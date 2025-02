Nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi của Từ Hy Viên

Gia đình của nữ diễn viên Từ Hy Viên đã xác nhận cô qua đời ở tuổi 48. Ngôi sao đình đám đã trút hơi thở cuối cùng vì viêm phổi do cúm khi đang du lịch cùng gia đình tại Nhật Bản trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Sự ra đi của cô để lại niềm tiếc thương vô hạn cho ngành giải trí châu Á cũng như đông đảo người hâm mộ.

Nổi danh với nghệ danh "Đại S" từ thập niên 1990

Từ Hy Viên lần đầu được công chúng biết đến vào năm 1994 với tư cách là thành viên nhóm nhạc SOS, cùng em gái Từ Hy Đệ. Tên nhóm là viết tắt của Sisters of Shu (chị em họ Từ), từ đó tạo nên nghệ danh Đại S (Big S) cho cô và Tiểu S (Little S) cho em gái. Sau này, họ đổi tên nhóm thành ASOS do tranh chấp hợp đồng.

Chị em Từ Hy Đệ (đứng bên trái) và Từ Hy Viên thời mới vào nghề.

Vào thời điểm ra mắt, cả hai chị em vẫn còn là học sinh tại Trường Nghệ thuật Hoa Cương (Đài Loan, Trung Quốc) và được yêu thích qua những ca khúc nhạc pop tươi vui như Ten minutes of love (1995). Tuy nhiên, sự nghiệp ca hát nhanh chóng bị lu mờ khi tài năng dẫn chương trình của họ tỏa sáng trên sóng truyền hình.

Dù chương trình giải trí nổi tiếng Guess Guess Guess (1996-2011) gắn liền với MC kỳ cựu Ngô Tông Hiến, Từ Hy Viên thực chất là một trong ba MC đời đầu, trước cả Ngô Tông Hiến.

Cô và em gái bắt đầu dẫn chương trình này từ năm 1996 cùng cố diễn viên Lăng Thiếu Hoa (qua đời năm 2021). Khi Lăng Thiếu Hoa rời chương trình năm 1998, Ngô Tông Hiến mới tham gia dẫn dắt. Hai chị em Từ gắn bó với chương trình đến năm 2000 trước khi rời đi.

Bên cạnh đó, họ cũng góp phần làm nên thành công của 100% Entertainment (1997-2024). Cả hai bắt đầu dẫn chương trình từ năm 1998, nhưng từ 2005-2006, Từ Hy Viên và Từ Hy Đệ cũng lần lượt chia tay chương trình.

Chương trình 100% Entertainment chính là nơi Từ Hy Viên lần đầu gặp gỡ người chồng thứ hai và cũng là mối tình cuối của đời cô - nam ca sĩ Hàn Quốc Koo Jun Yup (thành viên nhóm nhạc Clon).

Năm 1998, khi Koo đến Đài Loan (Trung Quốc) quảng bá, anh được hai chị em Từ phỏng vấn. Trước đó, Từ Hy Viên bày tỏ sự hâm mộ dành cho anh và thậm chí nói muốn lấy anh làm chồng.

Cả hai nhanh chóng vướng phải lưới tình nhưng phải chia tay do công ty quản lý của Koo phản đối. Năm 2000, khi nhóm Clon đột ngột hủy lịch xuất hiện trên 100% Entertainment vì tin đồn tình cảm, Từ Hy Viên đã bật khóc ngay trên sóng truyền hình.

Những mối tình tốn nhiều giấy mực

Từ Hy Viên không ngại công khai chuyện tình cảm và có nhiều mối tình với các tài tử nổi tiếng.

Cô từng hẹn hò với diễn viên Lam Chính Long - bạn diễn trong Vườn sao băng. Cặp sao chia tay năm 2005 sau nhiều trắc trở. Một lần, vào năm 2003, cô đột ngột rời khỏi trường quay 100% Entertainment vì tranh cãi với gia đình về chuyện tình yêu, để lại em gái phải vừa dẫn chương trình vừa khóc và kêu gọi cô quay lại.

Ngay sau đó, cô bắt đầu mối quan hệ với Châu Du Dân - thành viên nhóm F4. Mối tình của họ bị phát hiện khi tài tử gặp tai nạn xe hơi, Từ Hy Viên lập tức đến bệnh viện chăm sóc anh. Họ chia tay vào năm 2008.

Từ Hy Viên từng hẹn hò hai bạn diễn trong Vườn sao băng.

Tháng 11/2010, chỉ 49 ngày quen biết, Từ Hy Viên kết hôn với doanh nhân Trung Quốc Uông Tiểu Phi. Đám cưới xa hoa của họ được tổ chức vào tháng 3/2011 tại Tam Á (Hải Nam) với sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Uông Tiểu Phi sau đó còn xây dựng khách sạn S Hotel tại Đài Bắc, lấy cảm hứng từ nghệ danh "S" của vợ.

