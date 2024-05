Nhóm 9 người bị sóng cuốn trôi khi tắm biển Đà Nẵng

Ngày 19-5, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông tin về vụ đuối nước khi tắm biển khiến 2 người tử vong, 1 người mất tích trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm tung tích nạn nhân mất tích

Trước đó, khoảng 17 giờ 15 ngày 18-5, nhóm 9 thanh thiếu niên đến bãi biển nằm tại cuối đường Hồ Xuân Hương (phường Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn) để tắm và bị sóng cuốn trôi.

Phát hiện sự việc, đội cứu hộ của Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng, cùng với nhân viên khu du lịch gần đó lập tức tổ chức ứng cứu, đưa được 8 người vào bờ.

Trong số này có 2 nạn nhân đã tử vong là H. V. T (SN 2012, trú quận Ngũ Hành Sơn) và T. Đ. Q (SN 1997, trú Duy Xuyên, Quảng Nam).

Một người còn lại hiện đang mất tích là T. V. L (SN 2000, quê Hưng Yên). Lực lượng Đồn Biên phòng Non Nước, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đang tiếp tục tích cực tìm kiếm.

Khu vực nhóm thanh thiếu niên bị đuối nước

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng cho biết, khu vực các nạn nhân gặp nạn đã cắm bảng nguy hiểm cấm tắm.

Đồng thời, đơn vị này khuyến cáo, người dân, du khách khi tắm biển cần tuân thủ các bảng hướng dẫn tắm. Không tắm biển khi có sóng to, không tắm tại những khu vực có nguy hiểm cấm tắm, chỉ tắm tại những khu vực đã giăng phao an toàn, có nhân viên cứu hộ trực, tuân thủ tuyệt đối các hướng dẫn cũng như hiệu lệnh bằng còi, cờ của nhân viên cứu hộ để đảm bảo an toàn.

Mới đây, Đà Nẵng cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 anh em song sinh tử vong ( Báo Người Lao Động đã thông tin ).