Nhận tin buồn từ Trung Quốc, Mỹ đưa gần 1 triệu tấn ‘hạt vàng’ vào Việt Nam: Nước ta tiêu thụ hàng triệu tấn mỗi năm, giá rẻ hấp dẫn

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương về Việt Nam trong tháng 11 đạt hơn 200 nghìn tấn với trị giá hơn 95 triệu USD, giảm 2,9% về lượng và giảm 3,5% về trị giá so với tháng 10.

Lũy kế trong 11 tháng đầu năm, nước ta đã nhập khẩu hơn 2,3 triệu tấn đậu tương với gần 1,1 tỷ USD, tăng 19,3% về lượng và tăng 8,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Xét về thị trường, Brazil là nhà cung cấp đậu tương lớn nhất cho Việt Nam với hơn 1,1 triệu tấn, trị giá hơn 561 triệu USD, tăng 11% về lượng và tăng 5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. So với 11T/2024, giá nhập khẩu đã giảm 6%, tương ứng 469 USD/tấn.

Mỹ là nhà cung cấp lớn thứ 2 của Việt Nam với hơn 952 nghìn tấn, trị giá hơn 432 triệu USD, tăng mạnh 34% về lượng và tăng 17% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá nhập khẩu 454 USD/tấn, giảm 13%. Nhập khẩu đậu tương từ Mỹ vào Việt Nam tăng mạnh trong bối cảnh Trung Quốc đã nối lại việc nhập khẩu đậu tương Mỹ, nhưng vẫn chưa đạt các mục tiêu trong thỏa thuận thương mại ký với chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Trước đây, Trung Quốc là một trong những khách hàng lớn nhất của đậu tương Mỹ, nhưng mùa xuân năm ngoái, các lô hàng đã bị tạm dừng do căng thẳng thương mại giữa hai nước. Đến tháng 10, Trung Quốc bắt đầu mua trở lại sau khi đạt được thỏa thuận thương mại, cam kết nhập khẩu ít nhất 12 triệu tấn đậu tương Mỹ trong hai tháng cuối năm 2025.

Tuy nhiên, theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ được NBC News tổng hợp, tính đến ngày 30/10, Trung Quốc mới chỉ mua khoảng 2,85 triệu tấn đậu tương Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Trung Quốc đang trên đà đạt mục tiêu 12 triệu tấn vào cuối tháng 2/2026. Trước đó, chính quyền Trump thông báo Trung Quốc sẽ mua ít nhất 25 triệu tấn đậu tương trong vòng ba năm tới.

Ngày 8/12, Tổng thống Trump thông báo sẽ dành 12 tỷ USD hỗ trợ nông dân Mỹ bị ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại, với nguồn kinh phí đến từ thuế quan đánh lên hàng hóa nhập khẩu. Các chính sách này được triển khai trong bối cảnh thuế quan rộng rãi làm tăng giá hàng hóa, gây tác động lên người tiêu dùng.

Ngoài 2 nhà cung cấp trên, Canada đứng thứ 3 về cung cấp đậu tương cho Việt Nam với hơn 156 nghìn tấn, trị giá hơn 75 triệu USD, tăng 35% về lượng và tăng 10% về trị giá so với cùng kỳ. Giá giảm 19%, bình quân 483 USD/tấn.

Việt Nam tiêu thụ một lượng lớn đậu tương hàng năm (khoảng 2 triệu tấn/năm) chủ yếu phục vụ ngành chăn nuôi (thức ăn gia súc) và chế biến thực phẩm (sữa đậu nành), nhưng sản xuất trong nước chỉ đáp ứng khoảng 7% nhu cầu, dẫn đến phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, với Mỹ, Brazil, Canada là các nhà cung cấp chính. Nhu cầu tiêu thụ dự kiến tiếp tục tăng trưởng đều đặn 3-5% mỗi năm, khiến việc tìm kiếm các giải pháp phát triển vùng nguyên liệu nội địa trở nên cấp thiết.

Như Quỳnh