Dù vậy, cuộc hôn nhân này kết thúc vào tháng 11/2021. Sau khi ly hôn, Koo Jun Yup bất ngờ gọi lại cho cô qua số điện thoại cũ sau hơn 20 năm không liên lạc. Họ nối lại tình cảm và đăng ký kết hôn vào ngày 8/2/2022 tại Hàn Quốc, dù lúc đó Từ Hy Viên vẫn đang ở Đài Loan (Trung Quốc).

Cuộc chia tay giữa Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi diễn ra căng thẳng, với hàng loạt vụ kiện tụng và tranh cãi công khai.

Từ Hy Viên bên cạnh chồng cũ Uông Tiểu Phi (ảnh trái) và người chồng hiện tại DJ Koo.

Uông Tiểu Phi liên tục đăng bài công kích vợ cũ, tố cáo cô không cho anh gặp hai con (con gái 10 tuổi và con trai 8 tuổi) và thậm chí còn tranh chấp về chiếc nệm đắt tiền. Vụ việc trở nên lùm xùm khi Từ Hy Viên thuê người chở tấm nệm trả lại khách sạn S Hotel ngay trước ống kính truyền thông.

10 năm ăn chay vì động vật và biểu tượng sắc đẹp

Từ Hy Viên theo chế độ ăn chay hơn một thập kỷ, bắt đầu từ khi chú chó cưng của cô bị bệnh nặng. Cô nguyện ăn chay để cầu mong thú cưng hồi phục và giữ lời hứa khi nó khỏe lại.

Sau khi kết hôn với Uông Tiểu Phi, cô buộc phải từ bỏ thói quen này do mẹ chồng cho rằng cô quá gầy để mang thai.

Là người yêu động vật, Từ Hy Viên tích cực ủng hộ tổ chức bảo vệ động vật PETA. Sau khi cô qua đời, PETA đã bày tỏ niềm thương tiếc, ca ngợi cô vì những nỗ lực phản đối ngành công nghiệp lông thú.

Biểu tượng sắc đẹp phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) thế hệ đầu.

Ngoài diễn xuất và dẫn chương trình, cô còn được mệnh danh là “nữ hoàng sắc đẹp” nhờ những bí quyết chăm sóc da và làm đẹp độc đáo. Cuốn sách Queen of Beauty (2004) của cô từng gây sốt tại Đài Loan (Trung Quốc).

Cô sở hữu 10 hình xăm, trong đó có một hình do chính Koo Jun Yup xăm lên đùi trái cô để che vết sẹo cũ. Họ cũng xăm nhẫn cưới lên ngón tay và dòng chữ “Remember together forever” (Hãy nhớ bên nhau mãi mãi) như lời hẹn ước vĩnh cửu.

Sự ra đi của Từ Hy Viên để lại khoảng trống lớn trong lòng người hâm mộ và giới giải trí châu Á.

Di sản của Vườn Sao Băng Khi Vườn sao băng lên sóng vào những năm 2000 - thời kỳ hoàng kim của phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) tại châu Á - bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng. Câu chuyện hiện đại về nàng Lọ Lem thời trung học đã chinh phục trái tim khán giả. Các cô gái trẻ lấy cảm hứng thời trang từ nhân vật Sam Thái do Từ Hy Viên thủ vai, trong khi các chàng trai khắp Đông Nam Á và Đông Á đổ xô đến các tiệm cắt tóc để bắt chước kiểu tóc lãng tử của F4. Hình ảnh những chàng trai với mái tóc bồng bềnh xuất hiện khắp các bức tường salon làm tóc. Tại Philippines, đài truyền hình địa phương đã phát sóng lại bộ phim đến tám lần để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ. Những bản sao lậu của bộ phim cũng được bày bán tràn lan trên vỉa hè. Các ca khúc nhạc phim của Vườn Sao Băng được phát hành với nhiều ngôn ngữ khác nhau, trở thành hiện tượng trên radio và truyền hình. Hơn 20 năm sau, sức hút của bộ phim vẫn bền vững, ngay cả khi các phiên bản làm lại xuất hiện và thu hút thêm thế hệ khán giả mới. Câu chuyện này đã truyền cảm hứng cho các bản chuyển thể tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Ấn Độ. Trên mạng xã hội, hàng loạt lời tri ân dành cho Từ Hy Viên xuất hiện, từ người dùng Weibo ở Trung Quốc, đến người hâm mộ Đông Nam Á trên X, Threads. Một người hâm mộ trên Threads xúc động chia sẻ: “Đại S mãi mãi là một phần tuổi trẻ của tôi”, "Thế giới này đã không còn Sam Thái nữa". Trong khi đó, một tài khoản X viết: “Vườn sao băng đã nuôi dưỡng cả một thế hệ người châu Á. Cảm ơn Từ Hy Viên vì đã mang đến linh hồn cho Sam Thái”.