Những dự báo kỳ lạ cho năm 2023

Gây chú ý nhất là dự báo từ trưởng Bộ phận Chiến lược hàng hóa Ole Hansen, rằng giá vàng giao ngay có thể tăng sốc lên trên 3.000 USD/ounce vào năm 2023, cao hơn khoảng 67% so với mức giá hiện tại (khoảng 1,797 USD/ounce). Dự báo này dựa trên 3 yếu tố: "Tâm lý kinh tế xung đột" ngày càng tăng khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn dự trữ ngoại hối, đầu tư lớn vào các ưu tiên an ninh quốc gia mới, tăng thanh khoản toàn cầu khi các nhà hoạch định chính sách tránh vỡ nợ do suy thoái trong nước.

Người bán vàng phân loại đồ trang sức tại chợ vàng ở Cairo - Ai Cập sau một đợt tăng giá sốc hồi cuối năm 2022 Ảnh: REUTERS

Giám đốc đầu tư Steeen Jakobsen và nhà chiến lược thị trường Jessica Amir của Saxo còn dự báo nước Anh sẽ bỏ phiếu "đảo ngược Brexit" (Brexit: Anh rời khỏi Liên minh châu Âu - EU), trong kịch bản Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Bộ trưởng Bộ Tài chính Jeremy Hunt không thể giữ được uy thế của Đảng Bảo thủ cầm quyền và nước này rơi vào suy thoái nghiêm trọng. Nếu Đảng Lao động đối lập giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sau đó, một cuộc trưng cầu dân ý nhằm tái gia nhập EU có khả năng diễn ra.

Dự báo kỳ lạ tiếp theo liên quan đến thịt. Nhóm nghiên cứu quốc tế Nature Food cho rằng chịu trách nhiệm cho 57% lượng khí thải là từ sản xuất thực phẩm. Trong khi đó, theo nhà chiến lược thị trường Charu Chanana của Saxo, thịt có thể trở thành mặt hàng bị hạn chế ở một số quốc gia. Ông Chanana cho rằng những vấn đề khí hậu có thể dẫn đến mức thuế nặng áp lên thịt từ năm 2025 tại "các quốc gia tiên phong" - có thể là Anh, Đan Mạch, Thụy Điển hoặc Nhật Bản, Canada... - và có thể là lệnh cấm hoàn toàn thịt có nguồn gốc động vật vào năm 2030.