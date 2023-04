Những câu thoại nhiệt huyết trong phim hot Netflix Bí Kíp Tình Yêu Của Một Du Khách

Bí Kíp Tình Yêu Của Một Du Khách gây ấn tượng khi tạo nên một câu chuyện tình nhẹ nhàng, hạnh phúc giữa bối cảnh Việt Nam tươi đẹp. Thế nhưng bên cạnh đó, còn có một điều khác tạo nên sức hấp dẫn cho bộ phim này, đó là loạt câu thoại ấn tượng giữa hai nhân vật Sinh Thạch (Scott Ly) và Amanda Riley (Rachael Leigh Cook).

Hãy luôn sống hết mình

Nếu phải chỉ ra đâu là nhân vật mình yêu thích trong Bí Kíp Tình Yêu Của Một Du Khách, tin rằng không ít khán giả chọn Sinh Thạch. Đây là một người đàn ông luôn tràn đầy nhiệt huyết và làm chúng ta cảm thấy rằng sống hết mình chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa mang tên hạnh phúc.

Với Sinh Thạch, giới thiệu Việt Nam cho cả thế giới chính là niềm vui của anh - nguồn: Netflix

Sinh Thạch từng chia sẻ một cách đầy hào hứng với Amanda Riley về công việc hướng dẫn viên của mình. Với anh, việc được giới thiệu quê hương Việt Nam cho cả thế giới biết là một niềm hạnh phúc.

Bởi tìm thấy niềm vui trong công việc, anh luôn giàu năng lượng và hứng khởi. Nhân vật Sinh Thạch chính là ví dụ tốt nhất cho câu nói: Được làm việc mình thích thì cả đời không phải làm việc.

Thời gian là hữu hạn, vì thế mỗi chúng ta hãy luôn sống hết mình giống như nhân vật Sinh Thạch - nguồn: Netflix

Không chỉ hết sức với công việc mà trong cuộc sống, Sinh Thạch cũng luôn cháy hết mình. Ở đoạn đầu phim, Amanda Riley từng nói rằng thi thoảng trốn đời không phải việc gì to tát. Dẫu vậy với Sinh Thạch, thời gian luôn hữu hạn và chúng ta chẳng bao giờ nên lãng phí bất cứ giây phút nào.

Hãy dũng cảm phá vỡ những giới hạn

Sinh Thạch luôn khuyến khích, cổ vũ Amanda Riley ra khỏi vùng an toàn - nguồn: Netflix

Ở phân đoạn Sinh Thạch dẫn cả đoàn tới Hội An, anh đã cùng với Amanda Riley tới một cửa hàng quần áo. Sinh Thạch chọn cho Amanda Riley một bộ, nhưng cô lại tỏ ra e ngại vì đó không phải kiểu mình thường mặc.

Thực tế không chỉ trong phân cảnh này mà trong nhiều đoạn khác của phim, nhân vật Amanda Riley đều hiện lên như một người giỏi giang nhưng sống quá an toàn. Tất nhiên, an toàn không có gì xấu. Dẫu vậy, nên nhớ rằng an toàn không đồng nghĩa với việc cứ mãi đi theo lối mòn.

Nhờ có Sinh Thạch, Amanda Riley đã dần thay đổi mình - nguồn: Netflix

Nhờ sự cổ vũ không ngừng của Sinh Thạch trong suốt chuyến đi, Amanda Riley dần thay đổi bản thân. Cô chẳng những đã chữa lành trái tim thương tổn của mình mà còn trở thành một con người dũng cảm hơn, sẵn sàng đón nhận những điều mởi mẻ.

"Khi cô mở lòng với những cơ hội mới, nơi đời đưa cô đến sẽ làm cô bất ngờ" - đây là một trong những câu nói hay nhất mà Sinh Thạch đã nói với Amanda Riley. Và khi mà đã thực sự mở lòng mình, nơi mà đời đưa cô đến chính là tương lai hạnh phúc bên Sinh Thạch.

Nếu muốn có một cuộc sống hạnh phúc, thú vị thì trước tiên bạn cần mở lòng để đón nhận những điều mới mẻ - nguồn: Netflix

Ở đoạn đầu phim, khi được Sinh Thạch dẫn qua đường, Amanda Riley đã bảo rằng nếu không có anh, cô sẽ chẳng bao giờ tự mình làm được việc này. Nghe vậy, Sinh Thạch liền hỏi rằng phải chăng cô luôn tự đánh giá thấp bản thân.

Tất nhiên, Amanda Riley không nghĩ vậy. Cô cho rằng bản thân chỉ đang tự biết giới hạn của mình. Sinh Thạch bảo cô đừng tự giới hạn nữa, nhưng chắc chắn nói bao giờ cũng dễ hơn làm.

Có đôi khi, để theo đuổi tình yêu bạn cần sự dũng cảm. Và nếu cứ tự giới hạn bản thân, bạn sẽ không thể có được sự dũng cảm cần thiết - nguồn: Netflix

Dẫu vậy, sau tất cả thì Amanda Riley cũng đã làm được như Sinh Thạch bảo. Cô vượt qua nỗi sợ, tự mình qua đường để giữ người đàn ông mình yêu ở lại. Với chi tiết này, có lẽ ekip sản xuất muốn cổ vũ mọi người hãy dũng cảm vượt qua mọi thử thách, mọi nỗi sợ, liên tục phá vỡ giới hạn để đạt được hạnh phúc chân chính.

