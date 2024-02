Nhân viên rơi từ độ cao 6m, khiến 1 ca sĩ nhập viện khẩn cấp vì bị thương nặng

Trưa 28/2, tờ News1 đưa tin 1 vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra ở nhà máy bỏ hoang thuộc địa phận thành phố Osan (Hàn Quốc) khi ekip đang thực hiện buổi chụp hình họa báo. Theo nguồn tin, 1 nhân viên rơi xuyên qua mái nhà từ độ cao 6m xuống đúng vị trí ekip đang ghi hình, khiến 1 idol và 2 nhân viên khác bị thương nặng.

Ngay sau sự cố đáng tiếc, cả 4 người đã được di chuyển nhanh chóng tới bệnh viện. Hiện tại, họ đều không gặp nguy hiểm về tính mạng và vẫn đang được các bác sĩ tận tình theo dõi.

Truyền thông Hàn vừa công bố hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người bị thương

Danh tính nghệ sĩ bị thương trong vụ tai nạn vẫn chưa được công bố

Tới chiều 28/2, phía cảnh sát đã chính thức lên tiếng về sự cố đáng tiếc: "Họ là ekip đến từ công ty giải trí THE BLACK LABEL. Thực ra đó là buổi chụp hình cho thực tập sinh. Chúng tôi chưa tiến hành điều tra chi tiết vụ việc nên hiện tại không thể cung cấp thêm thông tin nào khác".

Được biết, THE BLACK LABEL là công ty do nhà sản xuất âm nhạc Teddy sáng lập. Hiện đây là mái nhà chung của loạt nghệ sĩ như Taeyang, Jeon Somi, Zion.T, Park Bo Gum... Gần đây, truyền thông Hàn đưa tin THE BLACK LABEL được cho là đang có kế hoạch ra mắt nhóm nhạc nữ mới với nhiều thực tập sinh nổi bật như tiểu thư gia tộc Samsung Moon Seo Yoon, bông hồng lai Ella Gross...

Trong quá khứ, THE BLACK LABEL là công ty con của YG Entertainment. Tuy nhiên, từ tháng 11/2020, THE BLACK LABEL chỉ còn là công ty liên kết với YG.

Park Bo Gum, Taeyang, Jeon Somi... hiện trực thuộc công ty giải trí THE BLACK LABEL

Công ty của Teddy được cho là đang đào tạo nhiều thực tập sinh tiềm năng như tiểu thư gia tộc Samsung Moon Seo Yoon, bông hồng lai Ella Gross...

