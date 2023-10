Những điều mà GenZ nên biết về lợi ích của thanh toán không tiền mặt!

Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, việc sử dụng thanh toán điện tử để chi trả hóa đơn hay mua sắm đồ dùng đã dần thay thế cho thói quen mang theo tiền mặt rối rắm, kém an toàn và tiện lợi.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, trong 8 tháng đầu năm 2023, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt 6,85 tỷ giao dịch với giá trị đạt 138,3 triệu tỷ đồng (tăng 348,54% về số lượng và 69,84% về giá trị).

Vậy điều gì đã khiến giao dịch không sử dụng tiền mặt ngày càng phổ biến đến như vậy? Dưới đây là một số lợi ích mà thanh toán không dùng tiền mặt mang lại cho cả người mua và người bán.

Lợi ích thanh toán không tiền mặt với các “chủ shop”

Đối với những ai kinh doanh, buôn bán nhỏ như các chủ shop online, quán ăn, cafe..., việc chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt sẽ đem đến rất nhiều thuận lợi. Trước hết, họ sẽ không phải mất công đếm tiền, kiểm tra tiền giả nữa. Vào tháng 7 vừa qua, công an tỉnh Bắc Giang đã phát cảnh báo về vấn đề tiền giả có mệnh giá từ 200,000đ đến 500,000đ, trong khi các chủ kinh doanh nhỏ lẻ không có máy, công cụ để phát hiện tiền giả. Do đó, việc chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt sẽ giúp tiết kiệm được thời gian và công sức, đồng thời không lo bị "sập bẫy" tiền giả.

“ Giới trẻ bây giờ chuộng thanh toán không tiền mặt, chỉ một ổ bánh mì 15 đến 20 ngàn thì họ cũng quét mã QR để chuyển khoản cho nhanh. Nên cửa hàng của mình hỗ trợ nhiều loại mã QR từ ví điện tử đến cả ngân hàng ”, chị Hoàng Ngân chủ một xe bánh mì nhỏ chia sẻ.

Hơn nữa, so với tiền mặt, thanh toán không dùng tiền mặt giúp các chủ kinh doanh dễ dàng kiểm soát được doanh thu. Thay vì phải ghi chép sổ sách, đếm tiền mệt mỏi vào cuối ngày, giờ đây họ chỉ cần mở ứng dụng, truy cập tài khoản ngân hàng là có thể nắm rõ được tình hình kinh doanh. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, công sức và tránh những sai sót không đáng có.

Một lợi ích khác là thanh toán không dùng tiền mặt giúp hạn chế rủi ro bị mất cắp, cướp giật so với thói quen để tiền mặt trong ngăn kéo hay tủ quầy. Do đó, thanh toán không dùng tiền mặt sẽ giúp các chủ kinh doanh yên tâm hơn về vấn đề an ninh, an toàn cho bản thân và tài sản.

Bên cạnh đó, việc chấp nhận nhiều hình thức thanh toán hiện đại còn giúp nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp, cửa hàng trong mắt khách hàng. Người tiêu dùng ngày nay đều ưa chuộng sự tiện lợi, hiện đại đặc biệt là nhóm tiêu dùng thuộc thế hệ GenZ, nên một cửa hàng có thiết bị thanh toán hiện đại, phản hồi nhanh chóng sẽ chiếm được thiện cảm và sự trung thành của họ.

Riêng với các shop online bán hàng qua mạng bên cạnh việc hỗ trợ thanh toán khi nhận hàng (COD), việc hỗ trợ thanh toán đa dạng như qua thẻ, ví điện tử, chuyển khoản... càng trở nên cấp thiết. Bởi các khách hàng quen mua sắm trực tuyến đều mong muốn thao tác nhanh chóng chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại, không phải đi rút tiền hoặc gửi tiền. Thanh toán không dùng tiền mặt chính là "chìa khóa" giúp các các chủ cửa hàng, đặc biệt là những cửa hàng kinh doanh quy mô nhỏ mở ra cánh cửa phát triển trong thế giới thương mại điện tử ngày càng lớn mạnh như hiện nay.

Lợi ích đối với người tiêu dùng

Điểm đầu tiên phải kể đến chính là sự tiện lợi, nhanh chóng. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh, khách hàng có thể hoàn tất việc thanh toán một cách dễ dàng mà không cần mang theo tiền mặt, chờ đợi lấy tiền thừa... Đặc biệt với những khách hàng thuộc nhóm GenZ đã quen với việc mua sắm online, thanh toán không dùng tiền mặt giúp họ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức.

Thứ hai, thanh toán hiện đại giúp khách hàng an tâm hơn về vấn đề bảo mật thông tin. Thay vì phải cung cấp chi tiết số tài khoản, cho người bán khi chuyển khoản truyền thống, giờ đây khách hàng chỉ cần dùng các hình thức như quẹt thẻ ngân hàng, quét mã QR Code tích hợp bảo mật với vân tay hoặc mã PIN là có thể hoàn tất giao dịch một cách bảo mật. Điều này giảm thiểu nguy cơ rò rỉ thông tin tài khoản cá nhân cho những người không liên quan đến giao dịch.

“ Mình thường sử dụng thanh toán không tiền mặt để thanh toán các sản phẩm mình sử dụng hàng ngày, tiện lợi và nhanh chóng. Đặc biệt khi cùng bạn bè đi cà phê, thì chỉ cần một người trả tiền thôi, sau đó mọi người quét mã QR Code trên các ứng dụng vi điện tử như Viettel Money, là đã có thể chia tiền được rồi, không cần ngồi chia nhau tiền mặt nữa ”, bạn Ngọc Thảo, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.

Người tiêu dùng hiện đại còn đặc biệt coi trọng việc được tích điểm, hưởng ưu đãi khi mua sắm. Các hình thức thanh toán như quẹt thẻ Visa, Master Card, quét mã QR Code qua ví điệ tử... thường đi kèm nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn như hoàn tiền, tặng quà, giảm giá... Giờ đây, chỉ cần "rót" hết các khoản chi tiêu chia đều cho các hình thức thanh toán không tiền mặt như thẻ thanh toán, ví điện tử…, khách hàng đã có thể hưởng những ưu đãi hấp dẫn mà trước đây khó có được khi sử dụng tiền mặt.

Cuối cùng, xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt còn giúp các khách hàng dễ dàng hơn trong việc theo dõi các khoản chi tiêu. Thay vì phải ghi chép, đối chiếu biên lai từng giao dịch như trước, giờ đây chỉ cần mở ứng dụng trên điện thoại là có thể xem lại tổng quan các khoản chi tiêu, thu nhập. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức đáng kể cho người tiêu dùng.

Thanh toán không dùng tiền mặt đang dần trở thành xu thế tất yếu không chỉ ở các nước phát triển mà ngay cả ở Việt Nam. Với hàng loạt những lợi ích và tiện ích mà nó đem lại cho cả người bán lẫn người mua, hình thức thanh toán hiện đại này chắc chắn sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai.