẽ đi".

Lời khuyên: Hãy thử hạ bớt bức tường phòng thủ, học cách chấp nhận sự giúp đỡ từ người thân yêu. Bộc lộ sự yếu đuối đúng lúc không phải là nhu nhược, mà là biểu hiện của sự trưởng thành và biết mở lòng.

3. Né tránh sự thân mật, sợ hãi các mối quan hệ

Chứng kiến sự mất cân bằng của cha mẹ từ nhỏ, đứa trẻ chưa từng được trải nghiệm một cuộc hôn nhân bình đẳng, bao dung đúng nghĩa.

Nỗi sợ đi vào vết xe đổ khiến họ bản năng nảy sinh tâm lý đề phòng chuyện yêu đương và kết hôn. Họ thà chọn cuộc sống cô độc nhưng yên bình, còn hơn bước vào một mối quan hệ để rồi phải chịu đựng sự áp chế và tiêu hao năng lượng tinh thần.

Lời khuyên: Hãy tách biệt tổn thương quá khứ ra khỏi thực tại. Hãy thử tiếp cận các mối quan hệ bằng thái độ tôn trọng, bình đẳng và mở lòng đón nhận sự ấm áp thay vì chỉ nhìn vào những kịch bản tồi tệ nhất.

4. Cố chấp, độc đoán vì sao chép nguyên bản từ người mẹ

Bị quản thúc và sắp đặt quá mức trong thời gian dài dễ khiến đứa trẻ nảy sinh tâm lý phản kháng ngầm. Khi trưởng thành, họ lại vô thức áp dụng chính phương thức cực đoan của người mẹ lên những người xung quanh.

Họ hành xử độc đoán, thích kiểm soát, luôn muốn áp đặt lựa chọn của mình lên người khác và rất hiếm khi đứng ở góc độ của đối phương để suy nghĩ. Điều này vô tình đẩy những người thân thiết ra xa.

Lời khuyên: Hãy học cách buông bỏ khao khát kiểm soát mọi thứ. Tôn trọng không gian riêng tư và lựa chọn của người khác, thay thế sự áp đặt bằng việc lắng nghe và chia sẻ để duy trì khoảng cách an toàn cho một mối quan hệ.

Thông điệp cho chúng ta

Mô hình gia đình mẹ mạnh mẽ, bố nhu nhược không phải là lỗi của riêng ai, nhưng nó để lại những "vết hằn" sâu sắc lên tính cách đứa trẻ.

Chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng hoàn toàn có thể chủ động thay đổi quỹ đạo cuộc đời mình. Thay vì oán trách tính cách của cha mẹ hay gặm nhấm những tiếc nuối quá khứ, điều cần làm là học cách tự chữa lành và chung sống hòa bình với chính mình. Hãy chủ động xây dựng một tổ ấm tương lai bình đẳng, ấm áp, để những tổn thương thời thơ ấu chấm dứt ở thế hệ của bạn.