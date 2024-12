Nhiều mẫu iPhone cũ giảm chạm đáy, giá chỉ còn dưới 10 triệu đồng

iPhone đời cũ hay đã qua sử dụng vẫn đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày của số đông người dùng, trong khi chi phí bỏ ra thấp hơn nhiều so với sản phẩm mới ra mắt.

Ngoài lý do tài chính, việc sở hữu iPhone đời cũ, đã qua sử dụng vẫn được xem là "món hời" khi thực tế người dùng không phải ai cũng cần tới các tính năng trên những mẫu điện thoại đời mới nhất. Nhu cầu hiện nay trở nên thực tiễn hơn, khách hàng lựa chọn sản phẩm đáp ứng đúng, đủ nhu cầu hằng ngày của họ.

Với mức tài chính dưới 10 triệu đồng, các dòng iPhone cũ như iPhone 13, iPhone 11 Pro… hay thậm chí là dòng iPhone 11 chính hãng nguyên seal vẫn là lựa chọn sáng giá được nhiều người dùng Việt lựa chọn.

iPhone 11 chính hãng hiện chỉ còn 8,79 triệu đồng cho phiên bản 64GB, 10,39 triệu đồng cho phiên bản 128GB.

Ghi nhận cho thấy, dòng iPhone 11 chính hãng mới hiện chỉ còn 8,79 triệu đồng cho phiên bản 64GB, với phiên bản 128GB mức giá 10,39 triệu đồng. Trong khi đó, các sản phẩm likenew như iPhone 11 Pro 64GB, iPhone 13 128GB có giá bán chỉ từ 7,19 triệu đồng đến 9,99 triệu đồng. iPhone XS Max bản 256GB có giá bán từ 7,19 triệu đồng.

iPhone 14 cũ cũng là lựa chọn phù hợp ở thời điểm hiện tại với những ai đang tìm mua một sản phẩm đủ dùng. Sản phẩm hiện đang “lập đáy” mới với mức giá bán 10,99 triệu đồng, giá sau thu cũ - đổi mới chỉ còn từ 8,99 triệu đồng tại một số hệ thống uỷ quyền của Apple tại Việt Nam.

Theo anh Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống CellphoneS, việc mua một chiếc iPhone đời cũ hay đã qua sử dụng hiện nay là phương án tiết kiệm khoản chi phí đáng kể trong khi vẫn giúp người dùng sở hữu sản phẩm chất lượng. Các mẫu iPhone đời cũ có thể giảm giá nhanh chóng sau khi ra mắt phiên bản mới, giúp người dùng có cơ hội sở hữu thiết bị công nghệ với giá rẻ hơn.

"iPhone nổi tiếng với độ bền và chất lượng sản phẩm, nên nhiều người cảm thấy yên tâm khi mua một chiếc iPhone đời cũ, hoặc đã qua sử dụng nếu sản phẩm còn trong tình trạng tốt. Bên cạnh đó, Apple vẫn hỗ trợ thiết bị cũ cập nhật phần mềm nhiều năm, nên người dùng vẫn yên tâm khi máy được nâng cấp lên các phiên bản hệ điều hành mới hơn trong các năm sử dụng tiếp theo", anh Lạc Huy nói.

Ghi nhận tại hệ thống Di Động Việt, thời điểm diễn ra Black Friday, iPhone cũ cũng tăng khoảng 20% so với 3 tuần đầu tháng 11, tăng 35% so với cùng kỳ tháng trước. “Dịp này, ngành hàng máy cũ tại Di Động Việt dự kiến có thể tăng đến 50% so với cùng kỳ tháng trước”, đại diện Di Động Việt khẳng định.

Người này cho biết, mẫu iPhone cũ bán chạy nhất tại hệ thống là dòng iPhone 14 Pro Max và 15 Pro Max, hai model này đang chiếm khoảng 30% trên tổng số bán nhóm iPhone cũ.

iPhone 14 Pro Max và 15 Pro Max cũ là hai sản phẩm được nhiều người Việt tìm mua, bên cạnh iPhone 16 mới.

Hiện nay, iPhone 15 Pro Max cũ phiên bản 1TB đang có giá từ 27,99 triệu đồng. Nếu người dùng tham gia thêm các chương trình thu cũ - đổi mới sẽ còn được trợ giá thêm 2 triệu đồng, giá cuối chỉ còn từ 25,99 triệu đồng.

Tại các đại lý bán lẻ, iPhone 14 Pro Max cũ bản 128GB hiện đang được chào bán với giá chỉ từ 19,99 triệu đồng. Khi tham gia chương trình thu cũ - đổi mới sẽ chỉ còn từ 17,99 triệu đồng.