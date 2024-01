Nhìn lại những bức ảnh thiên nhiên đẹp choáng ngợp đã đoạt giải trong 2023

Bức ảnh thắng hạng mục về côn trùng trong Close-up Photographer of the Year 2023 (Ảnh: René Krekels /Cupoty)

Close-up Photographer of the Year 2023 là cuộc thi diễn ra nhằm vinh danh sự nỗ lực của những nhiếp ảnh gia micro và macro trong việc tìm tòi, thể hiện vẻ đẹp tiềm ẩn của thế giới tự nhiên. Vẻ đẹp này có thể được tìm thấy từ những loài nấm cực nhỏ đến những loài động vật to lớn. Micro là thuật ngữ trong lĩnh vực nhiếp ảnh, được dùng để chỉ việc chụp các đối tượng cực nhỏ cần độ phóng đại. Ngược lại, macro là thuật ngữ dùng để chỉ việc chụp các đối tượng lớn hơn.

Tracy Calder - đồng sáng lập cuộc thi và thành viên ban giám khảo chia sẻ rằng những bức ảnh năm nay có thể thể hiện được sự tương tác đặc biệt giữa động vật và thực vật, chứng minh rằng mọi thứ trong thế giới tự nhiên đều có mối liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau. Cô nói: “Những bức ảnh đã tôn vinh động vật và hành vi của chúng mà mọi người chưa từng được nhìn thấy hay gặp phải trước đây”.

Bức ảnh thắng giải đặc biệt Close-up Photographer of the Year 2023 (Ảnh: Csaba Daróczi/cupoty)

Được biết, giải đặc biệt năm nay thuộc về Csaba Daróczi - nhiếp ảnh gia người Hungary với bức ảnh đen trắng chụp một chú chim trèo cây bay vút qua khu rừng. Với góc chụp từ bên trong một gốc cây rỗng, hình ảnh ấn tượng này đã mang đến một góc nhìn mới về những chú chim trên nền tán cây trải dài.

Carlos Pérez Naval, 17 tuổi, chụp bức ảnh này ở Calamacha, Tây Ban Nha, ngôi làng nơi anh sinh sống (Ảnh: Carlos Pérez Naval/cupoty)

Danh hiệu Close-up Photographer of the Year 2023 (Nhiếp ảnh gia cận cảnh 2023) đã thuộc về Carlos Pérez Naval, 17 tuổi, người Tây Ban Nha với bức ảnh chụp một con tắc kè Moorish trên bức tường phủ đầy tinh thể pyrolusite. Anh chia sẻ trong một thông cáo báo chí: “Khoáng chất magie này tạo ra những hình dạng tuyệt đẹp, tựa như những cái cây hóa đá. Tuy nhiên, chúng thường quá nhỏ nên rất khó để phát hiện. Tôi đã muốn chụp một con tắc kè trong “khu rừng hóa đá” từ lâu nhưng đến gần đây chúng mới xuất hiện. Có lẽ chúng đã được mang tới đây từ những vùng có khí hậu nóng hơn. Hiện tại, do biến đổi khí hậu, chúng đã có thể thích nghi với nơi này”.

Ban giám khảo – bao gồm 23 nhiếp ảnh gia, nhà khoa học và nhà tự nhiên học – đã chọn ra những bức ảnh chiến thắng cho mỗi hạng mục từ tổng số 12.000 bức ảnh dự thi tới từ 67 quốc gia.

Bức ảnh thắng hạng mục bướm và chuồn chuồn Close-up Photographer of the Year 2023 (Ảnh: Csaba Daróczi/cupoty)

Calder cho biết nhiều bức ảnh đã được các nhiếp ảnh gia chụp tại những khu vực địa phương, thể hiện vẻ đẹp của những gì có thể nhìn thấy ở ngay gần họ. Cô cùng chồng là Daniel đã thành lập cuộc thi vào năm 2018. Cả hai đều là những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Trong khi nhiều giải thưởng ảnh khác có các hạng mục cận cảnh, họ tin rằng cần có một cuộc thi toàn diện dành riêng cho nhiếp ảnh micro và macro. Cô chia sẻ thêm: “Có một kiểu niềm vui xuất hiện khi chúng ta chỉ cho mọi người thấy những thứ mà họ không thể nhìn được nếu không có ảnh cận cảnh hay kính hiển vi. Nhiều loài động vật, thực vật có ở trong những bức ảnh này ở xung quanh, rất gần với chúng ta nhưng thường không được chú ý. Cuộc thi này là một cách để giúp chúng được chú ý nhiều hơn”.

Dưới đây là một số bức ảnh khác đoạt giải trong cuộc thi này:

Bức ảnh chiến thắng hạng mục Chân dung Động vật Không xương sống (Ảnh: Tibor Molnar/cupoty)

Bức ảnh chiến thắng hạng mục Dưới nước (Ảnh: Simon Theuma/cupoty)

Bức ảnh chiến thắng hạng mục Phong cảnh (Ảnh: Csaba Daróczi/cupoty)