Nhóm nữ Kpop "nhọ" nhất Gen 4: Thành tích bết bát, toàn gây tranh cãi về vị trí center, lần comeback cuối lại đụng ngay drama nhà HYBE!

Năm 2021, show sống còn Girls Planet 999 được ra mắt khán giả với sự tham gia của dàn thí sinh đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Chương trình nhận được nhiều sự chú ý khi lên sóng, dàn thí sinh cũng có độ nhận diện nhất định và đội hình chiến thắng được gọi với cái tên chung là Kep1er. Với sự thành công của nhóm nhạc bước ra từ show thực tế trước đó như I.O.I, Wanna One, IZ*ONE nên Kep1er được kỳ vọng sẽ đạt được thành tích tương tự.

Đội hình Kep1er bước ra từ Girls Planet 999

Debut vô cùng thành công nhưng lại dần thụt lùi

Màn debut đầu tiên cùng EP First Impact với ca khúc chủ đề Wa Da Da nhận được hiệu ứng tích cực. Wa Da Da giúp Kep1er nhận được 3 chiếc cúp chiến thắng ở các show âm nhạc, đồng thời giành luôn giải Nghệ sĩ của năm (hạng mục nhạc số, tháng 1) của Circle Chart Music Awards 2023.

Debut thành công với Wa Da Da

Tuy nhiên, có thể nói Wa Da Da là lần cuối cùng mà Kep1er hưởng trọn hương vị chiến thắng trong suốt quá trình hoạt động. Nhóm tiếp tục phát hành các sản phẩm mới nhưng đều không thể tạo được hiệu ứng mạnh mẽ như ca khúc đầu tay. Kep1er chỉ giành thêm 1 chiến thắng ở show âm nhạc với Up! nhưng lại vướng nghi vấn gian lận. Thời điểm đó, Nayeon vừa tung MV solo đầu tay Pop cực kỳ thành công. Nhiều ý kiến cho rằng về mảng nhạc số, doanh số album của Kep1er khó có thể đọ lại Nayeon - thành viên của nhóm nhạc nữ hoạt động lâu năm và có lượng fan đông đảo nhất nhì Kpop. Sau đó, Nayeon gỡ gạc được với loạt chiến thắng khác, còn Kep1er thì chính thức không còn được chạm thêm vào 1 chiếc cúp show âm nhạc nào khác.

Vướng nghi vấn gian lận trước Nayeon (TWICE) và đây cũng là lần cuối nhóm giành cúp ở các show âm nhạc

Thất bại của Kep1er được nhiều người chỉ ra do cách quảng bá sai lầm của công ty chủ quản. Một số ý kiến cho rằng những ca khúc chủ đề mà công ty chọn để quay MV cho nhóm thực sự không đủ để lôi kéo khán giả, thậm chí nhiều bài hát phụ còn xứng đáng có MV hơn. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh hoạt động ở Nhật Bản mà lơ là cách quảng bá ở Hàn Quốc cũng là lý do khiến Kep1er bị thụt lùi so với loạt nhóm nữ top đầu như NewJeans, (G)I-DLE, IVE, LE SSERAFIM, aespa, ITZY...

Cứ mỗi lần comeback là lại bị soi vị trí center

Một điều khiến các fan mệt mỏi chính là vị trí center. Nếu ai theo dõi Girls Planet 999 thì sẽ biết người giành được hạng nhất là Kim Chaehyun đương nhiên đảm nhận luôn vai trò center cho Kep1er. Tuy nhiên, công ty chủ quản lại không nghĩ vậy, mỗi lần comeback, công ty đều ưu tiên các thành viên có thứ hạng thấp hơn, đặc biệt là hạng 9 Xiaoting đứng ở vị trí trung tâm, Chaehyun hay đôi khi là top 2 Huening Bahiyyih bị cho ra "chuồng gà", đứng ở những vị trí kém nổi bật.

Chaehyun mang danh center nhưng Xiaoting lại đứng giữa nhiều hơn

Nhiều ý kiến cho rằng do nhan sắc ấn tượng của Xiaoting phù hợp với vị trí center và lại đông fan nhưng nên nhớ, thành viên người Trung này chỉ xếp hạng 9 trong show, nếu tự do xếp như vậy thì fan Chaehyun nỗ lực bình chọn cho idol đứng hạng nhất để làm gì nữa?

Màn comeback cuối cùng lại đụng ngay drama nhà HYBE

Vì chỉ là nhóm nhạc dự án nên hợp đồng của Kep1er với công ty chủ quản sẽ hết hạn vào ngày 3/7 năm nay. Công ty đang nỗ lực gia hạn hợp đồng với các thành viên nhưng với cách quảng bá tệ hại như này thì việc Kep1er tan rã cũng không có gì quá khó hiểu. Nói chẳng đâu xa, trước khi hết hạn hợp đồng, công ty lại không chọn Hàn Quốc để quảng bá mà lại tung album dành cho thị trường... Nhật Bản. Đến nước này thì nhiều người càng hi vọng 9 cô gái sớm được giải thoát khỏi công ty này.

Chưa dừng lại ở đó, MV ca khúc Straight Line được tung vào ngày 23/4 ngay lúc drama nhà HYBE đang vô cùng căng thẳng. Màn đấu tố giữa "mẹ đẻ NewJeans" Min Hee Jin và cả tập đoàn HYBE đang trở thành tâm điểm của truyền thông khiến cho sự trở lại của Kep1er bỗng nhiên bị rơi vào quên lãng.

MV Straight Line - Kep1er

Kep1er tung MV ngay giữa tâm bão "sóng gió gia tộc HYBE"

Hơn 2 năm hoạt động, Kep1er chỉ được nếm trải mùi vị thành công ở ngay lần debut rồi sau đó dần thụt lùi, mờ nhạt so với thị trường Kpop nhộn nhịp. Nhiều người cảm thấy tiếc cho 9 cô gái tài năng nhưng do cách quảng bá sai lầm của công ty chủ quản khiến nhóm dần bị lãng quên trong mắt công chúng.