Nhìn hóa đơn tiền điện, người phụ nữ sốc khi thấy phải trả 11 triệu: Là do 2 sai lầm khi dùng điều hòa

Trong vòng một tháng trở lại đây, Malaysia đã phải trải qua những đợt nắng nóng nghiêm trọng với nhiệt độ đạt ít nhất 35 độ C, thậm chí có ngày gần 40 độ C, đe dọa nghiêm trọng đến tình trạng sức khỏe của người dân với ít nhất 2 ca tử vong do sốc nhiệt đã được ghi nhận ở các bang.

Tình trạng nắng nóng cũng khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn mà việc đối mặt với hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường là một trong số đó. Mới đây, một phụ nữ ở nước này đã chia sẻ câu chuyện lần đầu tiên trong đời phải trả hóa đơn tiền điện là 11 triệu đồng/tháng và bài đăng nhanh chóng viral trên MXH.

Phải trả 11 triệu tiền điện do 2 thói quen sai lầm khi dùng điều hòa

Theo thông tin trên tờ World Of Buzz, mới đây, người phụ nữ tên Rose Tiara đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân cho thấy cô đã sốc thé nào khi nhìn thấy hóa đơn tiền điện của tháng 4 là 2.072 Ringgit (đơn vị tiền tệ của Malaysia, tương đương khoảng 11 triệu VNĐ). Rose cho biết đây cũng là số tiền nhiều nhất từ trước tới nay mà cô từng phải trả. Lần nhiều thứ nhì chỉ là 1600 Ringgit (tương đương 8,5 triệu VNĐ).

Bài đăng của người phụ nữ nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng với 2,5k lượt xem, hơn 700 bình luận và hơn 400 lượt chia sẻ.

Ban đầu, con số trên có thể khiến cho bất kỳ ai cũng phải cảm thấy hoảng hốt, vì nó khá lớn. Tuy nhiên, khi Rose chia sẻ về thói quen dùng điều hòa của cô thì ai nấy đều hiểu ra lý do.

Bài đăng của người phụ nữ đã thu hút 2,5k lượt xem cùng hơn 700 bình luận.

"Thời tiết thật nắng nóng, và tôi đã bật điều hòa nhiệt độ gần như 24/24. Ngoài ra, tôi cũng để nhiệt độ ở mức 16 độ C vì muốn nhiệt độ trong nhà phải mát nhất có thể", Rose viết trong bài đăng trên Facebook của mình.

“Đừng bảo tôi để nhiệt độ trong khoảng từ 24 đến 26 độ C nhé, tôi sẽ không làm thế đâu. Tôi sẽ vẫn để ở 16 độ C vì muốn cảm thấy thật mát mẻ và thoải mái", Rose chia sẻ thêm.

Có lẽ với 2 thói quen dùng điều hòa "thả ga" như vậy nên người phụ nữ đã ví tiền điện hàng tháng nhà cô "còn nhiều hơn cả khoản lãi vay mua nhà phải trả hàng tháng".

Người phụ nữ có thói quen dùng điều hòa độc lạ khiến hóa đơn tiền điện tăng cao. (Ảnh từ Facebook của nhân vật)

Rose cho biết, cùng với số nợ lần trước chưa thanh toán, cô sẽ phải trả tổng cộng là 5,831.75 Ringgit (tương đương 31 triệu VNĐ) trước ngày 14/5 sắp tới.

Phát biểu với tờ World Of Buzz, Rose cho biết cô không ngờ bài đăng của mình lại được quan tâm đến thế. Cô cũng đính chính rằng bản thân không có ý phàn nàn gì về hóa đơn tiền điện này mà chỉ thể hiện cảm xúc bất ngờ của cô mà thôi.

"Tôi không có ý ám chỉ điều gì đâu. Dù số tiền là bao nhiêu thì tôi cũng sẽ thanh toán đầy đủ và đúng hạn", Rose kết luận.

Rose cũng cho biết để giảm bớt hóa đơn tiền điện, cô đã nghĩ đến việc lắp đặt thiết bị thu năng lượng mặt trời. Bên cạnh đó, vẫn có những biện pháp dùng điều hòa giúp bạn tiết kiệm điện hơn trong mùa hè này.

Những cách dùng điều hòa giúp tiết kiệm điện hơn

1. Sử dụng điều hòa có công nghệ Inverter

Điều hòa sử dụng công nghệ Inverter hay còn gọi là công nghệ biến tần có khả năng tiết kiệm điện năng tiêu thụ và giúp máy hoạt động ổn định. Khi bật điều hòa, máy nén sẽ khởi động từ từ, sau đó mới tăng tốc đến toàn tải nên tiêu tốn ít điện năng. Đến khi nhiệt độ phòng đạt yêu cầu, máy nén sẽ hoạt động chậm lại để duy trì nhiệt độ ổn định và tránh lãng phí điện năng.

2. Để nhiệt độ điều hòa một cách hợp lý

Nhiều người hay mắc phải sai lầm điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống mức thấp nhất để làm lạnh nhanh chóng. Nhưng điều này sẽ làm cho máy chạy hết công suất ngay lập tức khiến máy nhanh hỏng, hao tốn điện năng. Bạn nên mở nhiệt độ cao rồi sau đó mới hạ thấp xuống từ từ.

(Ảnh minh họa)

Nhiệt độ trong nhà tốt nhất nên duy trì ở mức 24 đến 28 độ C, đây là nhiệt độ thích hợp để điều hòa hoạt động ổn định, không chênh lệch nhiều so với nhiệt độ ngoài trời. Lưu ý rằng, nhiệt độ càng thấp thì sẽ càng tiêu tốn điện năng nhiều hơn.

3. Vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa định kỳ

Đây cũng là cách sử dụng điều hòa tiết kiệm điện mà bạn cần biết. Vì điều hòa/ máy lạnh sau khi dùng một thời gian, tầm khoảng 3 – 4 tháng sẽ bị tích bụi trên bề mặt dàn nóng và dàn lạnh, khiến máy làm lạnh chậm và giảm tuổi thọ.

Do đó, bạn cần phải vệ sinh toàn bộ cánh quạt dàn nóng, dàn lạnh, bộ lọc khí… để máy hoạt động được tốt hơn. Hoặc bạn có thể gọi thợ sửa chữa đến bảo dưỡng sau khi sử dụng điều hòa liên tục trong thời gian dài.

4. Không nên bật điều hòa 24/24, nên dùng quạt xen kẽ hoặc đồng thời

Bạn không nên bật điều hòa 24/24, kể cả vào những nắng nóng vì khi ở trong môi trường điều hòa lâu sẽ khiến cơ thể dễ mất nước, khô da, khô tuyến hô hấp… Thêm nữa, việc bật máy lạnh cả ngày sẽ khiến hóa đơn tiền điện tăng lên đáng kể, các chi tiết máy bên trong cũng bị hao mòn, làm giảm tuổi thọ sản phẩm.

Vì vậy, bạn nên dùng quạt thay cho điều hòa vào thời tiết không quá nóng để vừa tiết kiệm điện mà còn giúp phòng lưu thông được không khí.

Ngoài ra, trong lúc bật điều hòa, bạn cũng có thể bật thêm quạt vì việc kết hợp điều hòa với quạt điện sẽ giúp khí lạnh lan tỏa đều và nhanh hơn khắp không gian phòng, đặc biệt còn giúp tiết kiệm điện năng.