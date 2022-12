Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 17-21/12, Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng núi Bắc Bộ khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 3-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 13-16 độ C, Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến 16-18 độ C.