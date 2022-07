Những điểm du lịch yêu thích của sao Việt hè này

Diễm My 9X thăm nước Úc

Nữ diễn viên Diễm My 9X khoe trên trang cá nhân hình ảnh cô du lịch tại Melbourne - Úc.

Cô chú thích dí dỏm ở mỗi bức ảnh như: "Melbourne lạnh teo, My không dám khoe eo" và tiết lộ thời tiết chỉ 10 độ C; "Đường xa ướt mưa, My chưa muốn về" Melbourne tháng 7 mưa rơi; "Đi chơi kín cổng cao tường, ăn uống sương sương, không làm nên không có lương"; "Giữa không gian có màu cổ tích tự dưng lại muốn trở thành công chúa"…

Diễm My 9X tại nước Úc

Cô cho biết thời tiết lạnh

Nữ diễn viên tham quan nhiều nơi

Tận hưởng chuyến du lịch nơi xứ người

Một mùa hè tận hưởng của Diễm My 9X

Ngô Thanh Vân ở trời Âu

Nhà sản xuất kiêm nữ diễn viên Ngô Thanh Vân sau khi kết hôn cùng doanh nhân Huy Trần, đã đến Na Uy du lịch. Sau đó, cả hai ở nhiều ngày tại Ý và gần nhất là về Berlin – Đức.

Cô thường xuyên cập nhật hình khi thì chụp một mình và khi tình tứ với chồng lên trang cá nhân.

Ngô Thanh Vân và chồng về Na Uy

Sau đó, cả hai sang Ý

Họ đến Đức

Hồ Ngọc Hà cùng cả nhà ở Paris – Pháp

Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà khoe ảnh chụp cùng Kim Lý trên trang cá nhân, kèm theo chú thích: "Tự nhiên Paris làm người ta lãng mạn hơn".

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý

Lệ Quyên du lịch châu Âu

Nữ ca sĩ Lệ Quyên cùng tình trẻ Lâm Bảo Châu xuất ngoại sang Đức, Áo và Ý du lịch dịp hè. Lệ Quyên chụp ảnh ở nhiều địa điểm.

Lệ Quyên sang nước Đức

Lâm Bảo Châu

Nữ ca sĩ đến Áo