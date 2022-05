Nhiều khách du lịch Việt Nam "suy nhược" vì trễ chuyến bay tại Singapore, lí do đến từ một sự chủ quan không ai ngờ...

Bên cạnh những điểm đến trong nước thì Singapore cũng là một trong những nơi được nhiều khách du lịch Việt Nam chọn lựa để ghé thăm trong dịp lễ 30/4 & 1/5. Nếu như các thủ tục khi nhập cảnh khá dễ dàng, chủ yếu chỉ cần chuẩn bị passport, thông tin xác nhận đã được tiêm (hoặc đã khỏi Covid) cũng như tờ khai nhập cảnh trực tuyến thì thủ tục khi trở về lại có thêm giấy xác nhận test nhanh/ PCR âm tính với Covid-19. Được biết đây là điều kiện nhập cảnh của Việt Nam.

Ghi nhận tại sân bay quốc tế Changi (Singapore) vào chiều ngày 2/5/2022, rất nhiều người Việt Nam khốn đốn khi phải chờ đợi xét nghiệm trong vô vọng. Cụ thể, dù đã đến xếp hàng từ rất sớm tại đơn vị y tế nằm ngay trong Terminal 3 của sân bay Changi nhưng do thời gian xử lí quá lâu, dẫn đến việc rất nhiều du khách bị trễ chuyến bay.

Anh Tuấn, một nam du khách sống tại quận 3, TP.HCM chia sẻ: "Mình có chuyến bay về Sài Gòn lúc 3h30. Vì đã biết trước về việc cần phải test nhanh trước khi lên máy bay nên đã cố gắng đến sớm gần 4 tiếng. Khi thấy hàng người quá dài, mình có hỏi trước nhân viên y tế về việc liệu họ có thể giải quyết để mình kịp chuyến bay hay không. Nhân viên tại đây trả lời chỉ mất tầm 50 phút để xử lí xong khoảng 20 trường hợp. Tuy nhiên thực tế là mình đã chờ 3 tiếng nhưng vẫn không đến lượt, đồng nghĩa với việc trễ giờ check-in và lỡ mất chuyến bay. Suốt thời gian chờ đợi, mình ước tính chỉ có khoảng 6-7 trường hợp được xử lí xong. Khi trực tiếp hỏi các nhân viên thì chỉ nhận được câu trả lời là "Chúng tôi rất tiếc, chúng tôi không giúp gì được". Với mình thì đây là một thái độ rất thiếu chuyên nghiệp và vô tâm với khách hàng.".

Hàng dài người xếp hàng chờ đợi để test nhanh Covid-19 tại sân bay quốc tế Changi

Chị Hạ Oanh (41 tuổi) cũng gặp phải tình trạng tương tự khi đưa cả gia đình ra sân bay trở về nhà sau chuyến du lịch 4 ngày tại Đảo quốc sư tử. Ngoài 6 thành viên trong gia đình gồm cả người già và trẻ em, chị còn phải chật vật giữa sân bay vì khu vực check-in và khu vực y tế nằm ở hai Terminal khác nhau, mất nhiều thời gian di chuyển qua lại bằng Skytrain cũng như di chuyển hơn 60kg hành lí của cả nhà.

Theo ghi nhận tại khu vực y tế, thời gian thực hiện quy trình test nhanh cho từng hành khách mất nhiều thời gian hơn so với thông báo. Phần lớn là do lực lượng nhân viên y tế mỏng (chỉ có 2 người), phần vì một vài du khách gặp khó khăn trong việc điền thông tin làm thủ tục đăng kí vào test nhanh. Vào khoảng 3h chiều (theo giờ địa phương), có ít nhất 30 hành khách phải bỏ vé do không kịp lấy kết quả trước giờ check-in, trong đó có quá nửa số người đã kiên nhẫn chờ đợi suốt 2-4 tiếng.

Sau hơn 2 tiếng chờ đợi, dòng người vẫn không giảm là bao

Tuy nhiên nếu như anh Phong ở câu chuyện đầu còn may mắn vì có nhà bạn ở Singapore để quay trở về nghỉ ngơi thì nhiều hành khách khác lại đau đầu vì đã trả phòng khách sạn, không thể book lại chỗ ở mới. Một số khách do bế tắc nên còn chọn phương án ngủ lại tại sân bay chờ đến ngày mai để bay chuyến khác.

Ngoài một số hành khách kịp đổi lịch bay với hãng và không mất phí thì phần đông đã "cắn răng" chịu mua vé với mức giá cao hơn gấp nhiều lần. Cụ thể, giá vé để bay ngay trong ngày lên đến gần 7,5-9 triệu/ khách. Còn nếu muốn có giá vé tốt hơn, buộc phải đặt chuyến khác vào ngày mai hoặc hôm sau, tức 2 ngày sau đó.

(Ảnh minh hoạ)

Chia sẻ về trải nghiệm đầy thử thách này, bạn Chubi Nguyễn cho biết: "Đây rõ ràng là một bài học xương máu cho tất cả những ai đang đi du lịch nước ngoài. Để hành trình trở nên trơn tru hơn, bạn nên tìm hiểu thật kĩ tất cả những giấy tờ, thủ tục cần chuẩn bị. Đồng thời tìm cho mình cách giải quyết nhanh nhất thay vì phụ thuộc hay để bản thân rơi vào thế bị động. Giống như sau khi bị trễ chuyến bay, mình mới tìm hiểu kĩ thông tin và được biết test nhanh tại sân bay chỉ là 1 trong rất nhiều phương án. Thay vì tốn hàng tiếng đồng hồ ở sân bay chờ đợi, bạn có thể thực hiện test nhanh Covid-19 ở các bệnh viện hoặc cơ sở y tế tư nhân được MOH (Bộ Y Tế Singapore) cấp phép. Thậm chí là đặt lịch hẹn test nhanh online qua Zoom tại các cơ sở này!"

