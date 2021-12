Làm bản sao của Rosé (BLACKPINK) đến bao giờ đây Jeon Somi ơi, trùng hợp nhiều đến nỗi fan nhìn mà "tức á"!

Jeon Somi vừa dành tặng người hâm mộ món quà bất ngờ dịp Giáng sinh với MV Anymore, phát hành ngày 25/12. Anymore là ca khúc b-side nằm trong album XOXO. Ca khúc gây ấn tượng với ca từ truyền tải nhiều cảm xúc về một cô gái đa cảm trong tình yêu. Đặc biệt, Pink Sweats, ca sĩ kiêm nhạc sĩ R&B nổi tiếng thế giới người Mỹ, cũng đã tham gia viết lời và sáng tác lời, thể hiện sự ăn ý đặc biệt với Jeon Somi.

JEON SOMI - Anymore MV

MV của Somi nhận được sự quan tâm của đông đảo fan Kpop. Tiếp nối những bài hát quảng bá trong năm 2021 như DUMB DUMB, XOXO, video âm nhạc này là sản phẩm khép lại một năm thành công của nữ ca sĩ nhà The Black Label.

Trên MXH, netizen cũng đang có nhiều ý kiến tranh cãi về MV mới của Jeon Somi. Có không ít bình luận nhận xét rằng Somi tiếp tục bắt chước Rosé (BLACKPINK) cực kỳ lộ liễu. Đầu tiên là sự tương đồng hình tượng của Somi với đàn chị trong tấm poster. Cùng để tóc sáng màu, cùng 1 kiểu tạo dáng, thậm chí trùng hợp cả cách thiết kế font chữ và bố cục poster. Nếu ai đó không nhìn kỹ thì có thể lầm tưởng đó là poster solo của Rosé không chừng!

Cách tạo dáng và hình tượng của Somi trong poster Anymore

Không thể không khiến netizen nhớ tới tấm poster On The Ground của Rosé

Một poster khác của Somi

Cũng bị tố sao chép ý tưởng từ poster GONE của Rosé

Rosé cầm hoa hồng trong hậu trường chụp ảnh concept solo

Và bây giờ đến lượt Somi có concept tương tự

Fan của Rosé bức xúc khi Somi tiếp tục đạo nhái hình tượng đàn chị trong MV mới

Trong MV Anymore, Somi cũng gợi liên tưởng đến đàn chị BLACKPINK với cảnh "girl thất tình" tựa lưng vào tường. Nhiều fan của Rosé chỉ trích Somi vì sao chép và học hỏi quá đà, thiếu màu sắc cá nhân. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Somi vướng tranh cãi bắt chước đàn chị.

Trước đây trong đợt quảng bá DUMB DUMB, Somi cũng tạo ra cuộc tranh luận gay gắt vì đụng hàng giọng ca chính BLACKPINK. Từ concept highteen, kiểu tóc cho tới trang phục của Somi đều na ná với concept On The Ground của Rosé. Netizen mỉa mai Somi hẳn là rất quyết tâm biến mình thành bản nhái của Rosé, khi 5 lần 7 lượt copy phong cách thành viên BLACKPINK như vậy.

Cảnh quay trong MV Anymore

Sao trông na ná Rosé trong MV Gone thế nhỉ?

Tuy nhiên, người hâm mộ cũng phản bác những ý kiến chỉ trích từ fan của Rosé. Họ cho rằng khung cảnh ngồi một mình trong căn phòng là concept quen thuộc tại nhiều MV khác của Kpop. Do đó, không thể nói rằng Somi đang bắt chước Rosé. Về sự giống nhau giữa bố cục và thiết kế của tấm poster thì vấn đề lại thuộc về The Black Label. Fan cho rằng công ty phải chịu trách nhiệm về những chi tiết tương đồng này và hy vọng trong đợt comeback sau, đội ngũ sáng tạo của The Black Label sẽ có nhiều ý tưởng mới mẻ hơn.



Fan Somi phản bác quan điểm với lý do nhiều ca sĩ solo Kpop cũng có cảnh quay tương tự

- Xem toàn bộ MV và lời bài hát Anymore, sẽ thấy chẳng có gì giống Rosé cả. Hai phong cách hoàn toàn khác nhau.



- Hãy nhìn xem mỗi lần Somi comeback, fan của Rosé đều gây ồn ào như thế nào.

- Có 1 ranh giới rất mỏng manh giữa việc học hỏi cảm hứng và sao chép người khác.

- Dù nói gì đi nữa thì cũng không thể phủ nhận rằng Somi đang tạo ra hình tượng bản sao của Rosé.

- Giống như Somi đang bị ám ảnh bởi Rosé thế.

- Mỗi lần nhìn bức ảnh của Somi, tôi tự hỏi đây là Somi hay Rosé vì sự giống nhau kỳ lạ.

- Tại sao mỗi lần Somi có tranh cãi bắt chước, người đó luôn là Rosé vậy?

Somi

Rosé

Somi từng nhiều lần vướng tranh cãi bắt chước thành viên BLACKPINK

Thậm chí outfit sân khấu solo còn "giống từ đầu đến chân" thế này cơ mà!

Nguồn: Twitter