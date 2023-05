Nhân viên ngân hàng kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 200 triệu đồng

Nhân viên ngân hàng tuyên truyền, giải thích cho bà N. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang

Khoảng 16h20 ngày 16/5/2023, tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tân Yên, nhân viên Nguyễn Đức Hùng tiếp nhận khách hàng V.T.N có hộ khẩu thường trú tại xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên đến đề nghị rút 200 triệu đồng tiền tiết kiệm để đem gửi vào 1 tài khoản ngân hàng khác.

Quá trình tiếp nhận, thấy bà N. có các biểu hiện khác thường nên nhân viên ngân hàng đã tạm dừng giao dịch để tìm hiểu, đồng thời báo cáo lãnh đạo cấp trên. Sau khi tìm hiểu sự việc, các cán bộ ngân hàng có mặt tại quầy giao dịch đã tuyên truyền, giải thích nhiều lần để bà N. nhận ra mình đang bị lừa đảo chiếm đoạt tiền tiết kiệm và hiểu rõ thủ đoạn của các đối tượng, kết quả bà N. đã không tiến hành chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Tân Yên đã cử cán bộ đến phối hợp xác minh được biết: Khoảng 13h10, ngày 16/5/2023, bà N. nhận được cuộc gọi từ thuê bao có SĐT 0328446413, tự xưng tên là Hà Xuân Uy, làm việc tại Đội Phòng chống tội phạm kinh tế - C03, Công an tỉnh Bắc Giang (số hiệu Công an nhân dân 462618, số Căn cước công dân: 024072682428) và Thiếu tá Hà Văn Luân, Đội trưởng Đội điều tra Công an tỉnh Bắc Giang, địa chỉ số 1A đường Nguyễn Cao, TP Bắc Giang, gọi điện nói bà N. đã tham gia vào một đường dây buôn bán ma tuý với số lượng lớn, hiện tại số tiền tham gia buôn bán đã lên đến hơn 10 tỷ đồng... Với lý do phục vụ việc xác minh, điều tra, các đối tượng đề nghị bà N. cung cấp thông tin về số CCCD, số tài khoản tiền gửi, sổ tiết kiệm tại ngân hàng.

Do không hiểu biết và lo sợ trước thông tin trên, bà N. đã cung cấp cho đối tượng biết là có gửi tại Ngân hàng Agribank huyện Tân Yên số tiền hơn 200 triệu đồng. Các đối tượng liên tục điện thoại thúc ép bà N. rút hết số tiền gửi tiết kiệm, chuyển vào tài khoản do các đối tượng cung cấp (Số tài khoản: 15010009890867, ngân hàng BIDV, chủ tài khoản: Nguyễn Văn Thạo) để chứng minh bản thân không tham gia vào đường dây buôn bán ma tuý.

Để phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung và công nghệ cao nói riêng, Công an huyện Tân Yên đề nghị người dân luôn luôn đề cao cảnh giác, thường xuyên bảo vệ thông tin cá nhân (số CCCD, thông tin ngân hàng, sổ tiết kiệm, mật khẩu Facebook, Zalo…). Không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân khi chưa biết rõ người nhận tiền, nhận thông tin đó là ai, với mục đích gì. Thường xuyên cập nhật qua nhiều kênh thông tin các hình thức, thủ đoạn lừa đảo; mỗi người dân là một tuyên truyền viên tích cực về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, thủ đoạn tội phạm nói chung để nhiều người cùng biết, phòng tránh.